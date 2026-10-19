ห๊ะ! คนขับรถนักเรียน ถูกไล่ออก เพราะจอดให้เด็กช่วยลูกแมวบาดเจ็บ
คนขับรถโรงเรียนวัย 67 ปีในสหรัฐฯ ถูกปลดจากหน้าที่ หลังอนุญาตให้นักเรียนวัย 10 ขวบลงจากรถไปช่วยลูกแมวบาดเจ็บข้างถนน
สำนักข่าวสหรัฐ รายงาน เหตุการณ์สร้างเสียงถกเถียงในสหรัฐอเมริกา ซินเธีย มอร์แกน (Cynthia Morgan) คนขับรถโรงเรียนวัย 67 ปี ซึ่งทำหน้าที่รับส่งนักเรียนในเขตฮาร์ฟอร์ดเคาน์ตี รัฐแมริแลนด์ มานาน 11 ปี ถูกให้ออกจากงาน หลังจอดรถให้นักเรียนลงไปช่วยลูกแมวที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ข้างถนน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน Heaps School Road ซึ่งเป็นถนนชนบทที่มีรถสัญจรไม่มาก ระหว่างนั้น อเล็กซ์ โธมัส นักเรียนชายวัย 10 ขวบ พบลูกแมวได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณริมทาง มอร์แกนจึงจอดรถ เปิดสัญญาณไฟและป้ายหยุด ก่อนอนุญาตให้เด็กชายลงไปอุ้มลูกแมวขึ้นมา
ขณะเกิดเหตุอเล็กซ์เป็นนักเรียนเพียงคนเดียวที่อยู่บนรถ หลังจากนั้นมอร์แกนพาเด็กไปส่งที่โรงเรียน ส่วนลูกแมวยังคงอยู่กับเธอเพื่อรอส่งต่อให้ได้รับการรักษา
อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้นักเรียนลงจากรถระหว่างเส้นทางถูกมองว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัย ทำให้มอร์แกนถูกยกเลิกใบอนุญาตสำหรับขับรถรับส่งนักเรียน และถูกบริษัทผู้รับเหมาที่จ้างเธอให้ออกจากงาน
ด้านสำนักงานเขตการศึกษาฮาร์ฟอร์ดเคาน์ตีชี้แจงว่า มอร์แกนไม่ได้เป็นพนักงานโดยตรงของเขตการศึกษา แต่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมาอิสระ ขณะที่เขตการศึกษามีหน้าที่รับรองคุณสมบัติของคนขับรถโรงเรียน
แถลงการณ์ระบุว่า การรับรองหรือยกเลิกการรับรองคนขับอาจไม่ได้พิจารณาจากปัจจัยเพียงเรื่องเดียว แต่อาศัยหลายสถานการณ์และข้อกำหนดประกอบกัน พร้อมยืนยันว่า ความปลอดภัยของนักเรียนคือสิ่งสำคัญสูงสุด แต่ปฏิเสธให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีของมอร์แกนโดยตรง
ผู้ปกครองยอมรับว่าผิดกฎ แต่ชี้โทษไล่ออกรุนแรงเกินไป
หลังเรื่องดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนประถม North Harford Elementary School จำนวนมากได้ออกมาให้กำลังใจมอร์แกน แม้ยอมรับว่าเธอไม่ควรอนุญาตให้เด็กลงจากรถ แต่เห็นว่าการพักงานช่วงสั้น ๆ น่าจะเหมาะสมกว่าการให้ออกจากงาน
แคโรลิน คาลัมบิฮิส ผู้ปกครองซึ่งมอร์แกนขับรถรับส่งลูก ๆ ของเธอมานานประมาณ 5 ปี เล่าว่า คนขับรถรายนี้เป็นคนเอาใจใส่เด็กอย่างมาก ทุกต้นปีการศึกษาจะซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กบนรถ รวมถึงมอบของขวัญและการ์ดในวันเกิดหรือเทศกาลต่าง ๆ โดยใช้เงินส่วนตัว
ผู้ปกครองจึงเปิดแคมเปญบนเว็บไซต์ Change.org เรียกร้องให้คืนตำแหน่งแก่มอร์แกน เล่าว่า เธอเป็นมากกว่าคนขับรถโรงเรียน แต่เป็นบุคคลคุ้นเคยที่ช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกปลอดภัยและสบายใจระหว่างเดินทาง
จากการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 แคมเปญดังกล่าวมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้วมากกว่า 13,800 คน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 7,500 คนในช่วงที่เรื่องนี้เริ่มเป็นข่าว
องค์กรพิทักษ์สัตว์ PETA ยังส่งจดหมายถึงคณะกรรมการการศึกษาฮาร์ฟอร์ดเคาน์ตี เรียกร้องให้ทบทวนคำตัดสิน มองว่าการลงโทษผู้ใหญ่ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กช่วยสัตว์บาดเจ็บ อาจขัดกับสิ่งที่โรงเรียนพยายามสอนเรื่องความเมตตาและความรับผิดชอบต่อสังคม
ลูกแมวปลอดภัย เตรียมหาบ้านใหม่
ส่วนลูกแมวที่ได้รับการช่วยเหลือถูกนำตัวส่งศูนย์สัตวแพทย์ Jarrettsville Veterinary Center เจ้าหน้าที่พบแผลเล็กน้อยบริเวณจมูก แต่สุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คาดว่าจะเปิดให้ผู้สนใจรับเลี้ยงในเร็ว ๆ นี้
ลูกแมวตัวดังกล่าวถูกพบบริเวณไม่ไกลจากร่างของแม่แมวที่เสียชีวิตแล้ว การตัดสินใจจอดรถของมอร์แกนและความช่วยเหลือจากเด็กชายจึงทำให้มันรอดชีวิตมาได้
ขณะที่อเล็กซ์ออกมาปกป้องคนขับรถโรงเรียนของเขา ยืนยันว่าเธอเปิดไฟเตือนและกางป้ายหยุดตามขั้นตอนก่อนให้ลงจากรถ พร้อมบอกว่าในมุมของเขา มอร์แกน “ไม่ได้ทำอะไรผิด”
ล่าสุดมีรายงานว่า ฝ่ายสนับสนุนมอร์แกนได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมตั้งกองทุนช่วยเหลือเธอระหว่างขาดรายได้ แต่ยังไม่มีประกาศว่าเธอจะได้รับอนุญาตให้กลับมาขับรถโรงเรียนอีกหรือไม่
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