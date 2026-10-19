รวบแล้ว หนุ่มซิ่งล้อเดียวไฟฟ้าลงดอยสุดเทพ ถูกหิ้วพร้อมของกลาง ชาวบ้านหวั่นอันตราย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 11:49 น.
หนุ่มล้อเดียวไฟฟ้าลงดอยสุเทพ ทำทำแผนประกอบคำสารภาพที่โรงพัก

หนุ่มซิ่งล้อเดียวไฟฟ้าลงดอยสุเทพ ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปโรงพักพร้อมของกลาง หลังชาวบ้านร้องเรียนคอนเทนต์เสี่ยงอันตราย

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ตนเองและเพื่อนร่วมแก๊งกำลังขี่ล้อเดียวไฟฟ้าลงจากดอยสุเทพ พร้อมกับถือกล้องถ่ายทำคอนเทนต์ไปด้วย โดยเขียนแคปชันระบุว่า “คู่หูดูโอ้ต่างวัย อายุกายต่างกัน 20 ปี แต่ใจอายุใจ 14 เท่ากัน”

หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะประเด็นความปลอดภัย ผู้ใช้รถใช้ถนนต่างกังวลว่าพฤติกรรมนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทุกเมื่อ ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ออกมาเรียกร้องให้อุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาด หรือออกกฎระเบียบจราจรควบคุมการใช้ล้อเดียวไฟฟ้าบนเส้นทางขึ้นลงดอยสุเทพโดยด่วน เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม

โฆษณา

ล่าสุด เจ้าของคลิปต้นเรื่องได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โพสต์ภาพตัวเองขณะนั่งอยู่บนรถยนต์คันหนึ่ง และมีล้อเดียวไฟฟ้าคู่ใจวางอยู่ด้านหลัง พร้อมเขียนข้อความอัปเดตสถานการณ์สั้น ๆ ว่า “อัพเดทสถานการณ์…ตอนนี้กำลังถูกควบคุมตัวไป โรงพักพร้อมของกลาง” พร้อมคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมว่า “ไปทำแผนประกอบคำสารภาพครับผม มาหิวล้อถึงบ้านเลยครับ อิอิ”

จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกจากโซเชียลมีเดียแล้วหนุ่มถ่ายคลิปขี่ล้อเดียวไฟฟ้าลงดอยสุดเทพหนุ่มซิ่งล้อเดียวไฟฟ้าคุมตัวไปโรงพักชายซิ่งล้อเดียวไฟฟ้าลงดอยสุเทพถูกคุมตัวแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 11:49 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โมเม ธนัชชา เปิดใจปมหายทีมชาติ ผิดหวังหนัก โค้ชไม่เรียกติดซีเกมส์

โมเม ธนัชชา เปิดใจปมหายทีมชาติ ผิดหวังหนัก เหตุผลโค้ชไม่เรียกติดซีเกมส์

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
ช็อกทั้งสนาม ทหารโรยตัวจากเพดานสูง 170 ฟุต พลาดตกเสียชีวิต

ช็อกทั้งสนาม ทหารโรยตัวจากเพดานสูง 170 ฟุต พลาดตกเสียชีวิต

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
ผู้ป่วยติดเตียง หลังติดโควิด &quot;เบธ ด็อบบิน&quot; ต้องนอนวันละ 22 ชั่วโมง แค่พูดคุยก็ทรุดได้

จากนักวิ่งโอลิมปิก สู่ผู้ป่วยติดเตียง หลังติดโควิด นอนวันละ 22 ชั่วโมง แค่พูดคุยก็ทรุดได้

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
ไฟลามทุ่งระหว่างฝึกยิงกระสุนจริง ทหารหนีไม่ทัน ดับ 4 เจ็บ 39

ระทึก ไฟลาม 1 กม. ใน 36 วินาที พุ่งเข้าจุดฝึกฐานทัพแคนาดา ทหารดับ 4 เจ็บ 39

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
คลิปเสียงแอบอ้าง สพฐ. จัดทริปเรียนจีน ข่าว

คลิปเสียงอ้าง สพฐ. ตุ๋นทริปเรียนจีน ลอยแพเด็ก 50 ชีวิต โบ้ยผปค.-ครูเข้าใจผิดเอง

2 นาที ที่แล้ว
โมเม ธนัชชา เปิดใจปมหายทีมชาติ ผิดหวังหนัก โค้ชไม่เรียกติดซีเกมส์ วอลเลย์บอล

