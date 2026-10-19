Samsung Wallet แตะขึ้น BTS-MRT ได้แล้ว ไม่ต้องพกบัตร เช็กมือถือรุ่นที่รองรับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 14:18 น.
Samsung Wallet แตะขึ้น BTS-MRT ได้แล้ว ไม่ต้องพกบัตร เช็กมือถือรุ่นที่รองรับ

ผู้ใช้โทรศัพท์ Samsung Galaxy สามารถเพิ่ม Rabbit Virtual Card ลงใน Samsung Wallet ก่อนนำมือถือแตะผ่านประตู BTS รวมถึง MRT สายสีชมพูและสายสีเหลืองได้แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

ซัมซุงเปิดให้ผู้ใช้โทรศัพท์ Galaxy รุ่นที่รองรับเพิ่มบัตรโดยสาร Rabbit Virtual Card ลงในแอป Samsung Wallet ได้แล้ว ช่วยเปลี่ยนสมาร์ตโฟนให้เป็นบัตรโดยสารสำหรับแตะผ่านประตูรถไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องพกบัตรแรบบิทแบบพลาสติกติดตัว

ซัมซังร่วมมือกลับ ริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ผู้ให้บริการบัตรแรบบิท โดยบัตรโดยสารจะถูกจัดเก็บใน Samsung Wallet และเชื่อมกับบัญชี My Rabbit ของผู้ใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยผ่านรหัส PIN ข้อมูลชีวมิติ และ Samsung Knox

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม คำว่า “แตะขึ้น BTS และ MRT” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง ผู้โดยสารจึงควรตรวจสอบสายที่รองรับก่อนเดินทาง

ผู้ใช้โทรศัพท์ Samsung Galaxy สามารถเพิ่ม Rabbit Virtual Card ลงใน Samsung Wallet
SAMSUNG

Samsung Wallet ใช้ขึ้นรถไฟฟ้าสายไหนได้บ้าง

Rabbit Virtual Card ภายใน Samsung Wallet รองรับการใช้งานในระบบขนส่งต่อไปนี้

  • รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท
  • รถไฟฟ้า BTS สายสีลม
  • รถไฟฟ้า BTS สายสีทอง
  • รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู
  • รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง
  • รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT
  • เครื่องจำหน่ายตั๋วเรืออัตโนมัติที่ร่วมรายการ 11 จุด
  • ร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรแรบบิท

ผู้โดยสารสามารถใช้โทรศัพท์ Galaxy ที่ตั้งค่าเรียบร้อยแตะบริเวณเครื่องอ่านบัตรหน้าประตูโดยสาร เช่นเดียวกับการใช้บัตรแรบบิทแบบปกติ

MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ใช้ได้หรือไม่

ปัจจุบัน Rabbit Virtual Card ใน Samsung Wallet ยังไม่รองรับ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เนื่องจากสองเส้นทางนี้ใช้ระบบรับชำระค่าโดยสารแบบ EMV Contactless และไม่ได้อยู่ในเครือข่ายบัตรแรบบิท

โฆษณา

ผู้โดยสารสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงต้องใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงินแบบ Contactless ที่ BEM กำหนด หรือซื้อเหรียญโดยสารและใช้ช่องทางอื่นตามปกติ จึงยังไม่ควรเข้าใจว่าการเพิ่มบัตรแรบบิทใน Samsung Wallet จะสามารถแตะผ่านประตู MRT ได้ทุกสาย

โฆษณา

วิธีเพิ่ม Rabbit Virtual Card ใน Samsung Wallet

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชี My Rabbit จะต้องสมัครและเปิดใช้งาน Rabbit Wallet ก่อน โดยเตรียมบัตรประชาชนไทย ยืนยันตัวตน และสแกนใบหน้าผ่านแอป My Rabbit

