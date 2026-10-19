เปิดวาร์ป Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลี แจกจูบกลางงานเซ็นชื่อ เฉลยแล้วทำไมกล้าทำ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 20:01 น.
เปิดวาร์ป Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลี แจกจูบกลางงานเซ็นชื่อ เฉลยแล้วทำไมกล้าทำ
ภาพจาก : @yasal_170

รู้จัก Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลีใต้ เจ้าตัวเฉลยแล้วสาเหตุ สาเหตุจูบแฟนคลับกลางงานอนิเมะในจีน คลิปไวรัลเกือบ 50 ล้านวิว

เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่ Yasal (야살) เดินทางไปร่วมงานอนิเมะคาร์นิวัลในเมืองกุ้ยหยาง ประเทศจีน โดยแต่งคอสเพลย์เป็น ไทโฮ (Taihou) ตัวละครจากเกมมือถือ Azur Lane พร้อมจัดกิจกรรมพบปะและแจกลายเซ็นให้แฟนคลับ

เปิดวาร์ป ยาซัล คอสเพลเยอร์เกาหลี
ภาพจาก : @yasal_170

คลิปที่ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 เผยให้เห็น Yasal กำลังถ่ายภาพร่วมกับแฟนคลับคนหนึ่ง ก่อนใช้มือประคองใบหน้าของอีกฝ่ายและโน้มตัวเข้าไปจูบปาก จากนั้นทั้งคู่ยังถ่ายภาพร่วมกันและทำท่าหัวใจอย่างเป็นกันเอง

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หลังคลิปแพร่กระจายออกไป ผู้ชมจำนวนมากเข้าใจว่าแฟนคลับที่ถูกจูบเป็นผู้ชาย เนื่องจากไว้ผมสั้นและแต่งตัวในลักษณะที่ดูคล้ายผู้ชาย บางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการแสดงความใกล้ชิดในกิจกรรมแจกลายเซ็น ขณะที่อีกกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่าอยากได้รับประสบการณ์แบบเดียวกัน

ประวัติ ยาซัล นางแบบคอสเพลย์
ภาพจาก : @yasal_170

ต่อมา Yasal เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ต้นทาง เพื่ออธิบายว่า บุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นแฟนคลับผู้หญิง และการจูบเกิดขึ้นตามคำขอของอีกฝ่าย ไม่ใช่การเข้าไปจูบโดยที่แฟนคลับไม่ได้ร้องขอ Yasal ชี้แจงว่า

“ฮ่า ๆ เธอเป็นแฟนคลับผู้หญิงคนหนึ่งของฉันเองค่ะ เธอเป็นคนขอให้ทำแบบนั้น เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดกันนะคะ”

เว็บไซต์ข่าวเกาหลี Mediafine รายงานเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมว่า คลิปดังกล่าวมียอดรับชมประมาณ 50 ล้านครั้งภายในเวลาเพียง 3 วัน พร้อมยอดแชร์ต่อราว 17,000 ครั้ง และความคิดเห็นอีกประมาณ 3,000 ข้อความ

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สำหรับ Yasal คอสเพลย์เยอร์และนางแบบชาวเกาหลีใต้ มีผลงานแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากอนิเมะและวิดีโอเกมหลายเรื่อง โดยเฉพาะผลงานที่เน้นรายละเอียดเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าให้ใกล้เคียงกับตัวละครต้นฉบับ

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ยาซัล งาน Illustar Fes 14
ภาพจาก : @yasal_170

ก่อนหน้านี้เธอเคยร่วมงาน Bilibili World 2025 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในฐานะคอสเพลย์เยอร์จากเกม Brown Dust 2 และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก ก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรมอนิเมะและพบปะแฟนคลับในประเทศจีนอีกหลายครั้ง

ผู้ที่สนใจติดตามผลงานของ Yasal สามารถเข้าชมภาพถ่ายและคอนเทนต์คอสเพลย์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเธอ ได้แก่

 

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โพสต์ที่แชร์โดย 야살 (@yasal_170)

ยาซัล คอสเพลย์ อาห์รี
ภาพจาก : @yasal_170
ภาพจาก : @yasal_170
ภาพจาก : @yasal_170
ภาพจาก : @yasal_170
ภาพจาก : @yasal_170

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 20:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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