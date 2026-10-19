Samsung Wallet แตะขึ้น BTS-MRT ได้แล้ว ไม่ต้องพกบัตร เช็กมือถือรุ่นที่รองรับ
ผู้ใช้โทรศัพท์ Samsung Galaxy สามารถเพิ่ม Rabbit Virtual Card ลงใน Samsung Wallet ก่อนนำมือถือแตะผ่านประตู BTS รวมถึง MRT สายสีชมพูและสายสีเหลืองได้แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง
ซัมซุงเปิดให้ผู้ใช้โทรศัพท์ Galaxy รุ่นที่รองรับเพิ่มบัตรโดยสาร Rabbit Virtual Card ลงในแอป Samsung Wallet ได้แล้ว ช่วยเปลี่ยนสมาร์ตโฟนให้เป็นบัตรโดยสารสำหรับแตะผ่านประตูรถไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องพกบัตรแรบบิทแบบพลาสติกติดตัว
ซัมซังร่วมมือกลับ ริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ผู้ให้บริการบัตรแรบบิท โดยบัตรโดยสารจะถูกจัดเก็บใน Samsung Wallet และเชื่อมกับบัญชี My Rabbit ของผู้ใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยผ่านรหัส PIN ข้อมูลชีวมิติ และ Samsung Knox
อย่างไรก็ตาม คำว่า “แตะขึ้น BTS และ MRT” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง ผู้โดยสารจึงควรตรวจสอบสายที่รองรับก่อนเดินทาง
Samsung Wallet ใช้ขึ้นรถไฟฟ้าสายไหนได้บ้าง
Rabbit Virtual Card ภายใน Samsung Wallet รองรับการใช้งานในระบบขนส่งต่อไปนี้
- รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท
- รถไฟฟ้า BTS สายสีลม
- รถไฟฟ้า BTS สายสีทอง
- รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู
- รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง
- รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT
- เครื่องจำหน่ายตั๋วเรืออัตโนมัติที่ร่วมรายการ 11 จุด
- ร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรแรบบิท
ผู้โดยสารสามารถใช้โทรศัพท์ Galaxy ที่ตั้งค่าเรียบร้อยแตะบริเวณเครื่องอ่านบัตรหน้าประตูโดยสาร เช่นเดียวกับการใช้บัตรแรบบิทแบบปกติ
MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ใช้ได้หรือไม่
ปัจจุบัน Rabbit Virtual Card ใน Samsung Wallet ยังไม่รองรับ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เนื่องจากสองเส้นทางนี้ใช้ระบบรับชำระค่าโดยสารแบบ EMV Contactless และไม่ได้อยู่ในเครือข่ายบัตรแรบบิท
ผู้โดยสารสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงต้องใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงินแบบ Contactless ที่ BEM กำหนด หรือซื้อเหรียญโดยสารและใช้ช่องทางอื่นตามปกติ จึงยังไม่ควรเข้าใจว่าการเพิ่มบัตรแรบบิทใน Samsung Wallet จะสามารถแตะผ่านประตู MRT ได้ทุกสาย
วิธีเพิ่ม Rabbit Virtual Card ใน Samsung Wallet
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชี My Rabbit จะต้องสมัครและเปิดใช้งาน Rabbit Wallet ก่อน โดยเตรียมบัตรประชาชนไทย ยืนยันตัวตน และสแกนใบหน้าผ่านแอป My Rabbit
ส่วนผู้ที่มีบัญชีอยู่แล้ว สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
- เปิดแอป Samsung Wallet
- เลือกเมนูเพิ่มบัตร
- เลือก “บัตรโดยสาร” หรือ Transit Card
- เลือก Rabbit Virtual Card
- กรอกรหัส PIN ของบัญชี My Rabbit
- อ่านและยอมรับข้อกำหนดการให้บริการ
- เลือกลายบัตรที่ต้องการ
- ชำระค่าธรรมเนียมออกบัตรตามจำนวนที่แสดงในแอป
- เพิ่มบัตรเข้าสู่ Samsung Wallet และตรวจสอบยอดเงินก่อนเดินทาง
ไม่ใช่มือถือ Samsung ทุกรุ่นที่รองรับ
การใช้งานจำกัดเฉพาะโทรศัพท์ Galaxy รุ่นที่ซัมซุงกำหนด เนื่องจากต้องรองรับ Samsung Wallet และระบบสื่อสารระยะใกล้ที่จำเป็น รุ่นหลักที่อยู่ในรายชื่อ ได้แก่
- Galaxy Z Fold ตั้งแต่ Z Fold4 เป็นต้นไป รวมถึงรุ่นใหม่กว่า
- Galaxy Z Flip ตั้งแต่ Z Flip4 เป็นต้นไป รวมถึงรุ่นใหม่กว่า
- Galaxy S ตั้งแต่ตระกูล S22 เป็นต้นไป รวมถึง S21 FE และรุ่นใหม่กว่า
- Galaxy A บางรุ่น ได้แก่ A36 5G, A37 5G, A56 5G และ A57 5G
ผู้ใช้งานควรอัปเดตระบบปฏิบัติการ แอป Samsung Wallet และ My Rabbit ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนตั้งค่า หากไม่พบเมนู Rabbit Virtual Card อาจเป็นเพราะโทรศัพท์ยังไม่อยู่ในรายชื่อรุ่นที่รองรับ หรือแอปยังไม่ได้รับการอัปเดต
นอกจากนี้ Samsung ยังประกาศกิจกรรมส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2569 สำหรับผู้ลงทะเบียนใช้ Rabbit Virtual Card เดินทางบน BTS และ MRT สายสีชมพูและสายสีเหลือง โดยมีเงื่อนไขคืนส่วนต่างค่าโดยสารให้เหลือเที่ยวละ 20 บาท เฉพาะ 2 เที่ยวแรกต่อบัตร และจำกัดจำนวนสิทธิ์ตามที่กำหนด จึงไม่ใช่อัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดทุกเที่ยว
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