ส่วนผู้ที่มีบัญชีอยู่แล้ว สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดแอป Samsung Wallet
  2. เลือกเมนูเพิ่มบัตร
  3. เลือก “บัตรโดยสาร” หรือ Transit Card
  4. เลือก Rabbit Virtual Card
  5. กรอกรหัส PIN ของบัญชี My Rabbit
  6. อ่านและยอมรับข้อกำหนดการให้บริการ
  7. เลือกลายบัตรที่ต้องการ
  8. ชำระค่าธรรมเนียมออกบัตรตามจำนวนที่แสดงในแอป
  9. เพิ่มบัตรเข้าสู่ Samsung Wallet และตรวจสอบยอดเงินก่อนเดินทาง
วิธีเพิ่ม Rabbit Virtual Card ใน Samsung Wallet
SAMSUNG

ไม่ใช่มือถือ Samsung ทุกรุ่นที่รองรับ

การใช้งานจำกัดเฉพาะโทรศัพท์ Galaxy รุ่นที่ซัมซุงกำหนด เนื่องจากต้องรองรับ Samsung Wallet และระบบสื่อสารระยะใกล้ที่จำเป็น รุ่นหลักที่อยู่ในรายชื่อ ได้แก่

โฆษณา
  • Galaxy Z Fold ตั้งแต่ Z Fold4 เป็นต้นไป รวมถึงรุ่นใหม่กว่า
  • Galaxy Z Flip ตั้งแต่ Z Flip4 เป็นต้นไป รวมถึงรุ่นใหม่กว่า
  • Galaxy S ตั้งแต่ตระกูล S22 เป็นต้นไป รวมถึง S21 FE และรุ่นใหม่กว่า
  • Galaxy A บางรุ่น ได้แก่ A36 5G, A37 5G, A56 5G และ A57 5G

ผู้ใช้งานควรอัปเดตระบบปฏิบัติการ แอป Samsung Wallet และ My Rabbit ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนตั้งค่า หากไม่พบเมนู Rabbit Virtual Card อาจเป็นเพราะโทรศัพท์ยังไม่อยู่ในรายชื่อรุ่นที่รองรับ หรือแอปยังไม่ได้รับการอัปเดต

นอกจากนี้ Samsung ยังประกาศกิจกรรมส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2569 สำหรับผู้ลงทะเบียนใช้ Rabbit Virtual Card เดินทางบน BTS และ MRT สายสีชมพูและสายสีเหลือง โดยมีเงื่อนไขคืนส่วนต่างค่าโดยสารให้เหลือเที่ยวละ 20 บาท เฉพาะ 2 เที่ยวแรกต่อบัตร และจำกัดจำนวนสิทธิ์ตามที่กำหนด จึงไม่ใช่อัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดทุกเที่ยว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 14:18 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดวาร์ป Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลี แจกจูบกลางงานเซ็นชื่อ เฉลยแล้วทำไมกล้าทำ

เปิดวาร์ป Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลี แจกจูบกลางงานเซ็นชื่อ เฉลยแล้วทำไมกล้าทำ

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
ดาวพฤหัสบดีย้าย 20 ตุลาคม หมอช้าง เปิด 2 ราศีดวงดีขึ้น

ดาวพฤหัสบดีย้าย 20 ตุลาคม หมอช้าง เปิด 2 ราศีดวงดีขึ้น ถึงเวลารับโอกาสใหม่

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
หวยลาว 16 ตุลาคม 2569

ตรวจผลหวยลาว 19 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสดสลากพัฒนา สถิติย้อนหลังวันจันทร์

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
เปิดธุรกิจ &quot;ต๋อย ไตรภพ&quot; จากบริษัทผลิตรายการทีวี สู่แบรนด์ครัวคุณต๋อย ในวันสื่อซบเซา

เปิดธุรกิจ “ต๋อย ไตรภพ” จากบริษัทผลิตรายการทีวี สู่แบรนด์ครัวคุณต๋อย ในวันสื่อซบเซา

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดวาร์ป Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลี แจกจูบกลางงานเซ็นชื่อ เฉลยแล้วทำไมกล้าทำ ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลี แจกจูบกลางงานเซ็นชื่อ เฉลยแล้วทำไมกล้าทำ

