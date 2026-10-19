นาทีชีวิต! น้ำป่าน้ำตกไพรสวรรค์ ซัดร่างน้าสาว ‘บ่าววี’ ระดมหา 6 ชม. ก่อนพบร่างติดโขดหินไกล 2.5 กม.
น้ำป่าหลากซัดร่างน้าสาว “บ่าววี” นักร้องดังปักษ์ใต้ ขณะตกปลาที่น้ำตกไพรสวรรค์ เจ้าหน้าที่ระดมค้นหานาน 6 ชั่วโมง ก่อนพบเสียชีวิตห่างจุดเกิดเหตุ 2.5 กม.
วันที่ 18 ตุลาคม 2569 นางสุภัทร (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี และพี่สาว เดินทางไปตกปลากับพี่สาวที่บริเวณลำธารน้ำตกตามปกติ กระทั่งช่วงเที่ยงมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแดง บริเวณน้ำตกไพรสวรรค์ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด พื้นที่หมู่ 4 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
สองพี่น้องจึงพยายามเดินฝ่ากระแสน้ำเพื่อข้ามสะพานกลับไปยังฝั่งตรงข้าม โดยพี่สาวสามารถข้ามไปได้อย่างปลอดภัย แต่นางสุภัทรต้านทานความแรงของน้ำไม่ไหวถูกกระแสน้ำป่าซัดร่างกลืนหายไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น.
หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดได้เร่งประสานขอกำลังเสริมเพื่อออกค้นหา โดยมีนายพรศักดิ์ แดงสมุทร รักษาการแทนนายอำเภอย่านตาขาว พร้อมผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านในควน หน่วยกู้ภัยสว่างภักดีตรัง และชาวบ้านในพื้นที่นับร้อยคน ลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากและอันตราย เนื่องจากฝนยังคงตกหนักและกระแสน้ำไหลเชี่ยว เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าฝ่าสายฝนไปตามลำธาร ก่อนจะพบกางเกงขายาวซึ่งคาดว่าเป็นของนางสุภัทร จึงระดมกำลังปูพรมค้นหาต่อไปอย่างไม่ลดละ
กระทั่งเวลาประมาณ 21.00 น. หรือกว่า 6 ชั่วโมงหลังเริ่มภารกิจ ทีมค้นหาได้รับแจ้งว่าพบร่างของนางสุภัทรนอนเสียชีวิตติดอยู่กับโขดหินบริเวณใต้เขื่อน ซึ่งถูกกระแสน้ำซัดลอยห่างจากจุดเกิดเหตุไปไกลถึง 2.5 กิโลเมตร
เพจเฟซบุ๊ก วีรยุทธิ์ นานช้า บ่าววี นักร้องชื่อดังชาวปักษ์ใต้ เผยว่า “ขอบคุณ จนท. และ พี่น้องบ้านเราทุกคนที่ช่วยกันหาจนเจอ 3 ทุ่มเมื่อคืนวันนี้รดน้ำศพที่วัดห้วยสอ #คนหาเช้ากินค่ำตามประสาคนบ้าน ๆ เป็นคลองที่ผมหาปลาและเล่นน้ำประจำ ขอแสดงความเสียใจน้าบ่าวน้อยและครอบครัว ขอบคุณทุกกำลังใจ ครับ”
ด้านนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกประกาศเตือนประชาชน หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 18 ถึง 25 ตุลาคม 2569 ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เชิงเขาและทางน้ำไหลผ่าน
เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ติดตามสถานการณ์ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกโตนตก และน้ำตกพ่าน หากพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแดง ซึ่งเป็นสัญญาณของน้ำป่าไหลหลาก ต้องปิดพื้นที่และห้ามประชาชนลงเล่นน้ำทันที
ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำปะเหลียนควรยกสิ่งของขึ้นที่สูง ติดตามประกาศจากทางราชการ และหลีกเลี่ยงลำธารหรือน้ำตกในช่วงฝนตกหนัก หากประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย 1784 หรือศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทีมข่าวไทยเกอร์ขอแสดงความเสียใจกับบ่าววีและครอบครัวต่อการสูญเสียมา ณ ที่นี้
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บ่าววี วอนแฟนเพลงเข้าใจ ปฏิเสธดื่มหน้าเวที เหตุหมอสั่งห้ามเด็ดขาด หลังผ่าตัดหัวใจ
- บ่าววี ถูกวัวชนรถสภาพพังยับ สปิริตแรงไม่เอาเรื่อง ขอรับผิดชอบเอง
- น้ำป่าถล่มตรัง ย่านตาขาว สาวใหญ่ ไม่ยอมทิ้งบ้าน ยืนกรานอยู่เฝ้าหมา 36 ตัว