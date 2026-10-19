ดร.สิปปกร ขาวสอาด ผ่าตัดสมองแล้ว เจ้าตัวประกาศเลิกเล่นหุ้นถาวร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 12:18 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 12:19 น.
ดร.สิปปกร ขาวสอาด ผ่าตัดสมองแล้ว เจ้าตัวประกาศเลิกเล่นหุ้นถาวร
FB/ดร.สิปปกร ขาวสอาด

ดร.สิปปกร ขาวสอาด เผยภาพพักฟื้นในโรงพยาบาล หลังมีรายงานผ่าตัดสมอง บอกชีวิตไม่เหมือนเดิม ประกาศเลิกเล่นหุ้นถาวร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 ดร.สิปปกร ขาวสอาด หรือ อาจารย์หนุ่ย นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหุ้น โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล สวมชุดผู้ป่วย มีผ้าปิดแผลบริเวณศีรษะ พร้อมข้อความว่า

“ไม่เหมือนเดิม เลิกเล่นหุ้นถาวร อยู่เฉยๆไม่ทำอะไร ประคองร่างกายขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยกันครับ”

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ดร.สิปปกร ขาวสอาด เผยภาพพักฟื้นในโรงพยาบาล
FB/ดร.สิปปกร ขาวสอาด

ดร.สิปปกร ขาวสอาด เป็นที่รู้จักในวงการตลาดทุนในชื่อ อาจารย์หนุ่ย มีประสบการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นไทยมาอย่างยาวนาน เคยทำงานเป็นโบรกเกอร์หลักทรัพย์ ก่อนขยายบทบาทเป็นนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้เขียนหนังสือ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเล่นหุ้นให้รวย ราคาเล่มละ 180 บาท ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น การบริหารความเสี่ยง และประสบการณ์จากตลาดทุน

ผู้เขียนหนังสือ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเล่นหุ้นให้รวย
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ดร.สิปปกร ยังเคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ตามข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 12:18 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 12:19 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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