ประวัติ เสี่ยเล้ง เจริญ พัฒน์ดำรงจิตร มังกรอีสาน เจ้าของเจริญธานี เสียชีวิตวัย 94 ปี
เปิดประวัติ เสี่ยเล้ง เจริญ พัฒน์ดำรงจิตร จากพ่อค้าพืชไร่สู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สนามม้า และผู้มีบทบาทในการเมืองขอนแก่นมายาวนาน
เจริญ พัฒน์ดำรงจิตร หรือ เสี่ยเล้ง นักธุรกิจชื่อดังจังหวัดขอนแก่น เจ้าของฉายา มังกรอีสาน และผู้ก่อตั้งโรงแรมเจริญธานี เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ณ บ้านพักบนถนนศรีจันทร์ ใกล้วัดศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น สิริอายุ 94 ปี โดยผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากโรคชรา ครอบครัวกำหนดพิธีฌาปนกิจวันที่ 24 ตุลาคมนี้
สำหรับประวัติของ เสี่ยเล้ง เจริญ พัฒน์ดำรงจิตร เป็นนักธุรกิจรุ่นบุกเบิกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มสร้างฐานะจากการค้าพืชไร่ โดยก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นพืชผล รับซื้อข้าวโพดและผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจมันสำปะหลัง
หนึ่งในแนวทางธุรกิจช่วงแรกคือการนำพันธุ์มันสำปะหลังไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านเพาะปลูก ก่อนรับซื้อผลผลิตกลับมาป้อนโรงงาน ทำให้กิจการเติบโตจนสามารถลงทุนในธุรกิจส่งออกพืชไร่ คลังสินค้า สัมปทานป่าไม้ และอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์เรื่อง กลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา 4 เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549 ระบุว่า เครือธุรกิจตระกูลพัฒน์ดำรงจิตรเคยมีกิจการหลายประเภท ได้แก่ บริษัทขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ ซึ่งประกอบธุรกิจตลาดสด อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม และโรงแรม รวมถึงกิจการส่งออกสินค้าเกษตรและค้าส่งสินค้าอื่น ๆ
หนึ่งในธุรกิจที่สร้างชื่อเสียงให้เจริญคือ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส บนถนนศรีจันทร์ ใจกลางเมืองขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น เป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินกิจการมานานหลายสิบปี และเป็นหนึ่งในสถานที่จัดประชุมและงานสำคัญของจังหวัด
นอกจากการค้าและอสังหาริมทรัพย์ เสี่ยเล้งยังมีบทบาทในวงการกีฬา โดยเคยเป็นเจ้าของสนามม้า สนามมวย และคอกม้าแข่งในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแข่งม้าและนายกสมาคมมวย
มติชนสุดสัปดาห์เคยรายงานข้อมูลธุรกิจย้อนหลังว่า เจริญลงทุนทำสวนป่ายูคาลิปตัส ต้นสน และไผ่ตง ด้วยเงินลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท บนพื้นที่ 4,000 ไร่ รวมถึงเคยประกอบธุรกิจสัมปทานป่าไม้ในเมียนมา โดยตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลการลงทุนในอดีต ไม่ใช่สถานะการถือครองกิจการ ณ ปี 2569
ส่วนบทบาททางการเมือง เจริญเป็นนักธุรกิจที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มติชนสุดสัปดาห์ระบุว่า เขาเคยให้การสนับสนุนนักการเมืองในสังกัดพรรคกิจสังคม รวมถึงมีความสัมพันธ์กับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ก่อตั้งพรรคกิจสังคม
ต่อมายังมีบทบาทสนับสนุนเครือข่ายการเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2538 และเปิดทางให้ทายาทนักธุรกิจหลายตระกูลเข้ามาทำงานการเมืองในเทศบาลนครขอนแก่น
ด้านชีวิตครอบครัว วิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า เจริญสมรสกับ สมจิตร พัฒน์ดำรงจิตร มีลูกด้วยกัน 5 คน โดยสมาชิกครอบครัวหลายคนประกอบธุรกิจส่วนตัวและมีส่วนดูแลกิจการในเครือ
หนึ่งในลูกชายที่เป็นที่รู้จักคือ จักริน พัฒน์ดำรงจิตร หรือ เสี่ยเต๋า ซึ่งเริ่มต้นเส้นทางการเมืองจากกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นในการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2538 ก่อนลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 1 ในนามพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในปี 2544 รวมถึงดำรงตำแหน่งต่อมาอีกหลายสมัย
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ครอบครัวพัฒน์ดำรงจิตรกำหนดจัดพิธี ณ ศาลาโฆษะ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวันที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. เป็นพิธีรดน้ำศพ และเวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
ระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 ตุลาคม จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมทุกวัน เวลา 18.30 น. ก่อนประกอบ พิธีฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 16.00 น. โดยครอบครัวขอความร่วมมืองดพวงหรีด และเชิญผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
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