ดร.สิปปกร ขาวสอาด ผ่าตัดสมองแล้ว เจ้าตัวประกาศเลิกเล่นหุ้นถาวร
ดร.สิปปกร ขาวสอาด เผยภาพพักฟื้นในโรงพยาบาล หลังมีรายงานผ่าตัดสมอง บอกชีวิตไม่เหมือนเดิม ประกาศเลิกเล่นหุ้นถาวร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 ดร.สิปปกร ขาวสอาด หรือ อาจารย์หนุ่ย นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหุ้น โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล สวมชุดผู้ป่วย มีผ้าปิดแผลบริเวณศีรษะ พร้อมข้อความว่า
“ไม่เหมือนเดิม เลิกเล่นหุ้นถาวร อยู่เฉยๆไม่ทำอะไร ประคองร่างกายขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยกันครับ”
ดร.สิปปกร ขาวสอาด เป็นที่รู้จักในวงการตลาดทุนในชื่อ อาจารย์หนุ่ย มีประสบการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นไทยมาอย่างยาวนาน เคยทำงานเป็นโบรกเกอร์หลักทรัพย์ ก่อนขยายบทบาทเป็นนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์
นอกจากนี้ ยังเป็นผู้เขียนหนังสือ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเล่นหุ้นให้รวย ราคาเล่มละ 180 บาท ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น การบริหารความเสี่ยง และประสบการณ์จากตลาดทุน
ดร.สิปปกร ยังเคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ตามข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน 2569
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