20 วินาที ที่แล้ว
ดาวพฤหัสบดีย้าย 20 ตุลาคม หมอช้าง เปิด 2 ราศีดวงดีขึ้น ดูดวง

ดาวพฤหัสบดีย้าย 20 ตุลาคม หมอช้าง เปิด 2 ราศีดวงดีขึ้น ถึงเวลารับโอกาสใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 16 ตุลาคม 2569 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 19 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสดสลากพัฒนา สถิติย้อนหลังวันจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ &quot;ต๋อย ไตรภพ&quot; จากบริษัทผลิตรายการทีวี สู่แบรนด์ครัวคุณต๋อย ในวันสื่อซบเซา เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ “ต๋อย ไตรภพ” จากบริษัทผลิตรายการทีวี สู่แบรนด์ครัวคุณต๋อย ในวันสื่อซบเซา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายปกติทุกวัน ก็ยังเป็นมะเร็งลำไส้ได้? เตือน 6 สัญญาณที่หลายคนมองข้าม สุขภาพและการแพทย์

ถ่ายปกติทุกวัน ก็ยังเป็นมะเร็งลำไส้ได้? เตือน 6 สัญญาณที่หลายคนมองข้าม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนางร้ายช่อง 7 ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงาน บันเทิง

อดีตนางร้ายช่อง 7 ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไตรภพ ยุติกิจการบริษัทผลิตรายการทีวีบอร์น ออพเปอเรชั่น ข่าว

ช็อก! ไตรภพ ยุติกิจการ เลิกจ้างพนักงานทุกตําแหน่ง แบกรับขาดทุนไม่ไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมช่างเผยน้องพายุไม่แข่ง AMPC2026 หลัง ปอ ตนุภัทร ชวนไปเชียร์ ข่าว

น้องพายุ ไม่ร่วมแข่ง AMPC2026 หลัง ‘ปอ ตนุภัทร’ เพิ่งโพสต์ชวนเชียร์ขอบสนาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไคลี เจนเนอร์ สวม Fantasy Bra ประดับเพชร 4,410 เม็ด พร้อมปีกนางฟ้าสีขาว บนรันเวย์ Victoria&#039;s Secret Fashion Show 2026 บันเทิง

ประมวลภาพ ไคลี เจนเนอร์ สวม Fantasy Bra มูลค่า 1.6 พันล้านบาท เหล่านางฟ้ารันเวย์ Victoria’s Secret

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องพายุ โดนปรับไม่จัดอันดับ น้องแมคลาเรน ขึ้นคว้าอันดับ 1 แทน ข่าว

ด่วน! “น้องพายุ” โดนปรับไม่จัดอันดับ น้องแมคลาเรน ขึ้นคว้าอันดับ 1 แทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลพล พลกองเส็ง อัปเดตอาการป่วยโรควูบ บันเทิง

น่าห่วง! พลพล นักร้องรุ่นใหญ่ ป่วยโรควูบ ยอมหั่นค่าตัวให้มีงานทำ สู้พิษเศรษฐกิจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศรีสุวรรณ ยื่น ป.ป.ช. ตรวจ สส.ไอเดียร์ ข่าวการเมือง

ศรีสุวรรณ ยื่น ป.ป.ช. ตรวจ สส.ไอเดียร์ ปมไม่พบหุ้นเว็บพนันของสามีในบัญชีทรัพย์สิน ขอสอบถึงขั้นจริยธรรมร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ พรนับพัน เลิก ไบร์ท วชิรวิชญ์ ข่าวดารา

เนเน่ โสดแล้ว เลิก ‘ไบร์ท วชิรวิชญ์’ เผยสเปครักใหม่ จริงจัง-อย่าทำให้เหนื่อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เสี่ยเล้ง เจริญ พัฒน์ดำรงจิตร มังกรอีสาน เจ้าของเจริญธานี เสียชีวิตวัย 94 ปี ข่าว

