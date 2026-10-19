เนเน่ โสดแล้ว เลิก ‘ไบร์ท วชิรวิชญ์’ เผยสเปครักใหม่ จริงจัง-อย่าทำให้เหนื่อย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 15:50 น.
เนเน่ พรนับพัน เลิก ไบร์ท วชิรวิชญ์

สเตตัสล่าสุด เนเน่ พรนับพัน โสดแล้วหลังเลิก ‘ไบร์ท วชิรวิชญ์’ หันมาให้ความสำคัญกับงาน-รักตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้รักครั้งใหม่ ขอคนจริงจัง อย่าเข้ามาให้เหนื่อย

เนเน่ พรนับพัน ศิลปินและนักแสดงสาวชื่อดัง ออกมาอัปเดตชีวิตแบบจัดเต็ม ทั้งบทบาทผู้บริหารร้านเค้ก, บทเรียนสำคัญในการทำธุรกิจและการทำเพลง, ผลงานการแสดงที่กำลังลุ้นข่าวดี รวมถึงสถานะหัวใจที่เปิดกว้างแต่มีเงื่อนไขชัดเจนว่าถ้าจะเข้ามาต้องจริงจัง อย่าเข้ามาให้เหนื่อย

กลับมาครองสถานะโสดอีกครั้งหลังเลิกรานักแสดงหนุ่ม ไบรท์ วชิรวิช มีแฟน ๆ เข้ามาแซวกันยกใหญ่ว่าไม่ควรโสดนาน ฝั่ง เนเน่ ขออัปเดตเรื่องราวของหัวใจปัจจุบันว่า “ไม่ได้ออกไปไหนเลย ทำแต่งาน ไม่ได้เจอใคร เพิ่งออกมาร่วมงานนี้ หนูไม่ได้ปิดใจนะคะ เปิดมาก แต่เราไม่ได้เป็นคนที่วิ่งตามหา เราเชื่อว่าความรักเดี๋ยวมันจะมาก็มาเองเราก็ใช้ชีวิตตามปกติไป เช่นวันนี้เราออกมาพบปะกับสื่อมวลชน เขาอาจจะดูเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ก็ได้”

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เน่ไม่ใช่คนที่แบกเรื่องราวความหลังแล้วให้มามีผลกับอนาคต เรากลับมองว่าจบก็คือจบกับ เอาใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่ New begining เลย (self love) รักตัวเอง แฟน ๆ ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะดูจากหน้าและเอ็นเนอร์จี้มันหลอกกันไม่ได้อยู่แล้ว อินเนอร์บิวตี้ออร่ามันสุขอยู่ในใจแล้วมันก็แผ่ไปได้ทุกที่ ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงค่ะ

สำหรับคนที่คิดจะเข้ามาจีบหรือเรียนรู้กัน เนเน่ระบุชัดเจนว่า “ถ้าเข้ามาก็ต้องจริงจังแล้วแหละ อย่าเข้ามาให้เหนื่อย ชิล ๆ แต่ก็เปิดกว้างนะคะ ไม่รู้เลยเขาส่งใครมาก็โอเค ชิล ๆ แต่ถ้าถามถึงลำดับความสำคัญในชีวิตตอนนี้ คือ เรื่องงาน แล้วก็ตัวเองเป็นหลัก”

เนเน่ พรนับพัน
ภาพจาก Instagram : nenevader

เนเน่ พรนับพัน และ ไบรท์ วชิรวิชญ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 15:50 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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