น่าห่วง! พลพล นักร้องรุ่นใหญ่ ป่วยโรควูบ ยอมหั่นค่าตัวให้มีงานทำ สู้พิษเศรษฐกิจ
พลพล พลกองเส็ง อัปเดตอาการป่วยโรควูบ ยอมหั่นค่าตัวแบ่งเบาภาระของเจ้าภาพสู้พิษเศรษฐกิจ เพื่อให้มีงานแสดงต่อเนื่อง
ทำเอาแฟนเพลงอดเป็นห่วงไม่ได้ หลังนักร้องเสียงนุ่มขวัญใจมหาชนอย่าง “พลพล พลกองเส็ง” ออกมาอัปเดตอาการป่วยว่า ตนป่วยมา 5 วันแล้วแต่ก็ยังต้องลุยทำงานต่อ แม้จะยังไม่หายดีก็ตาม ยอมรับว่าลึก ๆ แอบกังวลเรื่องอาการวูบอยู่เหมือนกัน แต่ด้วยความที่เป็นคนนอนหลับง่าย เมื่อถึงเวลาพักผ่อนก็จะรีบนอนทันที นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องสภาพอากาศและโรคติดต่อเวลาที่ต้องเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ต จึงพยายามดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี
ส่วนเรื่องคิวงานคอนเสิร์ตในช่วงเทศกาลนั้นยังคงแน่นแทบทุกวัน แต่เจ้าตัวมองว่ายุคนี้เศรษฐกิจอาจไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อน การรับงานจึงต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เขาปรับเงื่อนไขการรับงานเพื่อความอยู่รอดของทุกฝ่าย ยอมลดค่าตัวลงบ้างเพื่อแบ่งเบาภาระของเจ้าภาพ หากสู้ราคาไม่ไหวก็พร้อมปรับลดให้ เพื่อให้ตนเองมีงานทำได้อย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากเรื่องงานและสุขภาพแล้ว พลพลยังได้อัปเดตถึงความรู้สึกคิดถึง “น้องธันวา” ลูกชายที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียได้ 5 เดือนแล้ว
คนเป็นพ่อเปิดใจว่า คิดถึงลูกมาก ปกติเวลาทำงานเสร็จจะรีบกลับบ้านไปหาลูก แต่ทุกวันนี้พอกลับไปถึงบ้านกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไป เพราะลูกไม่อยู่ โชคดีที่เทคโนโลยีสมัยนี้ก้าวไกล ทำให้สามารถพูดคุยและวิดีโอคอลกันได้ทุกวัน ลูกคอยส่งรูปส่งของกินมาให้ดูตลอด เหมือนได้อยู่ด้วยกันทุกวัน และอีกไม่นานเมื่อถึงช่วงพัก ลูกชายก็จะบินกลับมาหาที่เมืองไทย พร้อมแซวขำ ๆ ว่า ลูกไปอยู่ต่างประเทศไม่มีอาการโฮมซิก (Homesick) เลย มีแต่คนเป็นพ่อแม่นี่แหละที่เป็นโรคคิดถึงลูกหนักมาก
ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจส่งน้องธันวาไปเรียนต่างประเทศนั้น นักร้องรุ่นใหญ่อธิบายว่า ทางโรงเรียนที่เมืองไทยได้ช่วยติดต่อประสานงานกับทางออสเตรเลียให้ โดยเป้าหมายหลักคืออยากให้ลูกได้ทักษะด้านภาษา ปัจจุบันน้องธันวากำลังเรียนปริญญาตรี ซึ่งครอบครัวก็คาดหวังเพียงอยากให้ลูกเรียนจบออกมาแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีและมั่นคงต่อไป
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