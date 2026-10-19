ระทึก ไฟลาม 1 กม. ใน 36 วินาที พุ่งเข้าจุดฝึกฐานทัพแคนาดา ทหารดับ 4 เจ็บ 39

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 12:46 น.
ไฟลามทุ่งระหว่างฝึกยิงกระสุนจริง ทหารหนีไม่ทัน ดับ 4 เจ็บ 39

ไฟไหม้ฐานทัพแคนาดา ลมเปลี่ยนทิศพัดไฟลาม 1 กิโลเมตรใน 36 วินาที ทหารเสียชีวิต 4 นาย บาดเจ็บ 39 นาย มี 19 นายอาการวิกฤต

เกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ฝึกทหารภายในฐานทัพ Canadian Forces Base Wainwright รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขณะทหารกำลังฝึกใช้อาวุธกระสุนจริง ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต 4 นาย และบาดเจ็บอีก 39 นาย

เหตุเกิดระหว่างการฝึก Exercise APOLLO SHOOTER ของทหารกองพันที่ 3 กรมทหารราบเบา Princess Patricia’s Canadian Light Infantry โดยเกิดไฟไหม้หญ้าและพืชพรรณภายในพื้นที่ฝึก ก่อนกระแสลมแรงจะทำให้เปลวไฟเปลี่ยนทิศและลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่บริเวณที่กำลังพลปฏิบัติหน้าที่

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พลตรี เวด รัตแลนด์ (Wade Rutland) ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 ของแคนาดา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีไฟไหม้ในพื้นที่ฝึกมาหลายชั่วโมงแล้ว แต่ประเมินว่าสามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้ จึงอนุญาตให้การฝึกดำเนินต่อไป กระทั่งกระแสลมเปลี่ยนทิศกะทันหัน ทำให้ไฟเคลื่อนตัวเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรภายในเวลาเพียง 36 วินาที

ขณะเกิดเหตุมีทหารประมาณ 84 นาย แบ่งกำลังฝึกขว้างระเบิดและฝึกเข้าจู่โจมเป้าหมายจำลอง โดยไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ฝึกจู่โจมอย่างรวดเร็ว รายงานระบุว่าลมกระโชกแรงในรัฐแอลเบอร์ตาสูงถึงประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ไฟลุกลามข้ามแนวป้องกันที่จัดเตรียมไว้

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม กระทรวงกลาโหมแคนาดาเปิดเผยรายชื่อทหารที่เสียชีวิตทั้ง 4 นาย ได้แก่

  1. จ่า มอร์แกน หว่อง (Sergeant Morgan Wong)
  2. พลทหาร ชอน ฟาร์เรลล์ (Private Shaun Farrell)
  3. พลทหาร เอเดน โกลดิง (Private Aidan Goulding)
  4. พลทหาร เฮย์เดน ลิกเคมาร์ก (Private Hayden Lykkemark)

ขณะที่ทหารผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 39 นาย ถูกส่งตัวเข้ารักษาตามโรงพยาบาลหลายแห่งในรัฐแอลเบอร์ตา โดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต 19 นาย อาการคงที่ 8 นาย และบาดเจ็บไม่รุนแรงอีก 12 นาย เจ้าหน้าที่ระดมรถพยาบาล 22 คัน เครื่องบิน 6 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ เพื่อช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บ

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ด้าน มาร์ก คาร์นีย์ (Mark Carney) นายกรัฐมนตรีแคนาดา กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นหนึ่งในความสูญเสียครั้งร้ายแรงที่สุดของกองทัพแคนาดาบนแผ่นดินประเทศตัวเองในช่วงที่ไม่มีสงคราม พร้อมสั่งลดธงครึ่งเสาตามอาคารรัฐบาลกลางทั่วประเทศเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารที่เสียชีวิต

กองทัพแคนาดาสั่งระงับการฝึกของหน่วยที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดการสอบสวนหาต้นเหตุไฟไหม้และตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยระหว่างฝึก โดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอะไรเป็นต้นเพลิง ขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 12:46 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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