เปิดวาร์ป Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลี แจกจูบกลางงานเซ็นชื่อ เฉลยแล้วทำไมกล้าทำ
รู้จัก Yasal คอสเพลย์สาวเกาหลีใต้ เจ้าตัวเฉลยแล้วสาเหตุ สาเหตุจูบแฟนคลับกลางงานอนิเมะในจีน คลิปไวรัลเกือบ 50 ล้านวิว
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่ Yasal (야살) เดินทางไปร่วมงานอนิเมะคาร์นิวัลในเมืองกุ้ยหยาง ประเทศจีน โดยแต่งคอสเพลย์เป็น ไทโฮ (Taihou) ตัวละครจากเกมมือถือ Azur Lane พร้อมจัดกิจกรรมพบปะและแจกลายเซ็นให้แฟนคลับ
คลิปที่ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 เผยให้เห็น Yasal กำลังถ่ายภาพร่วมกับแฟนคลับคนหนึ่ง ก่อนใช้มือประคองใบหน้าของอีกฝ่ายและโน้มตัวเข้าไปจูบปาก จากนั้นทั้งคู่ยังถ่ายภาพร่วมกันและทำท่าหัวใจอย่างเป็นกันเอง
หลังคลิปแพร่กระจายออกไป ผู้ชมจำนวนมากเข้าใจว่าแฟนคลับที่ถูกจูบเป็นผู้ชาย เนื่องจากไว้ผมสั้นและแต่งตัวในลักษณะที่ดูคล้ายผู้ชาย บางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการแสดงความใกล้ชิดในกิจกรรมแจกลายเซ็น ขณะที่อีกกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่าอยากได้รับประสบการณ์แบบเดียวกัน
ต่อมา Yasal เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ต้นทาง เพื่ออธิบายว่า บุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นแฟนคลับผู้หญิง และการจูบเกิดขึ้นตามคำขอของอีกฝ่าย ไม่ใช่การเข้าไปจูบโดยที่แฟนคลับไม่ได้ร้องขอ Yasal ชี้แจงว่า
“ฮ่า ๆ เธอเป็นแฟนคลับผู้หญิงคนหนึ่งของฉันเองค่ะ เธอเป็นคนขอให้ทำแบบนั้น เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดกันนะคะ”
现在漫展都可以直接亲亲了嘛 https://t.co/El80mFLTd5
— 汐 (@xixikawaii) October 12, 2026
เว็บไซต์ข่าวเกาหลี Mediafine รายงานเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมว่า คลิปดังกล่าวมียอดรับชมประมาณ 50 ล้านครั้งภายในเวลาเพียง 3 วัน พร้อมยอดแชร์ต่อราว 17,000 ครั้ง และความคิดเห็นอีกประมาณ 3,000 ข้อความ
สำหรับ Yasal คอสเพลย์เยอร์และนางแบบชาวเกาหลีใต้ มีผลงานแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากอนิเมะและวิดีโอเกมหลายเรื่อง โดยเฉพาะผลงานที่เน้นรายละเอียดเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าให้ใกล้เคียงกับตัวละครต้นฉบับ
ก่อนหน้านี้เธอเคยร่วมงาน Bilibili World 2025 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในฐานะคอสเพลย์เยอร์จากเกม Brown Dust 2 และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก ก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรมอนิเมะและพบปะแฟนคลับในประเทศจีนอีกหลายครั้ง
ผู้ที่สนใจติดตามผลงานของ Yasal สามารถเข้าชมภาพถ่ายและคอนเทนต์คอสเพลย์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเธอ ได้แก่
ดูโพสต์นี้บน Instagram
- Instagram: @yasal_170
- TikTok: @yasal_170
- รวมช่องทางโซเชียล: Yasal Official Linktree