พ่อฆ่าลูกสาววัย 9 ขวบ เพราะไม่อยากจ่ายเงินค่าเลี้ยงดู-แค้นเมีย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 20:24 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 20:24 น.
พ่อฆ่าลูกสาววัย 9 ขวบ เพราะไม่อยากจ่ายเงินค่าเลี้ยงดู-แค้นเมีย

คดีสะเทือนขวัญ ศาลสหรัฐฯ สั่งจำคุกพ่อฆ่าลูกสาววัย 9 ขวบ 25 ปีถึงตลอดชีวิต หลังสร้างเรื่องลวงว่าถูกลักพาตัว ไม่เคยสลดสารภาพผิดหรือขอโทษ

ปิดฉากคดีสะเทือนขวัญที่สะเทือนใจคนทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 ศาลสูงเอสเซกซ์เคาน์ตี เมืองเอลิซาเบธทาวน์ รัฐนิวยอร์ก พิพากษาจำคุกลูชาโน ฟรัตโตลิน วัย 46 ปี เป็นเวลา 25 ปีถึงตลอดชีวิต ในความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาระดับที่สอง จากการสังหารเมลินา ลูกสาวแท้ๆ วัย 9 ขวบ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 พร้อมโทษเพิ่มอีก 1 ถึง 3 ปี ฐานซ่อนเร้นศพ โดยให้นับโทษต่อกัน ซึ่งเป็นโทษสูงสุดเท่าที่กฎหมายกำหนดในข้อหานี้

ลูชาโน ฟรัตโตลิน ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขณะเดินทางมาศาลในคดีฆาตกรรมลูกสาววัย 9 ขวบ
ภาพ: Christopher Katsarov / The Canadian Press

จุดที่ทำให้คดีนี้เป็นที่จับตาคือการสร้างเรื่องลวง ย้อนกลับไปวันที่ 19 กรกฎาคม 2568 ฟรัตโตลินโทรแจ้งตำรวจว่าลูกสาวถูกชายสองคนลักพาตัวไปด้วยรถตู้สีขาว ระหว่างเดินทางกลับจากทริปเที่ยวนครนิวยอร์กเพื่อส่งลูกคืนแม่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา จนทางการประกาศแอมเบอร์อเลิร์ตและระดมกำลังค้นหาเป็นวงกว้าง กระทั่งในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่พบร่างของเมลินาในบ่อน้ำตื้นแห่งหนึ่งในเมืองไทคอนเดอโรกา รัฐนิวยอร์ก

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พยานหลักฐานที่หักล้างคำให้การของเขาคือข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือและข้อมูลรถยนต์ ชี้ชัดว่าเขาอยู่ในพื้นที่ไทคอนเดอโรกาในคืนเกิดเหตุ ทั้งที่ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่เคยไปแถวนั้น

พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเขานานถึง 13 ชั่วโมง พบว่าเขาเปลี่ยนคำให้การหลายครั้ง รวมถึงถูกจับได้ว่าโกหกเรื่องการเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยเสื้อผ้าเปียกของเขาถูกพบในถุงขยะที่ทิ้งไว้ริมทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข 87 ซึ่งเป็นเส้นทางที่เขาขับกลับมอนทรีออล

ด้านแรงจูงใจ เขาต้องการแก้แค้นคาลี กาลานิส อดีตภรรยาและแม่ของเมลินา รวมถึงต้องการหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร ฟรัตโตลินเขียนบันทึกส่วนตัวไว้ว่า ต้องการยุติความวุ่นวายและการตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับลูกสาว ทั้งนี้ตลอดกระบวนการพิจารณาคดี เขายืนกรานว่าตนบริสุทธิ์ ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองฆ่าลูกในไส้

ลูชาโน ฟรัตโตลิน ขณะดำรงตำแหน่งซีอีโอบริษัทกาแฟ Gambella
ภาพ: Gambella Coffee

ในวันพิพากษา เมื่อศาลถามว่าต้องการแถลงอะไรหรือไม่ ฟรัตโตลินตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ไม่ ขอบคุณ” ขณะที่ผู้พิพากษาตาเตียนา คอฟฟิงเงอร์ กล่าวกับเขาว่า หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะตระหนักว่าได้ทำอะไรลงไป ในวินาทีที่เมลินาต้องการพ่อมากที่สุด เขากลับไม่ปกป้องลูก และว่า “คุณใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งภาพลวงที่สร้างขึ้นเองเรื่องความมั่งคั่งและภาพลักษณ์ ทั้งที่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของคุณอาจเป็นการเป็นพ่อที่ดี”

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ศาลยังได้ตำหนิการสร้างเรื่องลักพาตัวว่าเหมือนบทภาพยนตร์ฮอลลีวูด ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมค้นหาโดยไม่จำเป็น ทั้งภูมิภาคต้องกลั้นใจรอด้วยความหวังว่าจะพบเด็กหญิงอย่างปลอดภัย

ศาลยังมีคำสั่งห้ามฟรัตโตลินติดต่อกับอดีตภรรยาเป็นเวลา 25 ปี หากเขาได้รับการพักโทษในอนาคต จะต้องถูกส่งตัวออกนอกประเทศ เนื่องจากเขาถือสัญชาติอิตาลีและเอธิโอเปีย และพำนักอยู่ในแคนาดาในช่วงเกิดเหตุ

ภายหลังการพิพากษา ไมเคิล แลงกีย์ อัยการเขตเอสเซกซ์เคาน์ตี อ่านแถลงการณ์ในนามครอบครัวของเมลินา ระบุว่า “พวกเรายังคงเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งนับตั้งแต่วันที่เมลินาถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้าย ไม่มีอะไรนำเมลินากลับคืนมาได้ แต่เรารู้สึกโล่งใจที่บทนี้จบลงแล้ว” พร้อมขอบคุณทุกคนที่ทำงานในคดีนี้ ขณะที่ฝั่งทนายความของจำเลยยังคงยืนยันว่าลูกความบริสุทธิ์ และระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำแห่งนั้นยังเป็นปริศนา โดยขณะนี้ฟรัตโตลินอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 20:24 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 20:24 น.
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Aindravudh

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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