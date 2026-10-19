ถ่ายปกติทุกวัน ก็ยังเป็นมะเร็งลำไส้ได้? เตือน 6 สัญญาณที่หลายคนมองข้าม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 18:00 น.
ถ่ายปกติทุกวัน ก็ยังเป็นมะเร็งลำไส้ได้? เตือน 6 สัญญาณที่หลายคนมองข้าม

หมอเจด เผยผู้ป่วยมะเร็งลำไส้บางคนเริ่มจากเหนื่อยง่าย ซีด น้ำหนักลด โดยไม่มีอาการขับถ่ายผิดปกติ

ผลตรวจเลือดที่พบว่าซีดโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจเป็นเบาะแสของความผิดปกติในลำไส้ใหญ่ แม้เจ้าตัวจะขับถ่ายเป็นประจำและไม่เคยเห็นเลือดปนในอุจจาระก็ตาม นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ หรือ หมอเจด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงออกมาเตือนถึง 6 สัญญาณที่อาจเกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งหลายคนไม่เคยนึกถึง

หมอเจดอธิบายผ่านเฟซบุ๊กว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่ได้เริ่มจากท้องผูก ท้องเสีย หรือถ่ายเป็นเลือดเสมอไป บางคนมีเลือดออกภายในลำไส้ทีละน้อยจนเกิดภาวะโลหิตจาง ขณะที่บางคนตรวจพบมะเร็งในระยะแรกโดยไม่มีอาการผิดปกติเลย

โฆษณา

สำหรับ 6 สัญญาณที่ควรสังเกต ประกอบด้วย

  1. เหนื่อยง่าย หน้ามืด ทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนัก จากเดิมเดินขึ้นบันไดได้ตามปกติ กลับเหนื่อยหรือใจสั่นง่ายขึ้น อาจเกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางจากการเสียเลือดภายในลำไส้อย่างต่อเนื่อง
  2. ตรวจเลือดพบว่าซีด แต่ไม่รู้สาเหตุ โดยเฉพาะผู้ชายและผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน หากมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ควรตรวจหาสาเหตุของการเสียเลือด รวมถึงความผิดปกติในทางเดินอาหาร
  3. น้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายเพิ่ม แต่น้ำหนักกลับลดลงต่อเนื่อง บางคนมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วย
  4. ปวดท้องหรือแน่นท้องเรื้อรัง อาการเป็น ๆ หาย ๆ คล้ายโรคกระเพาะ โดยเฉพาะเมื่ออาการรุนแรงขึ้นหรือมีน้ำหนักลดและซีดร่วมด้วย
  5. ท้องป่อง คลื่นไส้ กินอาหารได้น้อยลง อาจเกิดจากความผิดปกติที่ทำให้ลำไส้ตีบแคบ หากปวดท้องรุนแรง อาเจียน ไม่ถ่ายและไม่ผายลม ต้องไปโรงพยาบาลฉุกเฉิน เพราะอาจเกิดภาวะลำไส้อุดตัน
  6. ถ่ายปกติแต่ตรวจพบเลือดแฝงในอุจจาระ แม้ไม่เห็นเลือดด้วยตาเปล่า แต่การตรวจ FIT อาจพบเลือดปริมาณน้อยที่ซ่อนอยู่ หากผลเป็นบวกควรเข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อหาสาเหตุ
6 สัญญาณที่ควรสังเกต
มะเร็งลำไส้ อาการ

อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้เกิดจากโรคอื่นได้เช่นกัน ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เหนื่อยง่ายหรือมีอาการท้องอืดจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เสมอไป แต่หากพบความผิดปกติต่อเนื่อง ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตรวจหาสาเหตุ

โฆษณา

สำหรับคนไทยอายุ 50 ถึง 70 ปี สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT ได้ฟรีตามสิทธิที่กำหนด โดยกรมการแพทย์ระบุว่าผู้มีสิทธิทุกระบบสามารถเข้ารับบริการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระได้ หากผลผิดปกติจะได้รับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ส่วนผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อาจต้องเริ่มตรวจเร็วกว่านั้น

หมอเจดแนะนำให้ลดการรับประทานเนื้อแปรรูป เพิ่มผัก ผลไม้ และธัญพืชไม่ขัดสี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก เลิกสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่

สิ่งสำคัญคือการตรวจคัดกรองตามวัยและความเสี่ยง แม้ไม่มีอาการผิดปกติ เพราะการตรวจสามารถพบติ่งเนื้อบางชนิดและนำออกก่อนพัฒนาเป็นมะเร็งได้

ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้บางคนเริ่มจากเหนื่อยง่าย
มะเร็งลำไส้ อาการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก : FB/หมอเจด

