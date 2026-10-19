ระทึก ไฟลาม 1 กม. ใน 36 วินาที พุ่งเข้าจุดฝึกฐานทัพแคนาดา ทหารดับ 4 เจ็บ 39
ไฟไหม้ฐานทัพแคนาดา ลมเปลี่ยนทิศพัดไฟลาม 1 กิโลเมตรใน 36 วินาที ทหารเสียชีวิต 4 นาย บาดเจ็บ 39 นาย มี 19 นายอาการวิกฤต
เกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ฝึกทหารภายในฐานทัพ Canadian Forces Base Wainwright รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขณะทหารกำลังฝึกใช้อาวุธกระสุนจริง ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต 4 นาย และบาดเจ็บอีก 39 นาย
เหตุเกิดระหว่างการฝึก Exercise APOLLO SHOOTER ของทหารกองพันที่ 3 กรมทหารราบเบา Princess Patricia’s Canadian Light Infantry โดยเกิดไฟไหม้หญ้าและพืชพรรณภายในพื้นที่ฝึก ก่อนกระแสลมแรงจะทำให้เปลวไฟเปลี่ยนทิศและลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่บริเวณที่กำลังพลปฏิบัติหน้าที่
พลตรี เวด รัตแลนด์ (Wade Rutland) ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 ของแคนาดา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีไฟไหม้ในพื้นที่ฝึกมาหลายชั่วโมงแล้ว แต่ประเมินว่าสามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้ จึงอนุญาตให้การฝึกดำเนินต่อไป กระทั่งกระแสลมเปลี่ยนทิศกะทันหัน ทำให้ไฟเคลื่อนตัวเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรภายในเวลาเพียง 36 วินาที
ขณะเกิดเหตุมีทหารประมาณ 84 นาย แบ่งกำลังฝึกขว้างระเบิดและฝึกเข้าจู่โจมเป้าหมายจำลอง โดยไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ฝึกจู่โจมอย่างรวดเร็ว รายงานระบุว่าลมกระโชกแรงในรัฐแอลเบอร์ตาสูงถึงประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ไฟลุกลามข้ามแนวป้องกันที่จัดเตรียมไว้
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม กระทรวงกลาโหมแคนาดาเปิดเผยรายชื่อทหารที่เสียชีวิตทั้ง 4 นาย ได้แก่
- จ่า มอร์แกน หว่อง (Sergeant Morgan Wong)
- พลทหาร ชอน ฟาร์เรลล์ (Private Shaun Farrell)
- พลทหาร เอเดน โกลดิง (Private Aidan Goulding)
- พลทหาร เฮย์เดน ลิกเคมาร์ก (Private Hayden Lykkemark)
ขณะที่ทหารผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 39 นาย ถูกส่งตัวเข้ารักษาตามโรงพยาบาลหลายแห่งในรัฐแอลเบอร์ตา โดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต 19 นาย อาการคงที่ 8 นาย และบาดเจ็บไม่รุนแรงอีก 12 นาย เจ้าหน้าที่ระดมรถพยาบาล 22 คัน เครื่องบิน 6 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ เพื่อช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บ
ด้าน มาร์ก คาร์นีย์ (Mark Carney) นายกรัฐมนตรีแคนาดา กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นหนึ่งในความสูญเสียครั้งร้ายแรงที่สุดของกองทัพแคนาดาบนแผ่นดินประเทศตัวเองในช่วงที่ไม่มีสงคราม พร้อมสั่งลดธงครึ่งเสาตามอาคารรัฐบาลกลางทั่วประเทศเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารที่เสียชีวิต
กองทัพแคนาดาสั่งระงับการฝึกของหน่วยที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดการสอบสวนหาต้นเหตุไฟไหม้และตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยระหว่างฝึก โดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอะไรเป็นต้นเพลิง ขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
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