โมเม ธนัชชา เปิดใจปมหายทีมชาติ ผิดหวังหนัก เหตุผลโค้ชไม่เรียกติดซีเกมส์

14 นาที ที่แล้ว
หมายศาลถึงบ้าน คนแชร์คลิป &quot;หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว&quot; ถูกฟ้อง 3 แสน ข่าว

หมายศาลถึงบ้าน คนแชร์คลิป “หมอนโดเรมอน-ฝากระติกเขียว” ถูกฟ้อง 3 แสน

39 นาที ที่แล้ว
ช็อกทั้งสนาม ทหารโรยตัวจากเพดานสูง 170 ฟุต พลาดตกเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อกทั้งสนาม ทหารโรยตัวจากเพดานสูง 170 ฟุต พลาดตกเสียชีวิต

54 นาที ที่แล้ว
ผู้ป่วยติดเตียง หลังติดโควิด &quot;เบธ ด็อบบิน&quot; ต้องนอนวันละ 22 ชั่วโมง แค่พูดคุยก็ทรุดได้ ข่าวต่างประเทศ

จากนักวิ่งโอลิมปิก สู่ผู้ป่วยติดเตียง หลังติดโควิด นอนวันละ 22 ชั่วโมง แค่พูดคุยก็ทรุดได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟลามทุ่งระหว่างฝึกยิงกระสุนจริง ทหารหนีไม่ทัน ดับ 4 เจ็บ 39 ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ไฟลาม 1 กม. ใน 36 วินาที พุ่งเข้าจุดฝึกฐานทัพแคนาดา ทหารดับ 4 เจ็บ 39

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ผอ.หนึ่งฤทัย โรงเรียนวัดหนองเบน เสียชีวิตแล้ว คนใกล้ชิดเผยสาเหตุ ข่าว

อาลัย ผอ.หนึ่งฤทัย โรงเรียนวัดหนองเบน เสียชีวิตแล้ว คนใกล้ชิดเผยสาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงเอ คนขับเก๋งวัย 70 เล่านาทีเกิดอุบัติเหตุชน โรโบคอป เมืองนนท์ เสียชีวิต ข่าว

คนขับเก๋ง เล่านาทีชน ‘โรโบคอป เมืองนนท์’ ยกมือไหว้ขอขมา ยันไม่ได้เมาหรือคิดหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภราดร ปริศนานันทกุล เศรษฐกิจ

“ภราดร” เผยงบกลาง เยียวยาน้ำท่วม 4,700 ล้านหมดเกลี้ยงแล้ว วอนผู้ยังไม่ได้เงินอย่ากังวล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ บาทหลวงปาตริซิโอ ซานเชซ เพิ่งฉลองครบรอบวันบวช ก่อนกางเขนยักษ์หล่นทับดับ ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ บาทหลวงปาตริซิโอ ซานเชซ เพิ่งฉลองครบรอบวันบวช ก่อนกางเขนยักษ์หล่นทับดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชมสุดหัวใจ นร.พยาบาลทหารอากาศ นั่งมากับรถทัวร์คว่ำ แต่ยังลุกขึ้นช่วยคนเจ็บ ข่าว

ชื่นชมสุดหัวใจ นร.พยาบาลทหารอากาศ นั่งมากับรถทัวร์คว่ำ แต่ยังลุกขึ้นช่วยคนเจ็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปที่มา ม็อบฝรั่งเศส ประท้วงเรื่องอะไร คนหลายแสนลุกทวงคุณภาพชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สรุปที่มา ม็อบฝรั่งเศส ประท้วงเรื่องอะไร คนหลายแสนลุกทวงคุณภาพชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสาเหตุพ่อเสียกะทันหัน ทั้งที่แข็งแรงมาก ไร้สัญญาณเตือน บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสาเหตุพ่อเสียกะทันหัน ทั้งที่แข็งแรงมาก ไร้สัญญาณเตือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประทับใจ เฟี๊ยต มธุกร อดีตสามี ร่วมงานแต่ง โอ๋ ภัคจีรา พร้อมครอบครัว บันเทิง

