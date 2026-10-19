ชื่นชมสุดหัวใจ นร.พยาบาลทหารอากาศ นั่งมากับรถทัวร์คว่ำ แต่ยังลุกขึ้นช่วยคนเจ็บ
กองทัพอากาศยกย่องนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ โรจน์ศักดิ์ ทินนา ที่โดยสารมากับรถทัวร์คันเกิดเหตุ บาดเจ็บเช่นกัน แต่ยังมีสติใช้ความรู้ทางการพยาบาลเข้าช่วยผู้บาดเจ็บทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จนเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินมาถึง
กลายเป็นเรื่องราวที่สังคมแห่ชื่นชม หลังกองทัพอากาศโพสต์ยกย่องนักเรียนพยาบาลทหารอากาศรายหนึ่ง ที่เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในเหตุรถโดยสารประจำทางเสียหลักตกข้างทางที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งที่ตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุบนรถคันเดียวกัน
เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 00.18 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2569 เมื่อศูนย์อุบัติเหตุได้รับแจ้งว่ารถโดยสารปรับอากาศเชิดชัยทัวร์ สายกรุงเทพฯ-สกลนคร-นครพนม ซึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร เสียหลักตกข้างทางบริเวณถนนมิตรภาพ สามแยกประทาย ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
จากการตรวจสอบพบผู้โดยสารบนรถทั้งหมด 41 ราย มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย คือคนขับรถ ชื่อนายประเสริฐ นิลวิเศษ อายุ 55 ปี บาดเจ็บสาหัสอีก 1 รายเป็นผู้หญิง ส่วนที่เหลืออีก 39 รายได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเล็กน้อย โดยการช่วยเหลือเป็นการบูรณาการหลายหน่วยงาน ทั้งโรงพยาบาลโนนแดง โรงพยาบาลคง กู้ภัยรื่นจิตอาสาอำเภอคง กู้ภัยฮุก 31 จุดบ้านวัดและโนนแดง และเทศบาลตำบลเทพาลัย ซึ่งระดมรถพยาบาล รถไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าคลี่คลายสถานการณ์กลางดึก ท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวย
ท่ามกลางความชุลมุนนั้น มีนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ โรจน์ศักดิ์ ทินนา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยสารมาด้วยบนรถคันดังกล่าว แม้ตัวเขาจะเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุ แต่ยังคงมีสติและนำความรู้ด้านการพยาบาลเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประเมินอาการเพื่อส่งต่อให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมคอยให้กำลังใจผู้ประสบเหตุรายอื่น และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่จนสถานการณ์คลี่คลาย
ต่อมากองทัพอากาศโพสต์ข้อความยกย่องการกระทำดังกล่าวว่า เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจ ความเสียสละ และจิตสาธารณะ ถือเป็นแบบอย่างอันดีที่สะท้อนถึงคุณธรรม จริยธรรม และหัวใจของการเป็นทหารอากาศ ที่พร้อมนำความรู้ความสามารถมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมส่งเสริมให้กำลังพลทุกนายยึดถือการทำความดีและพร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนตามกำลังความสามารถ ด้านวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศก็แสดงความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนพยาบาลรายนี้เช่นกัน
ขณะที่สาเหตุที่ทำให้รถโดยสารเสียหลักตกข้างทาง ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
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ภาพจาก: กองทัพอากาศไทย