ย้อนเส้นทางรัก “โอ๋ ภัคจีรา-เบียร์ สรณัฐ” จากตั้งใจจับคู่ให้เพื่อน สู่งานวิวาห์หวาน
ย้อนเส้นทางรัก โอ๋ ภัคจีรา กับ เบียร์ สรณัฐ สินหิรัญวิวัฒน์ จากหนุ่มรุ่นน้องที่รู้จักกันมานาน กลายเป็นคนรู้ใจ ก่อนคุกเข่าขอแต่งงาน เข้าสู่ประตูวิวาห์
กลายเป็นอีกหนึ่งงานมงคลของวงการบันเทิง เมื่อ โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ นักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดี เข้าพิธีวิวาห์กับ เบียร์ สรณัฐ สินหิรัญวิวัฒน์ ทนายความและอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569 หลังคบหาดูใจกันมาประมาณ 3 ปี
งานจัดขึ้นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการ หนึ่งในภาพที่ได้รับความสนใจคือการมาร่วมแสดงความยินดีของ เฟี๊ยต มธุกร พสวงศ์ อดีตสามีของโอ๋ พร้อมสมาชิกครอบครัวพสวงศ์ ขณะที่ น้องแสนดี ลูกสาวของโอ๋ ขึ้นร้องเพลงมอบให้คุณแม่ในวันสำคัญ
ปิดชีวิตคู่ 13 ปี แต่ยังทำหน้าที่พ่อแม่ของลูก
ก่อนเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ โอ๋เคยใช้ชีวิตคู่กับเฟี๊ยต มธุกร ทายาทครอบครัวเจ้าของธุรกิจทองคำ โดยทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันคือ น้องแสนดี
เดือนกรกฎาคม 2565 โอ๋ประกาศว่าเธอกับเฟี๊ยตตัดสินใจลดสถานะสามีภรรยา หลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาประมาณ 13 ปี โดยเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นพี่น้องและยังคงร่วมกันทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกสาว
แม้แยกทางกันแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะครอบครัว ช่วงแรกยังอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเพื่อดูแลลูก ก่อนที่ต่างฝ่ายจะเดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเอง
จากตั้งใจจับคู่ให้เพื่อน สุดท้ายกลายเป็นคู่ของตัวเอง
จุดเริ่มต้นของโอ๋และเบียร์เกิดขึ้นหลังทั้งคู่รู้จักกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องมาระยะหนึ่ง แต่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ในทันที
โอ๋เคยเล่าในรายการ แฉ เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ว่า เธอพบเบียร์ที่ร้านลับของเพื่อน และสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรก เพราะฝ่ายชายเป็นหนุ่มหน้าตี๋ตรงตามสเปก เดิมทีโอ๋คิดจะติดต่อเบียร์เพื่อจับคู่ให้เพื่อน แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นตัวเธอเองที่ได้สานสัมพันธ์กับเขา
หลังจากพบกันครั้งแรก ทั้งคู่แยกย้ายไปใช้ชีวิตตามปกติ ก่อนกลับมาเจอกันอีกครั้งและเริ่มพูดคุยกันอย่างจริงจัง โอ๋มองว่าการกลับมาเจอกันเหมือนเป็นเรื่องของจังหวะและเวลา
ความสัมพันธ์ของโอ๋และเบียร์เริ่มได้รับความสนใจช่วงปลายปี 2566 หลังทั้งคู่มีภาพร่วมเฟรมกันบ่อยขึ้น ฝ่ายชายเข้าร่วมงานเลี้ยงกับกลุ่มเพื่อนสนิทของโอ๋ และโพสต์ภาพคู่ผ่านอินสตาแกรมอย่างต่อเนื่อง
