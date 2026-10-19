อดีตนางร้ายช่อง 7 ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงาน
ส้ม ธัญสินี ขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาว หลัง “นิว” แฟนหนุ่มนักธุรกิจทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานในวันครบรอบ ท่ามกลางเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยาน เจ้าตัวตอบตกลงพร้อมเผยโมเมนต์หวานลงอินสตาแกรม
โมเมนต์สำคัญเกิดขึ้นในวันครบรอบของทั้งคู่ โดยฝ่ายชายคุกเข่าพร้อมแหวน ก่อนที่กลุ่มเพื่อนสนิทซึ่งร่วมวางแผนเซอร์ไพรส์จะชูป้ายข้อความ “Som, Will You Marry Me?” และร่วมลุ้นคำตอบไปพร้อมกัน
ด้านส้ม ธัญสินี ตอบตกลงรับคำขอแต่งงาน ก่อนเผยภาพแห่งความประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความว่า
“Finally And ‘I said yes’ thank you everyone ka and happy anniversary naka”
แปลได้ว่า “ในที่สุด และฉันก็ตอบตกลง ขอบคุณทุกคนนะคะ และสุขสันต์วันครบรอบค่ะ” พร้อมแท็กบัญชีอินสตาแกรมของแฟนหนุ่ม
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ บรรดาเพื่อนนักแสดง คนในวงการบันเทิง และแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดอย่างต่อเนื่อง
ส้ม ธัญสินี รู้จักแฟนหนุ่มได้อย่างไร
สำหรับเส้นทางรักของส้มและนิว มีรายงานว่าทั้งคู่พบกันระหว่างเข้าเรียนหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยฝ่ายชายเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องล้างระบบปรับอากาศรถยนต์ มีตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
เมื่อเดือนตุลาคม 2568 ส้มเคยโพสต์ฉลองครบรอบคบหากันหนึ่งปี พร้อมเล่าว่า ตลอดช่วงเวลาที่คบกันต่างเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากัน มีทั้งวันที่เข้าใจและไม่เข้าใจกัน แต่สุดท้ายยังเลือกอยู่เคียงข้างกันเสมอ
นักแสดงสาวเคยพูดถึงความรักครั้งนี้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่าย ไม่เน้นเปิดตัวหวือหวา เพราะเมื่อเติบโตขึ้น สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคู่ไม่ใช่คนที่ตรงตามคุณสมบัติในฝันทุกข้อ แต่คือความเข้าใจ ความชัดเจน และการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสบายใจ
ล่าสุด ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึงอีกหนึ่งก้าวสำคัญ หลังฝ่ายชายขอแต่งงานอย่างเป็นทางการ ส่วนรายละเอียดเรื่องฤกษ์และแผนจัดพิธีวิวาห์ ทั้งคู่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมา
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