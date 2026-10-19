ประมวลภาพ ไคลี เจนเนอร์ สวม Fantasy Bra มูลค่า 1.6 พันล้านบาท เหล่านางฟ้ารันเวย์ Victoria’s Secret

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 17:06 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 17:06 น.
ไคลี เจนเนอร์ สวม Fantasy Bra ประดับเพชร 4,410 เม็ด พร้อมปีกนางฟ้าสีขาว บนรันเวย์ Victoria's Secret Fashion Show 2026
ไคลี เจนเนอร์ สวม Fantasy Bra ประดับเพชร 4,410 เม็ด พร้อมปีกนางฟ้าสีขาว บนรันเวย์ Victoria's Secret Fashion Show 2026

ไคลี เจนเนอร์ สร้างเซอร์ไพรส์บนเวที Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ประเดิมเดินแบบด้วย Fantasy Bra ประดับเพชร 4,410 เม็ด มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าเหตุใดเกียรติยศนี้จึงไม่ตกเป็นของซูเปอร์โมเดลอาชีพ

กลายเป็นโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของ Victoria’s Secret Fashion Show 2026 เมื่อ ไคลี เจนเนอร์ (Kylie Jenner) นักธุรกิจสาวและดาวเรียลลิตี้วัย 29 ปี ปรากฏตัวบนรันเวย์ของแบรนด์เป็นครั้งแรก พร้อมสวม Fantasy Bra เครื่องประดับระดับตำนานซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.6 พันล้านบาท

แฟชั่นโชว์ประจำปีจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 ที่ Sony Pictures Studios เมืองคัลเวอร์ซิตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ถือเป็นการกลับมาจัดงานในลอสแอนเจลิสครั้งแรกในรอบ 19 ปี หลังสองปีก่อนหน้านี้จัดขึ้นที่นครนิวยอร์ก

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Fantasy Bra แพงที่สุดในประวัติศาสตร์

Fantasy Bra ประจำปี 2026 สร้างสรรค์ร่วมกับแบรนด์จิวเวลรี Jacob & Co. ใช้เพชรธรรมชาติทั้งหมด 4,410 เม็ด จัดวางบนตัวเรือนทองคำโดยไม่มีเนื้อผ้าเป็นส่วนประกอบ

หัวใจสำคัญของผลงานคือเพชรสีเหลืองระดับ Fancy Vivid Yellow ทรง Radiant Cut น้ำหนัก 75.54 กะรัต มูลค่าประมาณ 22 ล้านดอลลาร์ หรือราว 720 ล้านบาท รายล้อมด้วยเพชรเจียระไนอีก 7 รูปแบบ ได้แก่ ทรงปีกนางฟ้า หัวใจ หยดน้ำ มาร์คีส์ วงรี เรเดียนต์ และทรงกลมบริลเลียนต์

เครื่องประดับชิ้นนี้ใช้ช่างฝีมือ 15 คน และใช้เวลาผลิตมากกว่า 1,000 ชั่วโมง น้ำหนักรวมเกือบ 4 ปอนด์ หรือประมาณ 1.8 กิโลกรัม โดยออกแบบและปรับขนาดให้เข้ากับสรีระของไคลีโดยเฉพาะ

มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ทำให้ผลงานชิ้นนี้กลายเป็น Fantasy Bra ราคาแพงที่สุดเท่าที่ Victoria’s Secret เคยสร้างขึ้น แซงหน้า Red Hot Fantasy Bra มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง จีเซล บุนด์เชน เคยสวมเมื่อปี 2543

Fantasy Bra กลับมาในรอบ 8 ปี

Victoria’s Secret เริ่มธรรมเนียม Fantasy Bra เมื่อปี 2539 โดยนางแบบคนแรกที่สวมคือ คลาวเดีย ชิฟเฟอร์ ผ่านแคมเปญโฆษณา ก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในไฮไลต์ประจำปีของแบรนด์

บรรดานางแบบระดับตำนานที่เคยได้รับเลือกให้สวมผลงานชิ้นสำคัญ ได้แก่ จีเซล บุนด์เชน, ไฮดี คลุม, ไทรา แบงส์, อาเดรียนา ลิมา, อเลสซานดรา อัมโบรซิโอ และแคนดิซ สวาเนโพล

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นางแบบสวมปีกนางฟ้าสีขาวบนรันเวย์ Victoria's Secret Fashion Show 2026
ปีกนางฟ้ากลับมาเป็นสัญลักษณ์หลักของรันเวย์อีกครั้ง ในงาน Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Fantasy Bra ปรากฏบนรันเวย์ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2561 โดย เอลซา ฮอสก์ ก่อนถูกพักไปพร้อมกับการยุติแฟชั่นโชว์รูปแบบเดิม กระทั่งกลับมาอีกครั้งในปี 2569 หลังห่างหายจากเวทีนานถึง 8 ปี

