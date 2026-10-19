ย้อนเส้นทางรัก “โอ๋ ภัคจีรา-เบียร์ สรณัฐ” จากตั้งใจจับคู่ให้เพื่อน สู่งานวิวาห์หวาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 11:41 น.
ย้อนเส้นทางรัก "โอ๋ ภัคจีรา-เบียร์ สรณัฐ"
ภาพจาก : IG/ohpak

ย้อนเส้นทางรัก โอ๋ ภัคจีรา กับ เบียร์ สรณัฐ สินหิรัญวิวัฒน์ จากหนุ่มรุ่นน้องที่รู้จักกันมานาน กลายเป็นคนรู้ใจ ก่อนคุกเข่าขอแต่งงาน เข้าสู่ประตูวิวาห์

กลายเป็นอีกหนึ่งงานมงคลของวงการบันเทิง เมื่อ โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ นักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดี เข้าพิธีวิวาห์กับ เบียร์ สรณัฐ สินหิรัญวิวัฒน์ ทนายความและอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569 หลังคบหาดูใจกันมาประมาณ 3 ปี

งานจัดขึ้นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการ หนึ่งในภาพที่ได้รับความสนใจคือการมาร่วมแสดงความยินดีของ เฟี๊ยต มธุกร พสวงศ์ อดีตสามีของโอ๋ พร้อมสมาชิกครอบครัวพสวงศ์ ขณะที่ น้องแสนดี ลูกสาวของโอ๋ ขึ้นร้องเพลงมอบให้คุณแม่ในวันสำคัญ

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ปิดชีวิตคู่ 13 ปี แต่ยังทำหน้าที่พ่อแม่ของลูก

ก่อนเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ โอ๋เคยใช้ชีวิตคู่กับเฟี๊ยต มธุกร ทายาทครอบครัวเจ้าของธุรกิจทองคำ โดยทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันคือ น้องแสนดี

เดือนกรกฎาคม 2565 โอ๋ประกาศว่าเธอกับเฟี๊ยตตัดสินใจลดสถานะสามีภรรยา หลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาประมาณ 13 ปี โดยเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นพี่น้องและยังคงร่วมกันทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกสาว

แม้แยกทางกันแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะครอบครัว ช่วงแรกยังอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเพื่อดูแลลูก ก่อนที่ต่างฝ่ายจะเดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเอง

เปิดเส้นทางรัก โอ๋ เบียร์
ภาพจาก : IG/ohpak

จากตั้งใจจับคู่ให้เพื่อน สุดท้ายกลายเป็นคู่ของตัวเอง

จุดเริ่มต้นของโอ๋และเบียร์เกิดขึ้นหลังทั้งคู่รู้จักกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องมาระยะหนึ่ง แต่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ในทันที

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โอ๋เคยเล่าในรายการ แฉ เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ว่า เธอพบเบียร์ที่ร้านลับของเพื่อน และสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรก เพราะฝ่ายชายเป็นหนุ่มหน้าตี๋ตรงตามสเปก เดิมทีโอ๋คิดจะติดต่อเบียร์เพื่อจับคู่ให้เพื่อน แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นตัวเธอเองที่ได้สานสัมพันธ์กับเขา

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หลังจากพบกันครั้งแรก ทั้งคู่แยกย้ายไปใช้ชีวิตตามปกติ ก่อนกลับมาเจอกันอีกครั้งและเริ่มพูดคุยกันอย่างจริงจัง โอ๋มองว่าการกลับมาเจอกันเหมือนเป็นเรื่องของจังหวะและเวลา

ความสัมพันธ์ของโอ๋และเบียร์เริ่มได้รับความสนใจช่วงปลายปี 2566 หลังทั้งคู่มีภาพร่วมเฟรมกันบ่อยขึ้น ฝ่ายชายเข้าร่วมงานเลี้ยงกับกลุ่มเพื่อนสนิทของโอ๋ และโพสต์ภาพคู่ผ่านอินสตาแกรมอย่างต่อเนื่อง

