โมเม ธนัชชา เปิดใจปมหายทีมชาติ ผิดหวังหนัก เหตุผลโค้ชไม่เรียกติดซีเกมส์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 13:57 น.
โมเม ธนัชชา เปิดใจปมหายทีมชาติ ผิดหวังหนัก โค้ชไม่เรียกติดซีเกมส์

โมเม ธนัชชา สุขสด เปิดใจเหตุพักทีมชาติไทยตลอดปี 2569 ยอมรับเผชิญปัญหาสุขภาพจิต หลังเคยถูกแจ้งว่าไม่ต้องกลับมาช่วยทีมในศึกซีเกมส์ 2025 พร้อมตั้งคำถามถึงโอกาส ความเป็นธรรมในการคัดเลือกนักกีฬา

ผู้สื่อข่าวรายงาน ดราม่าวอลเลย์บอล “โมเม” ธนัชชา สุขสด นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย 25 ปี โพสต์ข้อความยาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เปิดเผยเหตุผลเบื้องหลังการหายจากทีมชาติตลอดปี 2569 หลังข้อมูลก่อนหน้านี้จากสมาคมฯ เผยวว่าเจ้าตัวขอพักเพราะเหนื่อยล้าจากการเล่นลีก

ธนัชชาเริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมทีมชาติไทย หลังคว้าเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 พร้อมชมทุกคนที่ผ่านกระบวนการอันยาวนานจนประสบความสำเร็จ แม้จะเสียใจที่ไม่ได้อยู่ร่วมฉลองกับทีมในวันนั้น

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จากนั้น นักตบสาวไทยได้อธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจออกมาพูด ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเรียกร้องความสงสาร โจมตีใคร หรือสร้างความขัดแย้ง เพียงต้องการบอกเล่าความจริงในมุมของตัวเอง เพื่อปลดสิ่งที่ค้างอยู่ในใจและเดินหน้าต่อไปได้

เผยคำพูดที่ทำให้เสียใจ “ซีเกมส์ไม่ต้องกลับมานะ”

ธนัชชาเล่าย้อนกลับไปถึงช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568 ขณะกำลังเล่นวอลเลย์บอลอาชีพอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ เธอได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดการทีมชาติไทย กิฟต์ วิลาวัณย์ อภิญญาพงษ์ แจ้งว่า “ซีเกมส์ไม่ต้องกลับมานะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนจะใช้เด็กเล่น”

เจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกเสียใจ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ทุ่มเทให้กับการรับใช้ทีมชาติ สละเวลาส่วนตัว พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมาโดยตลอด จึงมองว่าตัวเองควรได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาจากผู้มีอำนาจตัดสินใจ รวมถึงคำอธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลังการไม่เลือกตัว

โมเมยังตั้งคำถามด้วยว่า หากต้องการใช้นักกีฬารุ่นใหม่จริง เหตุใดรายชื่อผู้เล่น 14 คนที่ถูกเลือกจึงมีบางคนอายุน้อยกว่าเธอเพียงประมาณ 4 ปี ขณะที่ตัวเธอมีอายุเพียง 25 ปีในขณะนั้น

ธนัชชาตั้งคำถามอีกว่า เธอไม่สมควรได้รับโอกาสเล่นต่อหน้าครอบครัวในซีเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ หรือได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันซึ่งอาจเป็นรางวัลจากความอดทนและความทุ่มเทตลอดหลายปีที่ผ่านมาหรือไม่

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สูญเสียคุณยายระหว่างทำหน้าที่ทีมชาติ

ธนัชชาเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปทำการแข่งขันกระชับมิตรไทย–เกาหลีใต้ เมื่อเดือนเมษายน 2568 โมเมได้รับข่าวว่าคุณยายเสียชีวิตหลังเดินทางถึงเกาหลีใต้

แม้จะอยู่ในภาวะเสียใจอย่างหนัก แต่ก็ตัดสินใจอยู่ทำหน้าที่ต่อจนจบการแข่งขัน เพราะต้องการให้คุณยายได้เห็นหลานทำหน้าที่อย่างเต็มที่เป็นครั้งสุดท้าย อีกทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นกัปตันทีมในการแข่งขันทัวร์นั้นด้วย