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 18:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดวาร์ป Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลี แจกจูบกลางงานเซ็นชื่อ เฉลยแล้วทำไมกล้าทำ

เปิดวาร์ป Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลี แจกจูบกลางงานเซ็นชื่อ เฉลยแล้วทำไมกล้าทำ

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
ดาวพฤหัสบดีย้าย 20 ตุลาคม หมอช้าง เปิด 2 ราศีดวงดีขึ้น

ดาวพฤหัสบดีย้าย 20 ตุลาคม หมอช้าง เปิด 2 ราศีดวงดีขึ้น ถึงเวลารับโอกาสใหม่

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
หวยลาว 16 ตุลาคม 2569

ตรวจผลหวยลาว 19 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสดสลากพัฒนา สถิติย้อนหลังวันจันทร์

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
เปิดธุรกิจ &quot;ต๋อย ไตรภพ&quot; จากบริษัทผลิตรายการทีวี สู่แบรนด์ครัวคุณต๋อย ในวันสื่อซบเซา

เปิดธุรกิจ “ต๋อย ไตรภพ” จากบริษัทผลิตรายการทีวี สู่แบรนด์ครัวคุณต๋อย ในวันสื่อซบเซา

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดวาร์ป Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลี แจกจูบกลางงานเซ็นชื่อ เฉลยแล้วทำไมกล้าทำ ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลี แจกจูบกลางงานเซ็นชื่อ เฉลยแล้วทำไมกล้าทำ

45 วินาที ที่แล้ว
ดาวพฤหัสบดีย้าย 20 ตุลาคม หมอช้าง เปิด 2 ราศีดวงดีขึ้น ดูดวง

ดาวพฤหัสบดีย้าย 20 ตุลาคม หมอช้าง เปิด 2 ราศีดวงดีขึ้น ถึงเวลารับโอกาสใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 16 ตุลาคม 2569 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 19 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสดสลากพัฒนา สถิติย้อนหลังวันจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไตรภพ ยุติกิจการบริษัทผลิตรายการทีวีบอร์น ออพเปอเรชั่น ข่าว

ช็อก! ไตรภพ ยุติกิจการ เลิกจ้างพนักงานทุกตําแหน่ง แบกรับขาดทุนไม่ไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมช่างเผยน้องพายุไม่แข่ง AMPC2026 หลัง ปอ ตนุภัทร ชวนไปเชียร์ ข่าว

น้องพายุ ไม่ร่วมแข่ง AMPC2026 หลัง ‘ปอ ตนุภัทร’ เพิ่งโพสต์ชวนเชียร์ขอบสนาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไคลี เจนเนอร์ สวม Fantasy Bra ประดับเพชร 4,410 เม็ด พร้อมปีกนางฟ้าสีขาว บนรันเวย์ Victoria&#039;s Secret Fashion Show 2026 บันเทิง

ประมวลภาพ ไคลี เจนเนอร์ สวม Fantasy Bra มูลค่า 1.6 พันล้านบาท เหล่านางฟ้ารันเวย์ Victoria’s Secret

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องพายุ โดนปรับไม่จัดอันดับ น้องแมคลาเรน ขึ้นคว้าอันดับ 1 แทน ข่าว

ด่วน! “น้องพายุ” โดนปรับไม่จัดอันดับ น้องแมคลาเรน ขึ้นคว้าอันดับ 1 แทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลพล พลกองเส็ง อัปเดตอาการป่วยโรควูบ บันเทิง

น่าห่วง! พลพล นักร้องรุ่นใหญ่ ป่วยโรควูบ ยอมหั่นค่าตัวให้มีงานทำ สู้พิษเศรษฐกิจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศรีสุวรรณ ยื่น ป.ป.ช. ตรวจ สส.ไอเดียร์ ข่าวการเมือง

ศรีสุวรรณ ยื่น ป.ป.ช. ตรวจ สส.ไอเดียร์ ปมไม่พบหุ้นเว็บพนันของสามีในบัญชีทรัพย์สิน ขอสอบถึงขั้นจริยธรรมร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ พรนับพัน เลิก ไบร์ท วชิรวิชญ์ ข่าวดารา

เนเน่ โสดแล้ว เลิก ‘ไบร์ท วชิรวิชญ์’ เผยสเปครักใหม่ จริงจัง-อย่าทำให้เหนื่อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เสี่ยเล้ง เจริญ พัฒน์ดำรงจิตร มังกรอีสาน เจ้าของเจริญธานี เสียชีวิตวัย 94 ปี ข่าว

ประวัติ เสี่ยเล้ง เจริญ พัฒน์ดำรงจิตร มังกรอีสาน เจ้าของเจริญธานี เสียชีวิตวัย 94 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจริญ พัฒน์ดำรงจิตร หรือ เสี่ยเล้ง มังกรอีสาน เสียชีวิต ข่าว

