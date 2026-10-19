อาลัย ผอ.หนึ่งฤทัย โรงเรียนวัดหนองเบน เสียชีวิตแล้ว คนใกล้ชิดเผยสาเหตุ
เปิดสาเหตุ ผอ.หนึ่งฤทัย เสียชีวิต คนใกล้ชิดเผยแม้สุขภาพไม่แข็งแรง ยังห่วงงานโรงเรียนอยู่เสมอ
โรงเรียนวัดหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ผอ.หนึ่ง หรือ นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเบน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ท่ามกลางข้อความแสดงความอาลัยจากครูและบุคลากรของโรงเรียน ขณะที่คนใกล้ชิดเปิดเผยว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอาการป่วย
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนวัดหนองเบน ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เผยแพร่ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของ ผอ.หนึ่งฤทัย พร้อมแสดงความเคารพและอาลัยต่อการสูญเสียผู้บริหารสถานศึกษา
ภายหลังมีการเผยแพร่ข่าว คนใกล้ชิดเปิดเผยสาเหตุว่า ผอ.หนึ่งฤทัยมีอาการเจ็บป่วยก่อนเสียชีวิต แม้ในช่วงที่สุขภาพไม่แข็งแรงก็ยังคงห่วงใยโรงเรียนและการทำงานอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่ป่วยหรือวันเวลาที่เสียชีวิตอย่างชัดเจน
สำหรับ ผอ.หนึ่งฤทัย เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเบน โดยโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกเผยแพร่ประกาศแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ก่อนมีข่าวการเสียชีวิตในเดือนตุลาคม 2569
ทั้งนี้ โรงเรียนวัดหนองเบนได้เผยแพร่ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ผอ.หนึ่งฤทัย ขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีฌาปนกิจยังไม่มีข้อมูลยืนยันเพิ่มเติม
สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้จัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 13.00 น. และพิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. โดยกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม ณ บ้านเนินสำราญ
ส่วน พิธีพระราชทานเพลิงศพกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ วัดเนินสำราญ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยครอบครัวเชิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เคารพรักเข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น
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