ประวัติ เสี่ยเล้ง เจริญ พัฒน์ดำรงจิตร มังกรอีสาน เจ้าของเจริญธานี เสียชีวิตวัย 94 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจริญ พัฒน์ดำรงจิตร หรือ เสี่ยเล้ง มังกรอีสาน เสียชีวิต ข่าว

สิ้น ‘เสี่ยเล้ง มังกรอีสาน’ ผู้บุกเบิกเศรษฐกิจขอนแก่น ถึงแก่กรรมสงบ สิริอายุ 94 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าหัวร้อนด่ากราดรถไฟฮ่องกง เจอหนุ่มเจน Z สายฮารับมือ เล่นมุกเต้นใส่จนผู้โดยสารหลุดขำ ข่าวต่างประเทศ

ป้าหัวร้อนด่ากราดรถไฟฮ่องกง เจอหนุ่มเจน Z สายฮารับมือ เล่นมุกเต้นใส่จนผู้โดยสารหลุดขำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเม ธนัชชา เปิดใจปมหายทีมชาติ ผิดหวังหนัก โค้ชไม่เรียกติดซีเกมส์ วอลเลย์บอล

โมเม ธนัชชา เปิดใจปมหายทีมชาติ ผิดหวังหนัก เหตุผลโค้ชไม่เรียกติดซีเกมส์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมายศาลถึงบ้าน คนแชร์คลิป &quot;หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว&quot; ถูกฟ้อง 3 แสน ข่าว

หมายศาลถึงบ้าน คนแชร์คลิป “หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว” ถูกฟ้อง 3 แสน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกทั้งสนาม ทหารโรยตัวจากเพดานสูง 170 ฟุต พลาดตกเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อกทั้งสนาม ทหารโรยตัวจากเพดานสูง 170 ฟุต พลาดตกเสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ป่วยติดเตียง หลังติดโควิด &quot;เบธ ด็อบบิน&quot; ต้องนอนวันละ 22 ชั่วโมง แค่พูดคุยก็ทรุดได้ ข่าวต่างประเทศ

จากนักวิ่งโอลิมปิก สู่ผู้ป่วยติดเตียง หลังติดโควิด นอนวันละ 22 ชั่วโมง แค่พูดคุยก็ทรุดได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟลามทุ่งระหว่างฝึกยิงกระสุนจริง ทหารหนีไม่ทัน ดับ 4 เจ็บ 39 ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ไฟลาม 1 กม. ใน 36 วินาที พุ่งเข้าจุดฝึกฐานทัพแคนาดา ทหารดับ 4 เจ็บ 39

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.สิปปกร ขาวสอาด ผ่าตัดสมองแล้ว เจ้าตัวประกาศเลิกเล่นหุ้นถาวร ข่าว

ดร.สิปปกร ขาวสอาด ผ่าตัดสมองแล้ว เจ้าตัวประกาศเลิกเล่นหุ้นถาวร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มล้อเดียวไฟฟ้าลงดอยสุเทพ ทำทำแผนประกอบคำสารภาพที่โรงพัก ข่าว

รวบแล้ว หนุ่มซิ่งล้อเดียวไฟฟ้าลงดอยสุดเทพ ถูกหิ้วพร้อมของกลาง ชาวบ้านหวั่นอันตราย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก &quot;โอ๋ ภัคจีรา-เบียร์ สรณัฐ&quot; บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก “โอ๋ ภัคจีรา-เบียร์ สรณัฐ” จากตั้งใจจับคู่ให้เพื่อน สู่งานวิวาห์หวาน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้าบ่าววี ถูกน้ำป่าซัดที่น้ำตกไพรสวรรค์เสียชีวิต ข่าว

นาทีชีวิต! น้ำป่าน้ำตกไพรสวรรค์ ซัดร่างน้าสาว ‘บ่าววี’ ระดมหา 6 ชม. ก่อนพบร่างติดโขดหินไกล 2.5 กม.

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปGemini จัดอันดับ 5 ภัยคุกคามมนุษยชาติ เตือนคนชั่วใช้ AI น่ากลัวกว่าสงครามนิวเคลียร์