“ภราดร” เผยงบกลาง เยียวยาน้ำท่วม 4,700 ล้านหมดเกลี้ยงแล้ว วอนผู้ยังไม่ได้เงินอย่ากังวล
ภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยงบกลางปี 2569 ที่กันไว้เยียวยาน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทใช้หมดแล้ว เตรียมดึงงบปี 2570 มาเติม คาดวงเงินอาจแตะหมื่นล้าน ขณะที่ ปภ. เตรียมชง ครม. ขอขยายวงเงินเพิ่ม 10,508 ล้านบาท
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ เปิดเผยถึงงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายวงเงินกว่าหมื่นล้านบาท
นายภราดรระบุว่า ช่วงปลายปีงบประมาณ 2569 ราวเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้กันงบกลางไว้จำนวน 4,700 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ขณะนี้ใช้หมดแล้ว
ทว่ายังมีผู้ได้รับผลกระทบอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงิน จึงต้องใช้งบประมาณปี 2570 ซึ่งมีอยู่ราว 99,000 ล้านบาท เข้ามาดูแลแทน โดยงบก้อนนี้เป็นงบที่ต้องใช้ตลอดทั้งปีสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้อย่ากังวล ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเสมอภาค พร้อมระบุว่าต้องรอให้ ปภ. สรุปยอดตัวเลขที่เหลือเสนอมายังคณะรัฐมนตรีก่อน ส่วนจะทันการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 ตุลาคมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ปภ. เนื่องจากตนเองดูแลในฝั่งตัวเลขงบประมาณ ขณะที่ขั้นตอนการสำรวจความเสียหายอยู่ที่ท้องถิ่นและจังหวัดซึ่งจะเสนอไปยัง ปภ. เพื่อสรุปตัวเลขรวม โดยคาดว่าต่างจังหวัดเสนอตัวเลขเข้ามาครบแล้ว และยกตัวอย่างจังหวัดอ่างทองที่จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วราว 90 เปอร์เซ็นต์
ส่วนขนาดของความเสียหาย นายภราดรกล่าวว่า ได้ยินจากข่าวว่ามีผู้ได้รับผลกระทบราว 1,000,000 ครัวเรือน คาดว่างบประมาณเยียวยาอาจแตะราว 10,000 ล้านบาท
เมื่อถามว่าเพิ่งต้นปีงบประมาณแต่ใช้เงินเยียวยาไปจำนวนมาก งบจะเพียงพอตลอดทั้งปีหรือไม่ นายภราดรตอบว่า “ใช่ครับ ผมถึงบอกวันนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ยืนยันว่ารัฐบาลได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วในการออกนโยบายซื้อประกันภัยพิบัติ ครอบคลุม 30 ล้านครัวเรือน ให้กับคนไทยทั้งประเทศ” โดยให้เหตุผลว่าในแต่ละปีรัฐต้องจ่ายงบเยียวยาน้ำท่วมระดับหมื่นล้านบาท จึงเป็นที่มาของโครงการทำประกันภัยพิบัติ 3 ภัย ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี
ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะดึงงบกลางมาเร่งโครงการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายภราดรระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้งบกลาง คือต้องมีความจำเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และเป็นโครงการที่ไม่ได้ตั้งไว้ในงบประมาณปกติ โดยหากมูลค่าโครงการต่ำกว่า 100 ล้านบาทและนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็สามารถใช้งบกลางได้
ด้านฝ่ายค้าน นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีเพิ่มกรอบวงเงินโดยด่วน โดยระบุว่ากรอบวงเงินจากมติคณะรัฐมนตรี 2 รอบ รวม 5,290 ล้านบาท ถูกโอนจ่ายไปแล้ว 5,215 ล้านบาท พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดตัวเลขที่คำนวณขึ้นหลังเกิดอุทกภัยไปแล้ว จึงยังประเมินความเสียหายต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 4 เท่า
นายศุภณัฐระบุด้วยว่า รัฐจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วราว 683,000 ราย ขณะที่ยังมีผู้ยื่นคำขอที่ยังไม่ได้รับอนุมัติอีกราว 1,700,000 ราย และคาดว่าต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีกราว 12,000 ล้านบาท
ขณะที่ นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โต้แย้งว่าข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อน โดยยืนยันว่างบเยียวยามาจากงบกลางที่เหลือของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้เงินที่เหลือราว 4,700 ล้านบาทเป็นงบเยียวยา นอกจากนี้ยังมีเงินทดรองราชการกรณีภัยพิบัติที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งจ่ายได้จังหวัดละ 50 ล้านบาท ส่วนกรุงเทพมหานครได้วงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งขอใช้ผ่านอธิบดี ปภ.
ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการคำนวณงบเยียวยาผิดพลาดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางปีงบประมาณ 2569 รวม 5,281.6556 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 66 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยเร่งจ่ายก่อนที่สถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด พร้อมยืนยันว่าการคำนวณเป็นไปตามข้อมูลจริง และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขอขยายวงเงินเพิ่มอีก 10,508 ล้านบาท เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเดินหน้าได้ต่อเนื่อง
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