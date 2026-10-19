ด่วน! “น้องพายุ” โดนปรับไม่จัดอันดับ น้องแมคลาเรน ขึ้นคว้าอันดับ 1 แทน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 17:00 น.
น้องพายุ โดนปรับไม่จัดอันดับ น้องแมคลาเรน ขึ้นคว้าอันดับ 1 แทน

ดราม่าโกคาร์ท Cadet B ผู้จัดประกาศผลใหม่ตามคำสั่ง รยสท. พร้อมแก้คะแนนสะสมปี 2569 น้องแมคลาเรนขึ้นที่ 1 น้องพายุไร้อันดับ

ผลการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรุ่น Cadet B อายุ 8-9 ปี รายการ Super Kart Thailand Championship 2026 สนามที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการแล้ว โดย น้องแมคลาเรน ภีมญภัฎฐ์ เลิศทวีวิทย์ ลูกชายของ ปอ ตนุภัทร และเบนซ์ พริกไทย ได้รับการปรับขึ้นเป็นอันดับ 1 ขณะที่ น้องพายุ ลูกชายของ ชมพู่ อารยา และน็อต วิศรุต ถูกปรับสถานะเป็น Not Classified หรือไม่ได้รับการจัดอันดับ หลังราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ สั่งแก้ไขผลการแข่งขัน

ล่าสุด วันที่ 19 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Thunder and Storm official เผยแพร่ประกาศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Super Kart Thailand ยืนยันการปรับปรุงผลการแข่งขันสนามที่ 3 ตามคำสั่งของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (รยสท.) หลังเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับความถูกต้องของเครื่องยนต์รถแข่งหมายเลข 69

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ประกาศระบุว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับหนังสือคำสั่งจาก รยสท. เลขที่ 823/69 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2569 สืบเนื่องจากการยื่นอุทธรณ์ผลการตัดสินการแข่งขันรุ่น Cadet B สนามที่ 3 โดยให้ผู้จัดปรับปรุงผลการแข่งขันและประกาศผลฉบับใหม่ พร้อมให้นายสนามและคณะกรรมการผู้ตัดสิน หรือสจ๊วตทั้ง 3 คน ลงนามรับรอง

นอกจากนี้ ยังต้องแก้ไขคะแนนสะสมประจำปี 2569 ให้สอดคล้องกับผลการแข่งขันที่ปรับใหม่ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Super Kart Thailand ยืนยันว่า ขอน้อมรับและปฏิบัติตามคำสั่งของ รยสท. ทุกประการ

ประกาศผลการแข่งขันน้องพายุโดนตัดสิทธิ์
พจเฟซบุ๊ก Thunder and Storm official

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 การแข่งขันสนามที่ 3 จัดขึ้นที่สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี โดยน้องพายุขับรถหมายเลข 69 เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ส่วนน้องแมคลาเรนขับรถหมายเลข 99 เข้าเส้นชัยตามมา ก่อน ปอ ตนุภัทร ในฐานะผู้จัดการทีม TNP Motorsport ยื่นประท้วงให้ตรวจสอบเสื้อสูบเครื่องยนต์ของรถน้องพายุ เนื่องจากสงสัยว่าเป็นชิ้นส่วนต่างรุ่นกับรถแข่งคันอื่น ทำให้ผู้จัดต้องชะลอการรับรองผลการแข่งขัน

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ต่อมาวันที่ 15 ตุลาคม รยสท. แถลงผลการตรวจสอบว่า เครื่องยนต์ของรถหมายเลข 69 มีชิ้นส่วนไม่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคของการแข่งขันรุ่น Cadet B ซึ่งกำหนดให้รถทุกคันใช้เครื่องยนต์ตามมาตรฐานเดียวกัน ก่อนส่งผลการตรวจสอบกลับไปให้ผู้จัดการแข่งขันพิจารณาตามระเบียบ

ภายหลังการแถลง ทีม DT Motorsport ซึ่งรับผิดชอบดูแลและเตรียมรถแข่งของน้องพายุ ได้ออกแถลงการณ์น้อมรับคำตัดสิน พร้อมขอโทษผู้จัดการแข่งขัน ครอบครัวนักแข่ง และผู้เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่าความผิดพลาดเกิดจากทีมงาน ไม่ใช่นักแข่งเยาวชนที่ทำหน้าที่แข่งขันด้วยรถที่ทีมเตรียมไว้ให้

กระทั่งมีการเผยแพร่ประกาศผลการแข่งขันฉบับใหม่ในวันที่ 19 ตุลาคม ส่งผลให้น้องแมคลาเรนได้รับอันดับ 1 ของสนามที่ 3 ส่วนน้องพายุไม่ได้รับการจัดอันดับในสนามนี้ พร้อมให้ผู้จัดแก้ไขคะแนนสะสมประจำปีตามคำสั่ง รยสท.

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 17:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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