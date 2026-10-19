คลิปเสียงอ้าง สพฐ. ตุ๋นทริปเรียนจีน ลอยแพเด็ก 50 ชีวิต โบ้ยผปค.-ครูเข้าใจผิดเอง
โหนกระแสแฉคลิปอ้าง สพฐ. จัดทริปเรียนจีน 39,900 บาท ก่อนลอยแพเด็กกลางสนามบิน โบ้ยผู้ปกครองและครูเข้าใจผิด
จากกรณีนักเรียนและครูถูกหลอกเข้าร่วมโครงการเรียนหลักสูตรระยะสั้นตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2569 ที่มหาวิทยาลัยซีอานในจีน มีค่าใช้จ่ายรายละ 39,900 บาท โดยมีบุคคลแอบอ้างเป็น ด็อกเตอร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ทั้งยังมีการอ้างว่าทำ MOU ระหว่างรัฐกับรัฐ จึงทำให้ผู้ปกครองหลงเชื่อ แต่เมื่อถึงวันเดินทางเด็ก ๆ ประมาณ 50 คนกลับถูกลอยแพกลางสนามบินสุวรรณภูมิจึงเข้าร้องเรียนกับตำรวจกองบังคับการปราบปราม เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รายการโหนกระแสวันนี้ (19 ตุลาคม 2569) ทีมงานได้ประสานไปยังเพื่อนของด็อกเตอร์ผู้ประสานโครงการ อธิบายอ้างว่าโครงการศึกษาระยะสั้นดังกล่าวเป็นการทำ MOU ระหว่างภาครัฐกับรัฐ หมายถึงโรงเรียนไทยเป็นโรงเรียนรัฐ และมหาวิทยาลัยจีนเป็นของรัฐ เมื่อสอบว่า สพฐ. รับทราบโครงการนี้หรือไม่ อีกฝ่ายตอบกลับว่าไม่ทราบ พวกเขาทำกันเอง ส่วนฝั่งผู้ปกครองและครูเข้าใจกันผิดเอง
ต่อมามีการเปิดคลิปเสียงพูดถึงการประชุมโครงการซึ่งมีการกล่าวอ้างถึง สพฐ. ระบุว่า
“ถ้าถามว่าสำนักนวัตกรรมพัฒนาการศึกษา หรือ สพฐ. มาดูแลตรงนี้ได้ยังไง เป็นเพราะผลสืบเนื่องจากการที่เราเป็นผู้ออกแบบโครงการการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการมาช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อทำค่ายระยะสั้น พยายามหาคอนเนคชั่นเพื่อนส่งนักเรียนไปเรียนต่อหรือสร้างประสบการณ์ โดยที่ให้ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดเท่าที่เราจะทำไหว
การประชุมในวันนี้นอกจากจะมีผู้ปกครอง ครูจากโรงเรียนต่าง ๆ และท่านผู้บริหารที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้
ประเทศจีนเพิ่งวิธีการเข้าเมือง เข้มงวดและตรวจเอกสารมากขึ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา แต่ สพฐ. เราส่งนักเรียนไปมหาวิทยาลัยที่จีนประมาณ 70-80 คน เพราะฉะนั้นเอกสารรอบนี้จะต้องเตรียมให้รอบคอบมากขึ้น
หลายคนถามว่าทำได้จริง ๆ หรอ ขนาดไปเรียนระยะสั้นยังยากเลย เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐ ระหว่างประเทศก็คือกลุ่มโรงเรียนที่มี MOU กับทาง สพฐ. ดึงเอาโอกาสเหล่านี้มาให้โรงเรียนในศูนย์ของเรา”
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