ช็อกทั้งสนาม ทหารโรยตัวจากเพดานสูง 170 ฟุต พลาดตกเสียชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 13:11 น.
ช็อกทั้งสนาม ทหารโรยตัวจากเพดานสูง 170 ฟุต พลาดตกเสียชีวิต

เกิดเหตุสลดระหว่างพิธีก่อนการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ทหารอากาศนายหนึ่งเสียชีวิตหลังพลัดตกขณะโรยตัวจากโครงหลังคาสนามอะลาโมโดม เมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส ลงสู่พื้นสนาม ต่อหน้าผู้ชมในสนามความจุ 64,000 ที่นั่ง

เหตุเกิดในพิธีก่อนเกมระหว่างมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ซานอันโตนิโอ หรือ UTSA กับทีมโรงเรียนนายเรือสหรัฐฯ ซึ่งเป็นงานประจำปีในชื่อ Salute to Armed Forces & Veterans เพื่อเป็นเกียรติแก่กำลังพลและทหารผ่านศึก ให้ทหาร 4 นายโรยตัวจากทางเดินบนโครงหลังคาสนามลงมายังพื้นก่อนเริ่มเกม 15 นาที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเสี่ยงทายเหรียญ จากความสูงราว 170 ฟุต หรือประมาณ 50 เมตร โดยทหาร 3 นายลงถึงพื้นได้อย่างปลอดภัย

ทหารนายที่ประสบอุบัติเหตุโรยตัวลงมาได้ราวครึ่งทาง ก่อนจะเริ่มไถลลงอย่างควบคุมไม่ได้และกระแทกพื้นสนามอย่างแรง

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บรรยากาศในสนามขณะนั้นเปลี่ยนจากความคึกคักเป็นความเงียบงันในพริบตา โดยเอเดรียน คอรี หนึ่งในผู้ชมที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า “พอวงดนตรีเริ่มบรรเลง ก็มีชายคนหนึ่งร่วงลงมา แล้วลงมาเร็วมาก ทุกคนเงียบไปหมด วงดนตรีหยุดเล่น ทุกคนเงียบสนิท”

ทีมงานสนามและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รีบเข้าช่วยเหลือทันที ปฐมพยาบาลอยู่กลางสนามราว 10 นาที ก่อนนำตัวออกด้วยเปลและรถกอล์ฟ ด้านหน่วยดับเพลิงซานอันโตนิโอได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในสถานะผู้ป่วยวิกฤต กระทั่งกเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บ

ฐานทัพอากาศเนลลิส รัฐเนวาดา เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตสังกัดฝูงบินฝึกการรบที่ 6 กองพันเฉพาะกิจที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยฝึกด้านสงครามพิเศษของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ทำหน้าที่คัดเลือกและฝึกกำลังพลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการโจมตีทางอากาศในแนวหน้า หรือ TACP ซึ่งต้องปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารบกและนาวิกโยธิน เพื่อชี้เป้าและกำกับการโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่จากพื้นที่การรบ โดยกำลังพลกลุ่มนี้ผ่านการฝึกโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ที่ความสูงเกิน 100 ฟุตมาแล้ว ทั้งนี้กองทัพอากาศยังไม่เปิดเผยชื่อผู้เสียชีวิต โดยระบุว่าอยู่ระหว่างแจ้งครอบครัว

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ส่วนการตัดสินใจแข่งขันต่อหลังเกิดเหตุ ซึ่งกลายเป็นที่ถกเถียงในสหรัฐฯ นั้น อเมริกัน คอนเฟอเรนซ์ ผู้จัดการแข่งขัน ออกแถลงการณ์ระบุว่ารู้สึกเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ได้หารือกับตัวแทนของทั้งสองสถาบันที่ลงแข่ง ฝ่ายบริหารสนามอะลาโมโดม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และคณะทำงาน เพื่อทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนตัดสินใจ โดยการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปราว 10 นาทีก่อนดำเนินต่อจนจบ ซึ่ง UTSA เอาชนะไป 38 ต่อ 34

ด้านปฏิกิริยาจากผู้เกี่ยวข้อง เทย์เลอร์ ไอก์มี อธิการบดี UTSA ออกแถลงการณ์ระบุว่ารู้สึกหนักอึ้งใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่จีนา ออร์ติซ โจนส์ นายกเทศมนตรีเมืองซานอันโตนิโอ โพสต์ข้อความว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของทหารอากาศนายนี้ จะภาวนาให้ครอบครัวของเขา ส่วนเจฟฟ์ เทรย์เลอร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม UTSA กล่าวหลังจบเกมว่าเหตุการณ์นี้ทั้งน่าเศร้าและทำให้หัวใจสลาย

ทั้งนี้ โฆษกฝ่ายกีฬาของ UTSA เปิดเผยกับสื่อว่า การสาธิตโรยตัวลักษณะเดียวกันนี้เคยจัดขึ้นมาแล้วในงาน Salute to Armed Forces เมื่อปีที่ผ่านมาโดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ กองทัพอากาศอยู่ระหว่างการสอบสวน และจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีความคืบหน้า โดยยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุว่าเหตุใดจึงเสียการควบคุมระหว่างโรยตัว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 13:11 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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