โมเมเลือกเก็บเรื่องการสูญเสียไว้เป็นความลับ มีเพียงตัวเองกับ เตย หัตถยา รูมเมตที่ทราบ ก่อนแจ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนในวันสุดท้ายว่าจำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด หลังจากนั้นจึงกลับไปเล่นลีกกับสโมสรตามเดิม

เหตุการณ์ดังกล่าวเคยได้รับคำชื่นชมจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ซึ่งกล่าวถึงความรับผิดชอบและความเข้มแข็งของธนัชชา หลังทราบว่าเจ้าตัวตัดสินใจลงแข่งขันต่อทั้งที่เพิ่งสูญเสียคุณยาย

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ชมพู่ พรพรรณ และโมเม ธนัชชา

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ยอมรับเจอปัญหาสุขภาพจิตสะสม

นักวอลเลย์บอลสาวอธิบายว่า ปัญหาทางจิตใจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่สะสมมาจากความเครียดและแรงกดดันตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับทีมชาติ รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในฐานะนักกีฬาที่ทำหน้าที่เพื่อประเทศ

เมื่อรวมกับการสูญเสียคุณยาย ซึ่งเป็นคนสำคัญและเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็ก ความรู้สึกต่าง ๆ จึงหนักขึ้น จนท้ายที่สุดมองว่าตัวเองไม่สามารถฝืนเดินหน้าต่อได้อีก

แม้โมเมจะกลับไปเล่นลีกและเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้ค่อนข้างดี แต่หลังจากนั้นกลับเริ่มมีฝันร้าย ได้รับผลกระทบทางจิตใจ จึงตัดสินใจพูดคุยกับผู้จัดการทีมชาติ พร้อมแจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมในเกมที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมได้

“ถ้าวันนี้ทีมชาติไม่ใช่พื้นที่ที่หนูรู้สึกว่าความสามารถและความทุ่มเทได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม หนูก็ไม่สามารถฝืนทำร้ายจิตใจตัวเองเพื่อความฝันของหนูต่อไปได้อีกแล้ว”

ธนัชชายอมรับว่า การพักทีมชาติไม่ใช่เพราะไม่ต้องการเล่นให้ประเทศ แต่เป็นเพราะจิตใจไม่สามารถรับไหว โดยความฝันสำคัญของเธอตั้งแต่เด็กคือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และความรู้สึกที่มีต่อการรับใช้ประเทศไม่เคยเปลี่ยนแปลง

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ย้อนกลับก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เคยให้สัมภาษณ์ถึงการไม่มีชื่อธนัชชาเข้าแคมป์ทีมชาติ โดยอธิบายว่า นักกีฬามีความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ ประกอบกับการแข่งขันลีกเกาหลีใต้และอาการบาดเจ็บ จึงติดต่อผู้จัดการทีมเพื่อขอพักในปี 2569

อย่างไรก็ตาม ธนัชชากล่าวผ่านโพสต์ล่าสุดว่า เหตุผลที่แจ้งกับทีมไม่ได้เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏในข่าว โดยตนพูดคุยกับผู้จัดการทีม อธิบายถึงความรู้สึกว่า ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่ตนเองมองว่าไม่เป็นธรรมได้

พร้อมทิ้งคำถามถึงผู้มีส่วนตัดสินใจว่า เหตุใดจึงเลือกปฏิบัติเช่นนั้น เธอไม่เข้าข่ายนักกีฬารุ่นใหม่ตรงไหน และความอดทนที่ผ่านมาของเธอไม่มีคุณค่ามากพอที่จะได้รับโอกาสอีกหรือไม่

ช่วงท้าย ธนัชชากล่าวว่า การออกมาชี้แจงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปลดความรู้สึกที่เก็บไว้ออกจากใจ เดินหน้าต่ออย่างเต็มที่ และหวังว่าจะสามารถกลับมานอนหลับอย่างสบายใจได้อีกครั้ง

ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหรือทีมงานผู้ฝึกสอน

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 13:57 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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