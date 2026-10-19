น้องพายุ ไม่ร่วมแข่ง AMPC2026 หลัง ‘ปอ ตนุภัทร’ เพิ่งโพสต์ชวนเชียร์ขอบสนาม
DT Motorspo ทีมช่างน้องพายุ ประกาศไม่เข้าร่วมแข่งขันโกคาร์ท AMPC2026 หลัง ไฮโซปอ ตนุภัทร ชวนแฟนคลับเชียร์ จับตาความสามารถเด็กไทย
จากกรณี ปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ หรือ ไฮโซปอ ประกาศขอจบดราม่าเรื่องการแข่งขัน SKT สนามที่ 3 หลังพูดถึงเรื่องกติกาและผลการแข่งขันกันมาจนกลายเป็นประเด็นระดับประเทศ อยากให้ทุกคนหันมามองสิ่งที่สำคัญกว่าคืออนาคตของเด็ก ๆ ทั้ง 4 คน ได้แก่ น้องพายุ, น้องแมคลาเรน, น้องพิกเล็ต และ น้องพอร์ช ตนมองว่ามีอนาคตอีกไกลและวันหนึ่งอาจเติบโตเป็นนักแข่งที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้
พร้อมทิ้งท้ายชวนทุกท่านสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันโกคาร์ทและเห็นฝีมือของนักแข่งรุ่นจิ๋วเหล่านี้ด้วยตาตัวเองในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 ณ สนามพีระ เซอร์กิต
ล่าสุด DT Motorsport ทีมช่างของน้องพายุ ขอชี้แจงหลังมีข่าวเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันรายการ AMPC2026 ของน้อง พายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ หมายเลข 69 รุ่น Cadet B
ทาง DT Motorsport ขอชี้แจงให้ทราบว่าน้อง พายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ หมายเลข 69 ไม่ขอเข้าร่วมการแข่งขันรายการ AMPC2026 ในครั้งนี้
ทางทีมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ติดตาม และให้การสนับสนุนพายุกับ DT Motorsport มาโดยตลอด
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
DT Motorsport
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