ช่วงแรกโอ๋ไม่ได้รีบประกาศสถานะ เนื่องจากต้องการเก็บพื้นที่ส่วนตัวและค่อย ๆ ศึกษากัน แต่ไม่ได้ปิดบังว่ากำลังคบหาดูใจกับเบียร์ โดยยอมรับในเวลาต่อมาว่า หากเรียกอีกฝ่ายว่าแฟนก็ได้ เพราะความสัมพันธ์ดำเนินมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โอ๋เปิดใจผ่านรายการ คุยแซ่บShow ว่า ทั้งคู่มีอายุห่างกัน 7 ปี แต่ช่องว่างระหว่างวัยไม่ได้เป็นปัญหา เบียร์เข้ากับคนรอบตัวและกลุ่มเพื่อนของเธอได้ดี ที่สำคัญคือให้เกียรติความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของโอ๋ รวมถึงบทบาทของเฟี๊ยตในฐานะพ่อของน้องแสนดี
เปิดประวัติ เบียร์ สรณัฐ นักกฎหมายดีกรีนักเรียนทุน
เบียร์ สรณัฐ มีชื่อเดิมว่า กิติคุณ สินหิรัญวิวัฒน์ เกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2
จากนั้นได้รับทุนรัฐบาลจีนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย ผ่านโครงการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2558 ก่อนทำงานด้านกฎหมายและเคยเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทดลองใช้ชีวิตคู่ ก่อนตัดสินใจสร้างครอบครัว
ระหว่างคบหากัน โอ๋และเบียร์ค่อย ๆ ปรับตัวเข้าหากัน ทั้งเรื่องชีวิตประจำวัน การทำงาน และการอยู่ร่วมกับครอบครัวของแต่ละฝ่าย ก่อนทดลองใช้ชีวิตคู่เพื่อเรียนรู้นิสัยและดูว่าความสัมพันธ์จะเดินต่อไปในระยะยาวได้หรือไม่
แม้มีบุคลิกและรูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกัน แต่ทั้งคู่เลือกพูดคุยและปรับตัว โดยเบียร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอ๋ ขณะที่น้องแสนดีก็รับรู้และยอมรับความสัมพันธ์ของคุณแม่
โอ๋เคยพูดถึงเรื่องแต่งงานอย่างตรงไปตรงมาว่า หากวันหนึ่งเบียร์เดินมาขอ เธอพร้อมจะประกาศข่าวให้ทุกคนรับรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งท้ายที่สุดวันนั้นก็มาถึงจริง
เบียร์คุกเข่าขอแต่งงาน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เบียร์เตรียมเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอโอ๋แต่งงาน ภายในงานเลี้ยงซึ่งมีครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยาน
โอ๋ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ก่อนตอบตกลงรับคำขอแต่งงาน โดยเฟี๊ยตและน้องแสนดีก็มาร่วมแสดงความยินดีในวันสำคัญครั้งนั้นด้วย
หลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มเตรียมงานแต่งงานอย่างจริงจัง พร้อมแจกการ์ดเชิญให้ครอบครัวและเพื่อนสนิท ก่อนเลือกวันที่ 18 ตุลาคม 2569 เป็นวันเริ่มต้นชีวิตสมรส
วิวาห์อบอุ่น อดีตสามีร่วมยินดี
ภายในงานแต่งงาน โอ๋มาในชุดเจ้าสาวสีขาว ขณะที่เบียร์สวมชุดเจ้าบ่าวเรียบหรู รายล้อมด้วยเพื่อนเจ้าสาวคนสนิท เช่น เมย์ เฟื่องอารมย์, หนิง ปณิตา, เอ๋ พรทิพย์, กระแต ศุภักษร, กีต้าร์ ศิริพิชญ์, ฮาน่า ทัศนาวลัย และเปิ้ล ภารดี
อีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญคือการปรากฏตัวของเฟี๊ยต อดีตสามี ซึ่งเดินทางมาร่วมอวยพรพร้อมครอบครัว ทั้งยังถ่ายภาพร่วมกันอย่างเป็นกันเอง แสดงถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ยังคงให้เกียรติและหวังดีต่อกัน
จากวันที่โอ๋ตั้งใจจะจับคู่หนุ่มหน้าตี๋ให้เพื่อน ความสัมพันธ์กลับเดินทางมาถึงวันที่คนทั้งสองเลือกสร้างครอบครัวร่วมกัน โดยมีลูกสาว อดีตสามี ญาติผู้ใหญ่ และเพื่อนสนิทอยู่ในช่วงเวลาสำคัญอย่างพร้อมหน้า
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