ช่วงแรกโอ๋ไม่ได้รีบประกาศสถานะ เนื่องจากต้องการเก็บพื้นที่ส่วนตัวและค่อย ๆ ศึกษากัน แต่ไม่ได้ปิดบังว่ากำลังคบหาดูใจกับเบียร์ โดยยอมรับในเวลาต่อมาว่า หากเรียกอีกฝ่ายว่าแฟนก็ได้ เพราะความสัมพันธ์ดำเนินมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โอ๋เปิดใจผ่านรายการ คุยแซ่บShow ว่า ทั้งคู่มีอายุห่างกัน 7 ปี แต่ช่องว่างระหว่างวัยไม่ได้เป็นปัญหา เบียร์เข้ากับคนรอบตัวและกลุ่มเพื่อนของเธอได้ดี ที่สำคัญคือให้เกียรติความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของโอ๋ รวมถึงบทบาทของเฟี๊ยตในฐานะพ่อของน้องแสนดี

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ประวัติรัก โอ๋ เบียร์
ภาพจาก : IG/ohpak

เปิดประวัติ เบียร์ สรณัฐ นักกฎหมายดีกรีนักเรียนทุน

เบียร์ สรณัฐ มีชื่อเดิมว่า กิติคุณ สินหิรัญวิวัฒน์ เกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2

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จากนั้นได้รับทุนรัฐบาลจีนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย ผ่านโครงการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2558 ก่อนทำงานด้านกฎหมายและเคยเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทดลองใช้ชีวิตคู่ ก่อนตัดสินใจสร้างครอบครัว

ระหว่างคบหากัน โอ๋และเบียร์ค่อย ๆ ปรับตัวเข้าหากัน ทั้งเรื่องชีวิตประจำวัน การทำงาน และการอยู่ร่วมกับครอบครัวของแต่ละฝ่าย ก่อนทดลองใช้ชีวิตคู่เพื่อเรียนรู้นิสัยและดูว่าความสัมพันธ์จะเดินต่อไปในระยะยาวได้หรือไม่

แม้มีบุคลิกและรูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกัน แต่ทั้งคู่เลือกพูดคุยและปรับตัว โดยเบียร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอ๋ ขณะที่น้องแสนดีก็รับรู้และยอมรับความสัมพันธ์ของคุณแม่

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โอ๋เคยพูดถึงเรื่องแต่งงานอย่างตรงไปตรงมาว่า หากวันหนึ่งเบียร์เดินมาขอ เธอพร้อมจะประกาศข่าวให้ทุกคนรับรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งท้ายที่สุดวันนั้นก็มาถึงจริง

ย้อนเส้นทางรัก โอ๋ เบียร์
ภาพจาก : IG/ohpak

เบียร์คุกเข่าขอแต่งงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เบียร์เตรียมเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอโอ๋แต่งงาน ภายในงานเลี้ยงซึ่งมีครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยาน

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โอ๋ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ก่อนตอบตกลงรับคำขอแต่งงาน โดยเฟี๊ยตและน้องแสนดีก็มาร่วมแสดงความยินดีในวันสำคัญครั้งนั้นด้วย

หลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มเตรียมงานแต่งงานอย่างจริงจัง พร้อมแจกการ์ดเชิญให้ครอบครัวและเพื่อนสนิท ก่อนเลือกวันที่ 18 ตุลาคม 2569 เป็นวันเริ่มต้นชีวิตสมรส

เส้นทางรัก โอ๋ เบียร์ ก่อนแต่งงาน
ภาพจาก : IG/ohpak

วิวาห์อบอุ่น อดีตสามีร่วมยินดี

ภายในงานแต่งงาน โอ๋มาในชุดเจ้าสาวสีขาว ขณะที่เบียร์สวมชุดเจ้าบ่าวเรียบหรู รายล้อมด้วยเพื่อนเจ้าสาวคนสนิท เช่น เมย์ เฟื่องอารมย์, หนิง ปณิตา, เอ๋ พรทิพย์, กระแต ศุภักษร, กีต้าร์ ศิริพิชญ์, ฮาน่า ทัศนาวลัย และเปิ้ล ภารดี

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อีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญคือการปรากฏตัวของเฟี๊ยต อดีตสามี ซึ่งเดินทางมาร่วมอวยพรพร้อมครอบครัว ทั้งยังถ่ายภาพร่วมกันอย่างเป็นกันเอง แสดงถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ยังคงให้เกียรติและหวังดีต่อกัน

จากวันที่โอ๋ตั้งใจจะจับคู่หนุ่มหน้าตี๋ให้เพื่อน ความสัมพันธ์กลับเดินทางมาถึงวันที่คนทั้งสองเลือกสร้างครอบครัวร่วมกัน โดยมีลูกสาว อดีตสามี ญาติผู้ใหญ่ และเพื่อนสนิทอยู่ในช่วงเวลาสำคัญอย่างพร้อมหน้า

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 11:41 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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