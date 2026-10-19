หมายศาลถึงบ้าน คนแชร์คลิป “หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว” ถูกฟ้อง 3 แสน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 14:00 น.
หมายศาลถึงบ้าน คนแชร์คลิป "หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว" ถูกฟ้อง 3 แสน

ผู้ใช้เฟซบุ๊กเตือน คนเคยโพสต์หรือแชร์ภาพจากคลิปจับชู้ไวรัล “หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว” ให้ตรวจสอบหมายศาล หลังอ้างว่าเพื่อนถูกฟ้องคดีอาญา พร้อมเรียกค่าเสียหาย 300,000 บาท

กลับมาเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้ง สำหรับคลิปจับชู้ไวรัล “หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว” หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความเตือนว่า ผู้ที่เคยนำรูปจากเหตุการณ์ไปโพสต์หรือแชร์ต่อ เริ่มได้รับหมายศาลส่งถึงบ้านแล้ว

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Supisa Saksit โพสต์ข้อความว่า

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“ใครที่โพสต์รูปหรือแชร์รูปภาพ ‘กรณีกระติกน้ำโดเรม่อน’ (ข่าวดัง) ตอนนี้หมายศาลทยอยถึงบ้านแล้วเด้อ ฟ้องอาญาเรียก 300,000 บาท เพื่อนผมโดนสด ๆ ร้อน ๆ หมายศาลถึงบ้านวันนี้เลยครับ”

หมายศาลถึงบ้าน คนแชร์คลิป &quot;หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว&quot; ถูกฟ้อง 3 แสน

โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มีผู้กดแสดงความรู้สึกและแชร์ต่อจำนวนมาก หลายคนย้อนกลับไปตรวจสอบโพสต์เก่าของตัวเอง เนื่องจากภาพจากคลิปเคยถูกนำไปทำมีมและเผยแพร่ในหลายแพลตฟอร์มช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดเป็นคำบอกเล่าจากผู้โพสต์บนเฟซบุ๊ก ยังไม่มีการเปิดเผยสำเนาหมายศาล หมายเลขคดี รายละเอียดข้อกล่าวหา หรือชื่อศาลที่รับพิจารณา จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีผู้ถูกฟ้องทั้งหมดกี่ราย และคดีมีข้อเท็จจริงอย่างไร

ย้อนที่มาไวรัล “หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว”

เหตุการณ์เริ่มจากหญิงสาวคนหนึ่งเผยแพร่คลิปขณะเปิดห้องพักแล้วพบสามีอยู่บนเตียงกับหญิงอีกคน โดยฝ่ายผู้โพสต์อ้างว่ายังจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายชายอย่างถูกต้อง

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คลิปดังกล่าวมียอดรับชมมากกว่า 70 ล้านครั้ง จุดที่ชาวเน็ตพูดถึงอย่างกว้างขวางคือหมอนลายโดราเอมอน ที่นอน และฝากระติกน้ำสีเขียวซึ่งปรากฏอยู่ในห้อง จนถูกนำไปทำเป็นภาพล้อเลียนและมีมจำนวนมาก

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หลังคลิปแพร่กระจาย ทนายความที่เกี่ยวข้องเคยขอให้เจ้าของคลิปลบเนื้อหา พร้อมเตือนประชาชนไม่ให้แชร์หรือส่งต่อ เพราะบุคคลในภาพอยู่ในสภาพล่อแหลมและสามารถระบุตัวตนได้ ขณะที่คลิปต้นฉบับซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 77 ล้านครั้งถูกลบออกในเวลาต่อมา แต่ยังมีผู้บันทึกแล้วนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำ

ต่อมา หญิงที่ปรากฏอยู่ในคลิปเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่าได้รับความเสียหายอย่างหนัก ถูกสังคมโจมตี และต้องลาออกจากงาน พร้อมยืนยันว่าขณะเริ่มความสัมพันธ์ได้รับข้อมูลว่าฝ่ายชายเป็นโสด ไม่ทราบว่ายังมีทะเบียนสมรสอยู่

คนแชร์ต่ออาจถูกดำเนินคดีได้หรือไม่

การกดแชร์ไม่ได้ทำให้ผู้แชร์มีความผิดโดยอัตโนมัติทุกกรณี แต่ต้องพิจารณาเนื้อหา เจตนา ข้อความประกอบ และความเสียหายที่เกิดขึ้น หากเป็นภาพหรือคลิปที่ทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้โพสต์ซ้ำอาจถูกกล่าวหาฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้

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หากเป็นภาพเปลือยหรือเนื้อหาลามก การส่งต่อผ่านบัญชีโซเชียล กลุ่มสนทนา หรือช่องทางออนไลน์ อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงอาจถูกเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ก่อนหน้านี้ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู เคยให้ความเห็นต่อกรณีนี้ว่า แม้คลิปต้นฉบับจะถูกลบไปแล้ว แต่ผู้ที่ดาวน์โหลดและนำมาเผยแพร่ต่อยังอาจถูกดำเนินคดีได้ ส่วนข้อพิพาทเรื่องการนอกใจเป็นเรื่องทางแพ่ง ซึ่งคู่สมรสสามารถใช้เป็นเหตุฟ้องหย่าหรือเรียกค่าทดแทนได้หากพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย

ผู้ที่ได้รับหมายศาลไม่ควรเพิกเฉย ควรตรวจสอบชื่อศาล หมายเลขคดี วันนัด และชื่อคู่ความให้ครบถ้วน จากนั้นติดต่อทนายความหรือหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อเตรียมคำให้การและหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด การได้รับหมายศาลเป็นเพียงการเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ยังไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องเป็นผู้กระทำผิดจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 14:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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