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อดัม เซลแมน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของ Victoria’s Secret อธิบายถึงการเลือกไคลีว่า เธอมีอิทธิพลทั้งในโลกแฟชั่น วัฒนธรรมป๊อป โทรทัศน์ และธุรกิจ อีกทั้งมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมประมาณ 380 ล้านบัญชี จึงเหมาะกับแนวคิด “Fandomonium” ของงานปีนี้

ลุคเปิดตัวของไคลี เจนเนอร์

ไคลีสวม Fantasy Bra คู่กับกระโปรงสั้นโปร่งแสง กางเกงชั้นในสีเงิน รองเท้าส้นสูงใส และปีกนางฟ้าสีขาวขนาดใหญ่ เน้นให้เครื่องประดับเพชรเป็นศูนย์กลางของลุค

ด้านหน้ารันเวย์มี คริส เจนเนอร์ แม่ของเธอ และ ทิโมธี ชาลาเมต์ แฟนหนุ่มนักแสดง คอยปรบมือและส่งเสียงเชียร์ตลอดการเดินแบบครั้งสำคัญ

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แม้การปรากฏตัวของไคลีจะสร้างกระแสอย่างรวดเร็ว แต่เสียงตอบรับไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ผู้ใช้งานโซเชียลส่วนหนึ่งตั้งคำถามว่า เหตุใด Victoria’s Secret จึงมอบ Fantasy Bra ให้กับบุคคลที่ไม่เคยเดินรันเวย์ของแบรนด์มาก่อน แทนที่จะเลือกนางแบบอาชีพซึ่งทำงานกับแบรนด์มาอย่างยาวนาน

ชื่อของ บาร์บารา พาลวิน, อาเดรียนา ลิมา และอาน็อก ไย ถูกยกขึ้นมาเปรียบเทียบ ขณะที่อีกด้านมองว่า การเลือกไคลีเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความสนใจให้การกลับมาของ Fantasy Bra ได้อย่างมหาศาล

ซูเปอร์โมเดลร่วมเดินแบบแน่นรันเวย์

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ยังคงรวมตัวนางแบบชื่อดังจากหลายยุค ทั้ง จีจี้ ฮาดิด, เบลลา ฮาดิด, อาเดรียนา ลิมา, แคนดิซ สวาเนโพล, อเลสซานดรา อัมโบรซิโอ, เอลซา ฮอสก์, อิรินา เชค, เบฮาติ พรินส์ลู, โรซี ฮันทิงตัน-ไวต์ลีย์ และดูตเซน โครส

นางแบบในลุคโทนสีชมพูพร้อมผ้าคลุมทรงกลีบดอกไม้ บนรันเวย์ Victoria's Secret Fashion Show 2026
นางแบบเดินแบบในลุคโทนสีชมพู หนึ่งในช่วงไฮไลต์ของแฟชั่นโชว์ปีนี้

หนึ่งในการกลับมาที่ได้รับความสนใจคือ บาร์บารา พาลวิน ซึ่งขึ้นรันเวย์หลังคลอดลูกคนแรกกับสามี ดีแลน สเปราส์ เพียง 6 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มนางแบบรุ่นใหม่และตัวแทนความหลากหลายมีทั้ง แอชลีย์ เกรแฮม, พาโลมา เอลเซสเซอร์ และอเล็กซ์ คอนซานี

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ซูเปอร์โมเดลสวมปีกสีเงินทำสัญลักษณ์รูปหัวใจ บนรันเวย์ Victoria's Secret Fashion Show 2026
รันเวย์ปีนี้รวมนางแบบทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ไว้ในงานเดียว

ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปินหญิงทั้งหมด ได้แก่ Megan Thee Stallion, Megan Moroney, Tate McRae และวง KATSEYE โดยแบ่งการแสดงให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงของแฟชั่นโชว์

ศิลปินหญิงขึ้นแสดงดนตรีสดพร้อมสวมปีกสีเงิน ในงาน Victoria's Secret Fashion Show 2026
การแสดงดนตรีสดถูกแบ่งให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงของแฟชั่นโชว์

อีกหนึ่งไฮไลต์คือการเปิดตัว โซแลงจ์ โอมอน ในฐานะนางฟ้า Victoria’s Secret คนใหม่ หลังได้รับคัดเลือกผ่านรายการบนยูทูบ Angels Among Us ขณะที่ จีเซล บุนด์เชน ปรากฏตัวผ่านวิดีโอเปิดและปิดงาน พร้อมทิ้งท้ายว่าผู้ชมจะได้เห็นเธอร่วมงานกับแบรนด์มากขึ้นในเร็ว ๆ นี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 17:06 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 17:06 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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