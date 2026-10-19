อดีตนางร้ายช่อง 7 ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 17:45 น.
อดีตนางร้ายช่อง 7 ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงาน
ภาพจาก : IG/somtansinee

ส้ม ธัญสินี ขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาว หลัง “นิว” แฟนหนุ่มนักธุรกิจทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานในวันครบรอบ ท่ามกลางเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยาน เจ้าตัวตอบตกลงพร้อมเผยโมเมนต์หวานลงอินสตาแกรม

โมเมนต์สำคัญเกิดขึ้นในวันครบรอบของทั้งคู่ โดยฝ่ายชายคุกเข่าพร้อมแหวน ก่อนที่กลุ่มเพื่อนสนิทซึ่งร่วมวางแผนเซอร์ไพรส์จะชูป้ายข้อความ “Som, Will You Marry Me?” และร่วมลุ้นคำตอบไปพร้อมกัน

ด้านส้ม ธัญสินี ตอบตกลงรับคำขอแต่งงาน ก่อนเผยภาพแห่งความประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความว่า

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“Finally And ‘I said yes’ thank you everyone ka and happy anniversary naka”

แปลได้ว่า “ในที่สุด และฉันก็ตอบตกลง ขอบคุณทุกคนนะคะ และสุขสันต์วันครบรอบค่ะ” พร้อมแท็กบัญชีอินสตาแกรมของแฟนหนุ่ม

ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ บรรดาเพื่อนนักแสดง คนในวงการบันเทิง และแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดอย่างต่อเนื่อง

แฟนหนุ่มนักธุรกิจทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงาน
ภาพจาก : IG/somtansinee

ส้ม ธัญสินี รู้จักแฟนหนุ่มได้อย่างไร

สำหรับเส้นทางรักของส้มและนิว มีรายงานว่าทั้งคู่พบกันระหว่างเข้าเรียนหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยฝ่ายชายเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องล้างระบบปรับอากาศรถยนต์ มีตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

เมื่อเดือนตุลาคม 2568 ส้มเคยโพสต์ฉลองครบรอบคบหากันหนึ่งปี พร้อมเล่าว่า ตลอดช่วงเวลาที่คบกันต่างเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากัน มีทั้งวันที่เข้าใจและไม่เข้าใจกัน แต่สุดท้ายยังเลือกอยู่เคียงข้างกันเสมอ

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ภาพจาก : IG/somtansinee

นักแสดงสาวเคยพูดถึงความรักครั้งนี้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่าย ไม่เน้นเปิดตัวหวือหวา เพราะเมื่อเติบโตขึ้น สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคู่ไม่ใช่คนที่ตรงตามคุณสมบัติในฝันทุกข้อ แต่คือความเข้าใจ ความชัดเจน และการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสบายใจ

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ล่าสุด ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึงอีกหนึ่งก้าวสำคัญ หลังฝ่ายชายขอแต่งงานอย่างเป็นทางการ ส่วนรายละเอียดเรื่องฤกษ์และแผนจัดพิธีวิวาห์ ทั้งคู่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมา

แฟนหนุ่มนักธุรกิจทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงาน 2569
ภาพจาก : IG/somtansinee
ส้ม ธัญสินี ขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาว
ภาพจาก : IG/somtansinee
ภาพจาก : IG/somtansinee
ภาพจาก : IG/somtansinee

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 17:45 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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