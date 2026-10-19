สิ้น ‘เสี่ยเล้ง มังกรอีสาน’ ผู้บุกเบิกเศรษฐกิจขอนแก่น ถึงแก่กรรมสงบ สิริอายุ 94 ปี
ปิดตำนาน เสี่ยเล้ง มังกรอีสาน หรือ นายเจริญ พัฒน์ดำรงจิตร นักธุรกิจใหญ่แห่งเมืองขอนแก่น เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย 94 ปี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 นายเจริญ พัฒน์ดำรงจิตร หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม ‘เสี่ยเล้ง มังกรอีสาน’ ถึงแก่กรรมลงอย่างสงบด้วยโรคชราที่บ้านพักในจังหวัดขอนแก่น สิริอายุรวม 94 ปี
หากย้อนดูประวัติและเส้นทางของเสี่ยเล้ง เป็นผู้บุกเบิกและฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นให้เติบโตมาอย่างยาวนาน ด้วยวิสัยทัศน์และสายตาอันแหลมคมทางธุรกิจ เสี่ยเล้งสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจากยุคบุกเบิก โดยเริ่มจากการจับธุรกิจพืชไร่ ก้าวขึ้นเป็นนักค้าส่งข้าวโพดและมันสำปะหลังรายใหญ่ของภูมิภาค
จากนั้นได้ขยายอาณาจักรธุรกิจไปสู่แวดวงอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการลงทุนที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้ง “โรงแรมเจริญธานี” โรงแรมหรูระดับตำนานที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น
นอกจากนี้นายเจริญยังมีบทบาทขับเคลื่อนในแวดวงบันเทิงและกีฬาท้องถิ่น เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนและบริหารจัดการทั้งสนามม้าและสนามมวยขอนแก่น ด้วยเครือข่ายคอนเนกชันที่กว้างขวาง ครอบคลุมทั้งการค้า ธุรกิจ ไปจนถึงเส้นทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่เชื่อมโยงไปทั่วทั้งภาคอีสาน ทำให้สื่อมวลชนและคนในวงการต่างขนานนามว่า ‘มังกรอีสาน’
ปัจจุบัน ฐานรากอิทธิพลและความผูกพันที่ตระกูลพัฒน์ดำรงจิตรมีต่อชาวขอนแก่น ยังคงถูกสานต่ออย่างแข็งแกร่งโดยทายาทซึ่งได้รับไม้ต่อทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ และยังได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองจนประสบความสำเร็จ เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น และเป็นอดีต ส.ส. ขอนแก่น หลายสมัย
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ทางครอบครัวได้กำหนดจัดขึ้น ณ ศาลาโฆษะ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีกำหนดการดังนี้
- วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569: เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ และ เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
- วันอังคารที่ 20 – วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569: เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
- วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569: เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจศพ
ทางครอบครัวพัฒน์ดำรงจิตร ได้แจ้งขอความกรุณา งดรับพวงหรีด และขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มาร่วมงานสวมใส่ชุดสีสุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยและเคารพต่อผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย
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