สิ้น ‘เสี่ยเล้ง มังกรอีสาน’ ผู้บุกเบิกเศรษฐกิจขอนแก่น ถึงแก่กรรมสงบ สิริอายุ 94 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าหัวร้อนด่ากราดรถไฟฮ่องกง เจอหนุ่มเจน Z สายฮารับมือ เล่นมุกเต้นใส่จนผู้โดยสารหลุดขำ ข่าวต่างประเทศ

ป้าหัวร้อนด่ากราดรถไฟฮ่องกง เจอหนุ่มเจน Z สายฮารับมือ เล่นมุกเต้นใส่จนผู้โดยสารหลุดขำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซปอขอจบดราม่าโกคาร์ท ชวนคนไทยจับตา 4 นักแข่งเด็กอนาคตไกล บันเทิง

ปอ ตนุภัทร ขอจบดราม่าโกคาร์ท พูดถึงกติกามาเยอะแล้ว วอนผู้ใหญ่โฟกัสอนาคตเด็ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Samsung Wallet แตะขึ้น BTS-MRT ได้แล้ว ไม่ต้องพกบัตร เช็กมือถือรุ่นที่รองรับ เทคโนโลยี

Samsung Wallet แตะขึ้น BTS-MRT ได้แล้ว ไม่ต้องพกบัตร เช็กมือถือรุ่นที่รองรับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเสียงแอบอ้าง สพฐ. จัดทริปเรียนจีน ข่าว

คลิปเสียงอ้าง สพฐ. ตุ๋นทริปเรียนจีน ลอยแพเด็ก 50 ชีวิต โบ้ยผปค.-ครูเข้าใจผิดเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเม ธนัชชา เปิดใจปมหายทีมชาติ ผิดหวังหนัก โค้ชไม่เรียกติดซีเกมส์ วอลเลย์บอล

โมเม ธนัชชา เปิดใจปมหายทีมชาติ ผิดหวังหนัก เหตุผลโค้ชไม่เรียกติดซีเกมส์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมายศาลถึงบ้าน คนแชร์คลิป &quot;หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว&quot; ถูกฟ้อง 3 แสน ข่าว

หมายศาลถึงบ้าน คนแชร์คลิป “หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว” ถูกฟ้อง 3 แสน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกทั้งสนาม ทหารโรยตัวจากเพดานสูง 170 ฟุต พลาดตกเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อกทั้งสนาม ทหารโรยตัวจากเพดานสูง 170 ฟุต พลาดตกเสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟลามทุ่งระหว่างฝึกยิงกระสุนจริง ทหารหนีไม่ทัน ดับ 4 เจ็บ 39 ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ไฟลาม 1 กม. ใน 36 วินาที พุ่งเข้าจุดฝึกฐานทัพแคนาดา ทหารดับ 4 เจ็บ 39

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.สิปปกร ขาวสอาด ผ่าตัดสมองแล้ว เจ้าตัวประกาศเลิกเล่นหุ้นถาวร ข่าว

ดร.สิปปกร ขาวสอาด ผ่าตัดสมองแล้ว เจ้าตัวประกาศเลิกเล่นหุ้นถาวร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มล้อเดียวไฟฟ้าลงดอยสุเทพ ทำทำแผนประกอบคำสารภาพที่โรงพัก ข่าว

รวบแล้ว หนุ่มซิ่งล้อเดียวไฟฟ้าลงดอยสุดเทพ ถูกหิ้วพร้อมของกลาง ชาวบ้านหวั่นอันตราย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก &quot;โอ๋ ภัคจีรา-เบียร์ สรณัฐ&quot; บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก “โอ๋ ภัคจีรา-เบียร์ สรณัฐ” จากตั้งใจจับคู่ให้เพื่อน สู่งานวิวาห์หวาน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้าบ่าววี ถูกน้ำป่าซัดที่น้ำตกไพรสวรรค์เสียชีวิต ข่าว

นาทีชีวิต! น้ำป่าน้ำตกไพรสวรรค์ ซัดร่างน้าสาว ‘บ่าววี’ ระดมหา 6 ชม. ก่อนพบร่างติดโขดหินไกล 2.5 กม.

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ผอ.หนึ่งฤทัย โรงเรียนวัดหนองเบน เสียชีวิตแล้ว คนใกล้ชิดเผยสาเหตุ ข่าว

อาลัย ผอ.หนึ่งฤทัย โรงเรียนวัดหนองเบน เสียชีวิตแล้ว คนใกล้ชิดเผยสาเหตุ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปจากนักวิ่งโอลิมปิก สู่ผู้ป่วยติดเตียง หลังติดโควิด นอนวันละ 22 ชั่วโมง แค่พูดคุยก็ทรุดได้