ปอ ตนุภัทร ขอจบดราม่าโกคาร์ท พูดถึงกติกามาเยอะแล้ว วอนผู้ใหญ่โฟกัสอนาคตเด็ก
ไฮโซปอ เคลื่อนไหวแล้ว ขอจบดราม่าโกคาร์ท วอนผู้ใหญ่โฟกัสอนาคต 4 นักแข่งจิ๋ว ชวนคนไทยร่วมเชียร์ที่สนามพีระ เซอร์กิต
จบดราม่าวงการมอเตอร์สปอร์ตที่ยืดเยื้อมาตลอดทั้งสัปดาห์ จากกรณีที่ “ปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์” หรือ ไฮโซปอ ประท้วงผลการแข่งขันรถคาร์ท (โกคาร์ท) รุ่น Cadet-B ตั้งข้อสังเกตเรื่องสเปกเครื่องยนต์ว่าอาจไม่เป็นไปตามกฎกติกา ก่อนที่ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) นำอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่มีปัญหามาตรวจสอบอย่างละเอียด ผลยืนยันว่า “มีความผิดจริงทางเทคนิค” เนื่องจากไม่ตรงตามสเปกของรุ่น Cadet B ซึ่งเป็นการแข่งขันรูปแบบ One Make Race ที่รถทุกคันต้องใช้เครื่องยนต์เหมือนกันทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ร.ย.ส.ท. ขอสรุปว่าเครื่องยนต์ผิดกติกา โดยไม่ขอลงรายละเอียดว่าการดัดแปลงดังกล่าวทำให้รถแรงขึ้นหรือไม่ เพื่อเป็นการตัดจบปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดการโต้เถียงบานปลายไปมากกว่านี้
ล่าสุด ไฮโซปอ เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Thanupat Lerttaweevit ขอจบดราม่าเรื่องการแข่งขัน SKT สนามที่ 3 ไว้เพียงเท่านี้ ชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมาทุกคนพูดคุยถกเถียงเรื่องกติกาและผลแพ้ชนะกันมามากพอแล้ว ถึงเวลาที่ควรหันมามองสิ่งที่สำคัญกว่า นั่นก็คืออนาคตของเด็ก ๆ ในวงการนี้
“ผมขอจบดราม่าเรื่องการแข่งขัน SKT สนามที่ 3 ไว้ตรงนี้นะครับ
ที่ผ่านมาเราอาจพูดถึงเรื่องกติกาและผลการแข่งขันกันมากพอแล้ว วันนี้ผมอยากชวนทุกคนหันมามองสิ่งที่สำคัญกว่า นั่นคือ อนาคตของเด็ก ๆ กลุ่มนี้ครับ
ผมอยากให้ทุกคนลองจับตาดูเด็ก 4 คนนี้ให้ดี
น้อง Phayu เบอร์ 69 เด็กคนนี้มีทักษะการขับที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ การตัดสินใจเฉียบคม อ่านเกมเก่ง และมีพรสวรรค์ที่น่าจับตามองมาก
น้อง McLaren เบอร์ 99 เป็นเด็กที่มีความพยายามสูง ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ คอยหาจังหวะและความพยายาม
ไม่มีเหนื่อย ยิ้มรับ ทุกเหตุการณ์
น้อง Piglet เบอร์ 95 นักแข่งหญิงตัวน้อยเพียงคนเดียว อายุแค่ 6 ขวบ อายุน้อยที่สุดในรายการ ขายังแทบไม่ถึง แต่หัวใจเกินร้อย แถมเป็นแชมป์ประจำปีอีกด้วย
น้อง Porsche เบอร์ 88 ขับได้สุขุม ใจเย็น เลือกจังหวะแซงได้ดีมาก และมีพัฒนาการที่ดีมาก เริ่มไปแข่ง ตปท แล้วด้วย
ผมเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้มีอนาคตอีกไกล และวันหนึ่งอาจเติบโตเป็นนักแข่งที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้
จะไปได้ไกลถึง Formula หรือไม่ ผมเองก็ตอบไม่ได้ เพราะเส้นทางมอเตอร์สปอร์ตมีต้นทุนสูงมาก และต้องอาศัยโอกาสอีกหลายอย่าง
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจคือ เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถ มีความตั้งใจ และมีหัวใจของนักแข่งอย่างแท้จริง
วันนี้พวกเขาอาจเป็นคู่แข่งกันในสนาม แต่วันข้างหน้าอาจเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยก็ได้
ในฐานะพ่อคนหนึ่งและคนที่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมานาน ผมอยากเห็นเด็กทุกคนได้รับโอกาสที่ดี เติบโตไปด้วยกัน และยังรักกีฬานี้เหมือนวันแรกที่เริ่มขับ
สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้ สิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเราควรช่วยกันรักษาไว้ คือความฝันของเด็ก ๆ ครับ
ใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันโกคาร์ท และเห็นฝีมือของนักแข่งรุ่นจิ๋วเหล่านี้ด้วยตาตัวเอง อาทิตย์นี้แวะมาเชียร์กันได้ที่สนามพีระ เซอร์กิตนะครับ
วันอาทิตย์ 10.40 – 11.00 final cadet B มาเชียร์ กันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่า เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติไหนจริง ๆ
#save พายุ
#save แมคลาเลน”
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