ภาพประทับใจ เฟี๊ยต มธุกร อดีตสามี ร่วมงานแต่ง โอ๋ ภัคจีรา พร้อมครอบครัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม็อบฝรั่งเศส เผาศาลากลางเมืองลิโมจ์ ฝรั่งเศส อายุ 140 ปี วอดทั้งหลัง ข่าวต่างประเทศ

ม็อบฝรั่งเศส เผาศาลากลางเมืองลิโมจ์ อายุกว่า 140 ปี วอดทั้งหลัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย ส.ต.ท.ธนวัฒน์ เข้าใจการ ก่อนถูกเก๋งตัดหน้าดับ ข่าว

โพสต์สุดท้าย ‘โรโบคอป เมืองนนท์’ 2 ชั่วโมงก่อนดับสลด ตำรวจน้ำดีถูกเก๋งตัดหน้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำชี้แจงเต็ม สาวเชียงใหม่ขอถอนจด NENE ROYAL อ้างห่วงเสื้อก๊อป ตั้งใจโอนให้น้องเนเน่ฟรี ข่าว

เปิดคำชี้แจงเต็ม สาวนักธุรกิจเชียงใหม่ ขอถอนจด NENE ROYAL อ้างห่วงเสื้อก๊อป ตั้งใจโอนให้น้องเนเน่ฟรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 19 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่งขาย 66,150 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพเปรียบเทียบก่อนและขณะไม้กางเขนร่วงทับบาทหลวง ระหว่างพิธีมิสซาที่โบสถ์ในเมืองกวายากิล เอกวาดอร์ ข่าวต่างประเทศ

สลดคาโบสถ์ ไม้กางเขนยักษ์ ร่วงทับบาทหลวง ระหว่างมิสซาถ่ายทอดสด เอกวาดอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เซอร์ไพรส์กลางงานแต่ง ยกโหนกระแสมาเปิดตัว &#8220;ทนายเบียร์&#8221; เจ้าบ่าวของ โอ๋ ภัคจีรา บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เซอร์ไพรส์กลางงานแต่ง ยกโหนกระแสมาเปิดตัว “ทนายเบียร์” เจ้าบ่าวของ โอ๋ ภัคจีรา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ โพสต์เดือด ซัดคนวิจารณ์บ้าน อ้างซินแสบอกฮวงจุ้ยไม่ดี ลั่นกูไม่ใช่ลูกคนจีน ข่าว

แพรรี่ ซัดกลับ ซินแสบอกฮวงจุ้ยบ้านไม่ดี ลั่นกูไม่ใช่ลูกคนจีน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสวัดดัง บุรีรัมย์ ปัดคบซ้อน 3 คน ยันคบหาแค่คนเดียว จ่อสึกวันออกพรรษา ข่าว

เจ้าอาวาสวัดดัง บุรีรัมย์ ปัดคบซ้อน 3 คน ยันคบหาแค่คนเดียว จ่อสึกวันออกพรรษา

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตจีน ประกาศเตือน พลเมืองเที่ยวไทย ระวังมิจฉาชีพหลอกทำงาน อ้างรายได้สูง ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตจีน เตือนพลเมืองเที่ยวไทย ระวังมิจฉาชีพหลอกทำงาน อ้างรายได้สูง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแก๊งวัยรุ่น จับชายวัย 53 โยนลงแม่น้ำ กลางโอซาก้า แจ้งข้อหาพยายามฆ่า ข่าวต่างประเทศ

รวบแก๊งวัยรุ่น จับชายวัย 53 โยนลงแม่น้ำ กลางโอซาก้า แจ้งข้อหาพยายามฆ่า

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงกับอึ้ง! &#8220;บุ๊ค ใบหยก&#8221; ว่าที่คุณแม่ป้ายแดง ประกาศตั้งท้องแล้ว ลั่นไม่คิดจะเร็วขนาดนี้ บันเทิง

ถึงกับอึ้ง! “บุ๊ค ใบหยก” ว่าที่คุณแม่ป้ายแดง ประกาศตั้งท้องแล้ว ลั่นไม่คิดจะเร็วขนาดนี้

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปนาทีชีวิต! น้ำป่าน้ำตกไพรสวรรค์ ซัดร่างน้าสาว ‘บ่าววี’ ระดมหา 6 ชม. ก่อนพบร่างติดโขดหินไกล 2.5 กม.