ดาวพฤหัสบดีย้าย 20 ตุลาคม หมอช้าง เปิด 2 ราศีดวงดีขึ้น ถึงเวลารับโอกาสใหม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 19:00 น.
ดาวพฤหัสบดีย้าย 20 ตุลาคม หมอช้าง เปิด 2 ราศีดวงดีขึ้น

ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ 20 ตุลาคม “หมอช้าง ทศพร” ชี้ 2 ราษี มีเกณฑ์พบความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี งานก้าวหน้า การเงินคล่องตัว ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน

เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญทางโหราศาสตร์ไทย ดาวพฤหัสบดี เตรียมโคจรย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2569 เวลา 07.50 น. การเคลื่อนตัวครั้งนี้ถูกจับตามอง เนื่องจากตามความเชื่อ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม โอกาส ความสำเร็จ และการสนับสนุนจากผู้ใหญ่

ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยาตร์บันทึกว่า ดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในเวลา 07.50 น. ด้าน หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา นักพยากรณ์ชื่อดัง เปิดคำทำนายว่า การขยับราศีของดาวพฤหัสบดีครั้งนี้จะส่งผลดีอย่างเด่นชัดต่อ 2 ราศี ได้แก่ ราศีสิงห์และราศีกุมภ์ ซึ่งกำลังเข้าสู่จังหวะรับโอกาสใหม่ในหลายด้าน

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ราศีสิงห์ งานก้าวหน้า ชื่อเสียงโดดเด่น

ราศีสิงห์ งานก้าวหน้า ชื่อเสียงโดดเด่น

ผู้ที่เกิดราศีสิงห์ ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม–16 กันยายน เตรียมพบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ หลังดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาประจำราศี ส่งผลให้สิ่งที่เคยติดขัดมีแนวโน้มคลี่คลาย และได้รับโอกาสแสดงความสามารถมากขึ้น

การงาน

มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานหรือโครงการขนาดใหญ่ บางคนอาจได้เลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนงาน หรือเริ่มต้นหน้าที่ใหม่ที่มีความก้าวหน้ากว่าเดิม ผลงานที่ผ่านมาเริ่มได้รับการยอมรับ ขณะที่ผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจพร้อมให้ความช่วยเหลือ

คนทำธุรกิจมีโอกาสขยายกิจการ เปิดตัวสินค้าใหม่ หรือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น แต่ควรประเมินต้นทุนให้รอบด้าน ไม่ควรรีบลงทุนเพียงเพราะบรรยากาศโดยรวมดูสดใส

การเงิน

รายได้มีแนวโน้มขยายตัวตามภาระงานและโอกาสใหม่ อาจมีช่องทางหารายได้เพิ่ม หรือได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงแรงมานาน อย่างไรก็ตาม รายจ่ายอาจเพิ่มตามหน้าที่และภาพลักษณ์ จึงควรแบ่งเงินออมก่อนใช้จ่าย

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ความรัก

คนมีคู่มีโอกาสพูดคุยถึงอนาคต วางแผนแต่งงาน สร้างครอบครัว หรือทำธุรกิจร่วมกัน ส่วนคนโสดมีโอกาสพบคนที่มีวุฒิภาวะ ฐานะการงานมั่นคง หรือรู้จักกันผ่านงานและผู้ใหญ่แนะนำ

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ชื่อเสียง

เป็นช่วงที่ความสามารถถูกมองเห็นง่ายขึ้น เหมาะกับการนำเสนอผลงาน สมัครงาน สอบแข่งขัน หรือสร้างชื่อในสายอาชีพ แต่ต้องระวังความมั่นใจที่มากเกินไปจนกลายเป็นปัญหากับคนรอบข้าง

ราศีกุมภ์ โอกาสใหม่เข้ามา การเงินเริ่มคล่อง
ราศีกุมภ์

ราศีกุมภ์ โอกาสใหม่เข้ามา การเงินเริ่มคล่อง

ผู้ที่เกิดราศีกุมภ์ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์–14 มีนาคม มีโอกาสพบการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยเปิดเส้นทางใหม่ ทั้งเรื่องงาน การเงิน การเรียน และการเดินทาง

การงาน

มีจังหวะเริ่มต้นงานใหม่ ย้ายแผนก เปลี่ยนสายงาน หรือได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าและคนรอบตัว ผู้ที่รอผลการสมัครงานหรือเจรจาธุรกิจอาจได้รับข่าวดี งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ การสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายมีความโดดเด่น

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การเงิน

สภาพคล่องมีแนวโน้มดีขึ้น มีโอกาสสร้างรายได้เสริมหรือเริ่มวางแผนลงทุนระยะยาว แต่ควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจจากคำชักชวนเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ

การเรียนและการเดินทาง

เหมาะกับการเรียนต่อ สมัครสอบ เพิ่มทักษะ หรือเดินทางเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ผู้ที่ทำงานต่างประเทศหรือติดต่อกับองค์กรขนาดใหญ่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น

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ผู้ใหญ่และเครือข่าย

มีเกณฑ์พบคนที่ช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ทั้งผู้ใหญ่ในองค์กร ครู อาจารย์ หรือนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ ความสัมพันธ์ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้อาจกลับมาส่งผลดีในช่วงนี้

ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์หมายถึงอะไร

ตามหลักโหราศาสตร์ไทย ดาวพฤหัสบดีหมายถึงครู ความรู้ กฎหมาย ศาสนา คุณธรรม และผู้ใหญ่ เมื่อย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ ซึ่งสัมพันธ์กับอำนาจ ภาวะผู้นำ ชื่อเสียง และการแสดงออก จึงถูกตีความว่าเป็นช่วงที่ความสามารถและผลงานจะถูกนำมาพิจารณามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดาวพฤหัสบดีในราศีสิงห์จะทำมุมตรงข้ามกับดาวราหูที่อยู่ในราศีกุมภ์จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 นักพยากรณ์บางสำนักจึงเตือนให้ใช้วิจารณญาณกับข่าวสาร คำสัญญา การลงทุน และบุคคลที่เข้ามาเสนอผลประโยชน์ เพราะสิ่งที่ดูดีอาจมีรายละเอียดซ่อนอยู่

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การโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ครั้งนี้เป็นเพียงช่วงหนึ่ง ก่อนดาวพฤหัสบดีจะถอยกลับเข้าสู่ราศีกรกฎประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2570 จึงอาจเกิดเหตุการณ์ในลักษณะ “เริ่มแล้วต้องกลับมาทบทวน” เช่น ได้เริ่มงานใหม่แต่ต้องแก้สัญญา หรือเปิดโครงการแล้วต้องปรับแผนก่อนเดินหน้าเต็มกำลัง

วิธีเสริมสิริมงคลรับดาวพฤหัสบดีย้าย

หมอช้างแนะนำให้ชาวราศีสิงห์และราศีกุมภ์หาเวลาไหว้พระ สวดมนต์ หรือทำบุญต้อนรับจังหวะการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสบดี โดยสามารถเลือกทำบุญด้านการศึกษา เช่น บริจาคหนังสือ ทุนการศึกษา หรืออุปกรณ์การเรียน เนื่องจากดาวพฤหัสบดีสัมพันธ์กับครูและความรู้

ทั้งนี้ คำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โอกาสด้านงาน เงิน และความรักยังขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคน รวมถึงการวางแผนและการตัดสินใจในชีวิตจริง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 19:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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