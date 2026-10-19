ศรีสุวรรณ ยื่น ป.ป.ช. ตรวจ สส.ไอเดียร์ ปมไม่พบหุ้นเว็บพนันของสามีในบัญชีทรัพย์สิน ขอสอบถึงขั้นจริยธรรมร้ายแรง
ศรีสุวรรณ จี้ตรวจบัญชีทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ เกือบ 2 พันล้านบาท หลังไม่พบรายการหุ้นเว็บพนันของสามี หวั่นเข้าข่ายแจ้งบัญชีเท็จ
วันที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี เพื่อยื่นคำร้องขอให้ไต่สวน น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
หลังก่อนหน้านี้ สส.ไอเดียร์ ยอมรับว่า ไทหยาง ซาง สามี ถือหุ้นในธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศ 1% แต่กลับไม่พบรายการหุ้นดังกล่าวอย่างชัดเจนในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. จึงขอให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่
นายศรีสุวรรณระบุว่า ก่อนหน้านี้ สส.ไอเดียร์ ชี้แจงข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงสามีกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ระหว่างเข้าร่วมประชุมเตรียมงานบุญกระธูป ประจำปี 2569 ที่อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยปฏิเสธว่าสามีเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนัน แต่ยอมรับว่ามีหุ้นอยู่เพียง 1% ในกิจการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของต่างประเทศ
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.สุชาดา ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 พบว่าเธอพร้อมด้วยสามีและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งมีทรัพย์สินรวม 1,974,908,877.24 บาท และหนี้สิน 454,286.88 บาท แต่ผู้ร้องตั้งข้อสังเกตว่าไม่ปรากฏรายการถือหุ้น 1% ในธุรกิจเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างชัดเจน
ประเด็นนี้ทำให้นายศรีสุวรรณขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่า การไม่แสดงรายการหุ้นตามที่ผู้ร้องตั้งข้อสงสัย อาจเข้าข่ายจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อ ป.ป.ช. หรือไม่ รวมถึงขอให้ตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติหรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
นายศรีสุวรรณยังอ้างถึงมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดโทษสำหรับความผิดตามเงื่อนไขของมาตรานี้ไว้ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนผลทางการเมือง หาก ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่ามีมูลความผิดและส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลตามกฎหมาย อาจนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ โดยมาตรา 81 และ 87 ของกฎหมาย ป.ป.ช. กำหนดกระบวนการพิจารณาและผลของคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 10 ปี
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม น.ส.สุชาดาเคยชี้แจงว่า นายไทหยาง ซาง สามีของเธอ ลงทุนในธุรกิจเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ดำเนินกิจการถูกกฎหมายในต่างประเทศเพียง 1% ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการตามที่ถูกกล่าวหา พร้อมปฏิเสธความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์และเส้นทางการเงินผิดกฎหมาย รวมถึงแสดงความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ การยื่นคำร้องของนายศรีสุวรรณเป็นการขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบข้อกล่าวหา ยังไม่ใช่ผลการชี้มูลความผิดหรือคำพิพากษาว่า น.ส.สุชาดา กระทำผิดตามกฎหมาย โดยต้องรอการตรวจสอบเอกสารทรัพย์สิน รายละเอียดการถือหุ้นของคู่สมรส และการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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