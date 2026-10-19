นางเอกซีรีส์ดัง Rebelde เสียชีวิตวัย 39 ปี หลังต่อสู้โรคมะเร็ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 21:00 น.
นางเอกซีรีส์ดัง Rebelde เสียชีวิตวัย 39 ปี

ลัว บลังโก นางเอกซีรีส์ Rebelde เสียชีวิตในวัย 39 ปี หลังต่อสู้โรคมะเร็ง ครอบครัวแจ้งข่าวผ่านน้องชาย พร้อมขอความเป็นส่วนตัวในช่วงจัดพิธีอำลา

วงการบันเทิงบราซิลสูญเสียนักแสดงชื่อดัง ลัว บลังโก (Lua Blanco) หรือชื่อเต็ม ลัว มาเรีย บลังโก (Lua Maria Blanco) นักแสดงและนักร้องผู้โด่งดังจากบท โรเบอร์ตา เมสซี (Roberta Messi) ในซีรีส์วัยรุ่นเรื่อง Rebelde เวอร์ชันบราซิล หลังเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 ด้วยวัย 39 ปี จากโรคมะเร็งที่ต่อสู้มาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

สำนักข่าว CNN Brasil และสื่อท้องถิ่นรายงานว่า แดเนียล บลังโก (Daniel Blanco) น้องชายของนักแสดงสาว เป็นผู้แจ้งข่าวการเสียชีวิตผ่านอินสตาแกรม โดยเผยแพร่แถลงการณ์ในนามครอบครัว ระบุว่า ลัวเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของชีวิต โดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทคอยอยู่เคียงข้าง ก่อนจากไปอย่างสงบ ท่ามกลางความรักและความศรัทธา พร้อมขอให้สาธารณชนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงเวลาแห่งการสูญเสีย

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สำหรับ ลัว บลังโก เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2530 เริ่มเป็นที่รู้จักจากผลงานโทรทัศน์ของบราซิล ก่อนประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2554 จากการรับบท โรเบอร์ตา เมสซี หนึ่งในตัวละครนำของ Rebelde เวอร์ชันบราซิล ซึ่งออกอากาศทางสถานี Record ระหว่างปี 2554 ถึง 2555 โดยร่วมแสดงกับ อาร์เธอร์ อากียาร์ (Arthur Aguiar), ชาย ซูเอดี (Chay Suede) และโซเฟีย อาบราเอา (Sophia Abrahão)

ความสำเร็จของซีรีส์ยังทำให้เธอได้เป็นสมาชิกวงดนตรี Rebeldes ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากนักแสดงนำทั้ง 6 คน ก่อนออกผลงานเพลงและเดินสายแสดงคอนเสิร์ตทั่วบราซิล จนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินวัยรุ่นที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้น

นอกจาก Rebelde ลัวยังมีผลงานแสดงในซีรีส์และละครโทรทัศน์หลายเรื่อง เช่น Malhação, Pecado Mortal และ A Força do Querer รวมถึงรายการประกวดร้องเพลง Popstar เมื่อปี 2561 ขณะที่ผลงานด้านดนตรีมีทั้งการเป็นนักร้องนำวง Lágrima Flor และการออกอัลบั้มเดี่ยว Mão no Sonho ในปี 2559

หลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออกไป เพื่อนร่วมวงการหลายคนร่วมแสดงความอาลัย ทั้งโซเฟีย อาบราเอา อาร์เธอร์ อากียาร์ และชาย ซูเอดี รวมถึง ดุลเซ มาเรีย (Dulce María) นักแสดงและนักร้องชาวเม็กซิกัน ผู้เคยรับบทโรเบอร์ตาใน Rebelde ฉบับเม็กซิโก ซึ่งเผยว่ารู้สึกตกใจกับข่าวการจากไปของลัว พร้อมส่งกำลังใจถึงครอบครัวของเธอ

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สำหรับพิธีอำลา สื่อบราซิลรายงานว่าครอบครัวกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 ณ สุสาน Memorial do Carmo เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล

 

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ภาพจาก : lua_blanco
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ภาพจาก : lua_blanco

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 21:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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