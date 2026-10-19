อาลัย ผอ.หนึ่งฤทัย โรงเรียนวัดหนองเบน เสียชีวิตแล้ว คนใกล้ชิดเผยสาเหตุ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 11:42 น.
อาลัย ผอ.หนึ่งฤทัย โรงเรียนวัดหนองเบน เสียชีวิตแล้ว คนใกล้ชิดเผยสาเหตุ
เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดหนองเบน

เปิดสาเหตุ ผอ.หนึ่งฤทัย เสียชีวิต คนใกล้ชิดเผยแม้สุขภาพไม่แข็งแรง ยังห่วงงานโรงเรียนอยู่เสมอ

โรงเรียนวัดหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ผอ.หนึ่ง หรือ นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเบน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ท่ามกลางข้อความแสดงความอาลัยจากครูและบุคลากรของโรงเรียน ขณะที่คนใกล้ชิดเปิดเผยว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอาการป่วย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนวัดหนองเบน ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เผยแพร่ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของ ผอ.หนึ่งฤทัย พร้อมแสดงความเคารพและอาลัยต่อการสูญเสียผู้บริหารสถานศึกษา

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ภายหลังมีการเผยแพร่ข่าว คนใกล้ชิดเปิดเผยสาเหตุว่า ผอ.หนึ่งฤทัยมีอาการเจ็บป่วยก่อนเสียชีวิต แม้ในช่วงที่สุขภาพไม่แข็งแรงก็ยังคงห่วงใยโรงเรียนและการทำงานอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่ป่วยหรือวันเวลาที่เสียชีวิตอย่างชัดเจน

ผอ.หนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ สาเหตุเสียชีวิต
เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดหนองเบน

สำหรับ ผอ.หนึ่งฤทัย เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเบน โดยโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกเผยแพร่ประกาศแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ก่อนมีข่าวการเสียชีวิตในเดือนตุลาคม 2569

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดหนองเบนได้เผยแพร่ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ผอ.หนึ่งฤทัย ขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีฌาปนกิจยังไม่มีข้อมูลยืนยันเพิ่มเติม

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.หนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์
เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดหนองเบน

สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้จัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 13.00 น. และพิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. โดยกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม ณ บ้านเนินสำราญ

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ส่วน พิธีพระราชทานเพลิงศพกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ วัดเนินสำราญ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยครอบครัวเชิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เคารพรักเข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 11:42 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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