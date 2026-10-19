โมเม ธนัชชา เปิดใจปมหายทีมชาติ ผิดหวังหนัก เหตุผลโค้ชไม่เรียกติดซีเกมส์
โมเม ธนัชชา สุขสด เปิดใจเหตุพักทีมชาติไทยตลอดปี 2569 ยอมรับเผชิญปัญหาสุขภาพจิต หลังเคยถูกแจ้งว่าไม่ต้องกลับมาช่วยทีมในศึกซีเกมส์ 2025 พร้อมตั้งคำถามถึงโอกาส ความเป็นธรรมในการคัดเลือกนักกีฬา
ผู้สื่อข่าวรายงาน ดราม่าวอลเลย์บอล “โมเม” ธนัชชา สุขสด นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย 25 ปี โพสต์ข้อความยาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เปิดเผยเหตุผลเบื้องหลังการหายจากทีมชาติตลอดปี 2569 หลังข้อมูลก่อนหน้านี้จากสมาคมฯ เผยวว่าเจ้าตัวขอพักเพราะเหนื่อยล้าจากการเล่นลีก
ธนัชชาเริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมทีมชาติไทย หลังคว้าเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 พร้อมชมทุกคนที่ผ่านกระบวนการอันยาวนานจนประสบความสำเร็จ แม้จะเสียใจที่ไม่ได้อยู่ร่วมฉลองกับทีมในวันนั้น
จากนั้น นักตบสาวไทยได้อธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจออกมาพูด ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเรียกร้องความสงสาร โจมตีใคร หรือสร้างความขัดแย้ง เพียงต้องการบอกเล่าความจริงในมุมของตัวเอง เพื่อปลดสิ่งที่ค้างอยู่ในใจและเดินหน้าต่อไปได้
เผยคำพูดที่ทำให้เสียใจ “ซีเกมส์ไม่ต้องกลับมานะ”
ธนัชชาเล่าย้อนกลับไปถึงช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568 ขณะกำลังเล่นวอลเลย์บอลอาชีพอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ เธอได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดการทีมชาติไทย กิฟต์ วิลาวัณย์ อภิญญาพงษ์ แจ้งว่า “ซีเกมส์ไม่ต้องกลับมานะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนจะใช้เด็กเล่น”
เจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกเสียใจ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ทุ่มเทให้กับการรับใช้ทีมชาติ สละเวลาส่วนตัว พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมาโดยตลอด จึงมองว่าตัวเองควรได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาจากผู้มีอำนาจตัดสินใจ รวมถึงคำอธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลังการไม่เลือกตัว
โมเมยังตั้งคำถามด้วยว่า หากต้องการใช้นักกีฬารุ่นใหม่จริง เหตุใดรายชื่อผู้เล่น 14 คนที่ถูกเลือกจึงมีบางคนอายุน้อยกว่าเธอเพียงประมาณ 4 ปี ขณะที่ตัวเธอมีอายุเพียง 25 ปีในขณะนั้น
ธนัชชาตั้งคำถามอีกว่า เธอไม่สมควรได้รับโอกาสเล่นต่อหน้าครอบครัวในซีเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ หรือได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันซึ่งอาจเป็นรางวัลจากความอดทนและความทุ่มเทตลอดหลายปีที่ผ่านมาหรือไม่
สูญเสียคุณยายระหว่างทำหน้าที่ทีมชาติ
ธนัชชาเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปทำการแข่งขันกระชับมิตรไทย–เกาหลีใต้ เมื่อเดือนเมษายน 2568 โมเมได้รับข่าวว่าคุณยายเสียชีวิตหลังเดินทางถึงเกาหลีใต้
แม้จะอยู่ในภาวะเสียใจอย่างหนัก แต่ก็ตัดสินใจอยู่ทำหน้าที่ต่อจนจบการแข่งขัน เพราะต้องการให้คุณยายได้เห็นหลานทำหน้าที่อย่างเต็มที่เป็นครั้งสุดท้าย อีกทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นกัปตันทีมในการแข่งขันทัวร์นั้นด้วย
