ป้าหัวร้อนด่ากราดรถไฟฮ่องกง เจอหนุ่มเจน Z สายฮารับมือ เล่นมุกเต้นใส่จนผู้โดยสารหลุดขำ
คลิปไวรัลรถไฟฮ่องกง มนุษย์ป้าด่ากราดกลางขบวน ล่าสุด หนุ่มเจ้าของเรื่อง เข้าช่วยเด็กที่ถูกต่อว่าแล้ว ยืนยันไม่มีใครบาดเจ็บ
สำนักข่าว Sing Tao Daily รายงานว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 08.30 น. บนรถไฟฟ้า MTR สาย Island Line หรือสายเกาะฮ่องกง ขณะมีผู้โดยสารอยู่ภายในตู้รถไฟอย่างหนาแน่น
หญิงวัยกลางคนเริ่มตะโกนด่าผู้โดยสารหลายคนโดยไม่ทราบสาเหตุ ก่อนหันไปต่อว่าแม่และลูกชายคู่หนึ่งด้วยถ้อยคำหยาบคาย ทั้งสองไม่ได้ตอบโต้ กระทั่งชายหนุ่มที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเห็นเหตุการณ์ จึงเดินเข้าไปขวางพร้อมยกมือปกป้องแม่ลูก ทำให้หญิงวัยกลางคนเปลี่ยนเป้าหมายมาด่าทอเขาแทน
แม้ถูกต่อว่าอย่างต่อเนื่องด้วยถ้อยคำดูถูกว่าเป็นคนจน ขอทาน และขยะ แต่ชายหนุ่มกลับไม่แสดงท่าทีโกรธ ยืนยิ้มและตอบคำถามอย่างอารมณ์ดี บางช่วงยังทำท่าทางตลกเพื่อรับมือกับสถานการณ์
ระหว่างการเผชิญหน้า หญิงวัยกลางคนถามว่าเขาเป็นคนฮ่องกงหรือไม่ ชายหนุ่มตอบว่าเป็นคนฮ่องกง ก่อนเปลี่ยนคำตอบเป็นคนอังกฤษเพื่อเล่นมุก เมื่อถูกถามว่าพูดภาษาอะไร เขาก็ตอบว่าภาษากวางตุ้ง ยิ่งทำให้อีกฝ่ายแสดงความไม่พอใจ
อีกช่วงหนึ่งชายหนุ่มถามว่าเธอจะลงสถานีไหน เมื่อหญิงวัยกลางคนย้อนถามว่าเกี่ยวอะไรกับเขา เจ้าตัวกลับตอบติดตลกทำนองว่า “ผมกลัวว่าจะไม่ได้คุยกับคุณต่ออีก” ก่อนแกล้งทำหน้าทะเล้น ขยับร่างกายและเต้นกลางตู้รถไฟ ทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ใกล้เคียงหัวเราะออกมา
สถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อหญิงวัยกลางคนเดินเข้ามาใกล้ชายหนุ่ม พร้อมถือพัดลมมือถือและขู่ว่าจะตีโทรศัพท์ที่เขากำลังใช้บันทึกวิดีโอ ชายหนุ่มจึงยกมือขึ้นป้องกัน แต่ไม่ได้ตอบโต้ด้วยความรุนแรง
เมื่อรถไฟเดินทางถึงสถานีแอดมิรัลตี้ (Admiralty) ชายหนุ่มลงจากขบวน แต่หญิงวัยกลางคนยังคงตะโกนต่อว่าบนชานชาลา เขาจึงถ่ายคลิปเซลฟีอีกครั้ง โดยมีเด็กชายที่ได้รับการช่วยเหลือยกมือทำสัญลักษณ์ตัว V ให้กล้อง ขณะที่ผู้โดยสารบางคนยืนยิ้มอยู่บริเวณใกล้เคียง
ภายหลังคลิปเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ชายหนุ่มเจ้าของบัญชี Threads @mickeytoes67 ออกมาเล่าเหตุการณ์ว่า ระหว่างโดยสารรถไฟพบหญิงวัยกลางคนตะโกนด่าผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุผล เมื่อเห็นเด็กถูกต่อว่าจึงตัดสินใจเข้าไปขัดขวาง และพยายามดึงความสนใจของหญิงวัยกลางคนมาไว้ที่ตัวเอง
เขายืนยันว่าตลอดเหตุการณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ได้รับบาดเจ็บ และหญิงวัยกลางคนก็ไม่ได้ทำร้ายใคร พร้อมกล่าวขอโทษผู้โดยสารคนอื่นที่ต้องพบกับความวุ่นวายระหว่างเดินทาง
คลิปเหตุการณ์ได้รับความสนใจจากชาวฮ่องกงจำนวนมาก หลายคนชื่นชมชายหนุ่มที่กล้าเข้าปกป้องเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง บางคนแสดงความคิดเห็นว่า “EQ สูงมาก” และ “มีความเป็นผู้นำ” ขณะที่อีกส่วนประทับใจการเปลี่ยนสถานการณ์ตึงเครียดให้กลายเป็นเสียงหัวเราะ
อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางส่วนอ้างว่าเคยพบหญิงวัยกลางคนคนเดียวกันตะโกนด่าผู้โดยสารบนรถไฟมาก่อน แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าข้อกล่าวอ้างนี้เป็นความจริง
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ที่มา: HK01 และ Sing Tao Daily