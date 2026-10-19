รวบแล้ว หนุ่มซิ่งล้อเดียวไฟฟ้าลงดอยสุดเทพ ถูกหิ้วพร้อมของกลาง ชาวบ้านหวั่นอันตราย
หนุ่มซิ่งล้อเดียวไฟฟ้าลงดอยสุเทพ ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปโรงพักพร้อมของกลาง หลังชาวบ้านร้องเรียนคอนเทนต์เสี่ยงอันตราย
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ตนเองและเพื่อนร่วมแก๊งกำลังขี่ล้อเดียวไฟฟ้าลงจากดอยสุเทพ พร้อมกับถือกล้องถ่ายทำคอนเทนต์ไปด้วย โดยเขียนแคปชันระบุว่า “คู่หูดูโอ้ต่างวัย อายุกายต่างกัน 20 ปี แต่ใจอายุใจ 14 เท่ากัน”
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะประเด็นความปลอดภัย ผู้ใช้รถใช้ถนนต่างกังวลว่าพฤติกรรมนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทุกเมื่อ ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ออกมาเรียกร้องให้อุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาด หรือออกกฎระเบียบจราจรควบคุมการใช้ล้อเดียวไฟฟ้าบนเส้นทางขึ้นลงดอยสุเทพโดยด่วน เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม
ล่าสุด เจ้าของคลิปต้นเรื่องได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โพสต์ภาพตัวเองขณะนั่งอยู่บนรถยนต์คันหนึ่ง และมีล้อเดียวไฟฟ้าคู่ใจวางอยู่ด้านหลัง พร้อมเขียนข้อความอัปเดตสถานการณ์สั้น ๆ ว่า “อัพเดทสถานการณ์…ตอนนี้กำลังถูกควบคุมตัวไป โรงพักพร้อมของกลาง” พร้อมคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมว่า “ไปทำแผนประกอบคำสารภาพครับผม มาหิวล้อถึงบ้านเลยครับ อิอิ”
จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกจากโซเชียลมีเดียแล้ว
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