โมเมเลือกเก็บเรื่องการสูญเสียไว้เป็นความลับ มีเพียงตัวเองกับ เตย หัตถยา รูมเมตที่ทราบ ก่อนแจ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนในวันสุดท้ายว่าจำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด หลังจากนั้นจึงกลับไปเล่นลีกกับสโมสรตามเดิม
เหตุการณ์ดังกล่าวเคยได้รับคำชื่นชมจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ซึ่งกล่าวถึงความรับผิดชอบและความเข้มแข็งของธนัชชา หลังทราบว่าเจ้าตัวตัดสินใจลงแข่งขันต่อทั้งที่เพิ่งสูญเสียคุณยาย
ยอมรับเจอปัญหาสุขภาพจิตสะสม
นักวอลเลย์บอลสาวอธิบายว่า ปัญหาทางจิตใจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่สะสมมาจากความเครียดและแรงกดดันตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับทีมชาติ รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในฐานะนักกีฬาที่ทำหน้าที่เพื่อประเทศ
เมื่อรวมกับการสูญเสียคุณยาย ซึ่งเป็นคนสำคัญและเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็ก ความรู้สึกต่าง ๆ จึงหนักขึ้น จนท้ายที่สุดมองว่าตัวเองไม่สามารถฝืนเดินหน้าต่อได้อีก
แม้โมเมจะกลับไปเล่นลีกและเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้ค่อนข้างดี แต่หลังจากนั้นกลับเริ่มมีฝันร้าย ได้รับผลกระทบทางจิตใจ จึงตัดสินใจพูดคุยกับผู้จัดการทีมชาติ พร้อมแจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมในเกมที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมได้
“ถ้าวันนี้ทีมชาติไม่ใช่พื้นที่ที่หนูรู้สึกว่าความสามารถและความทุ่มเทได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม หนูก็ไม่สามารถฝืนทำร้ายจิตใจตัวเองเพื่อความฝันของหนูต่อไปได้อีกแล้ว”
ธนัชชายอมรับว่า การพักทีมชาติไม่ใช่เพราะไม่ต้องการเล่นให้ประเทศ แต่เป็นเพราะจิตใจไม่สามารถรับไหว โดยความฝันสำคัญของเธอตั้งแต่เด็กคือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และความรู้สึกที่มีต่อการรับใช้ประเทศไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ย้อนกลับก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เคยให้สัมภาษณ์ถึงการไม่มีชื่อธนัชชาเข้าแคมป์ทีมชาติ โดยอธิบายว่า นักกีฬามีความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ ประกอบกับการแข่งขันลีกเกาหลีใต้และอาการบาดเจ็บ จึงติดต่อผู้จัดการทีมเพื่อขอพักในปี 2569
อย่างไรก็ตาม ธนัชชากล่าวผ่านโพสต์ล่าสุดว่า เหตุผลที่แจ้งกับทีมไม่ได้เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏในข่าว โดยตนพูดคุยกับผู้จัดการทีม อธิบายถึงความรู้สึกว่า ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่ตนเองมองว่าไม่เป็นธรรมได้
พร้อมทิ้งคำถามถึงผู้มีส่วนตัดสินใจว่า เหตุใดจึงเลือกปฏิบัติเช่นนั้น เธอไม่เข้าข่ายนักกีฬารุ่นใหม่ตรงไหน และความอดทนที่ผ่านมาของเธอไม่มีคุณค่ามากพอที่จะได้รับโอกาสอีกหรือไม่
ช่วงท้าย ธนัชชากล่าวว่า การออกมาชี้แจงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปลดความรู้สึกที่เก็บไว้ออกจากใจ เดินหน้าต่ออย่างเต็มที่ และหวังว่าจะสามารถกลับมานอนหลับอย่างสบายใจได้อีกครั้ง
ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหรือทีมงานผู้ฝึกสอน