ประวัติ บาทหลวงปาตริซิโอ ซานเชซ เพิ่งฉลองครบรอบวันบวช ก่อนกางเขนยักษ์หล่นทับดับ
เปิดประวัติ บาทหลวงปาตริซิโอ ซานเชซ โมลินารี เจ้าอาวาสโบสถ์ในเมืองกวายากิล ประเทศเอกวาดอร์ เพิ่งฉลองครบรอบวันบวชได้เพียง 1 วัน และเทศนาเรื่องความตายไม่กี่นาทีก่อนไม้กางเขนหล่นทับเสียชีวิต
บาทหลวงปาตริซิโอ อัลเฟรโด ซานเชซ โมลินารี (Patricio Alfredo Sánchez Molinari) วัย 53 ปี เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งความช่วยเหลือนิรันดร (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro) ในเมืองกวายากิล (Guayaquil) ประเทศเอกวาดอร์ เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569 หลังไม้กางเขนขนาดใหญ่หลุดจากผนังหล่นลงมาทับระหว่างพิธีมิสซาที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่
สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สะเทือนใจคนทั้งประเทศ คือเนื้อหาที่เขาเทศน์อยู่ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาที โดยกล่าวกับผู้ร่วมพิธีว่า “พี่น้องที่รัก สักวันหนึ่งทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะตายเช่นกัน”
จากนั้นเขาชวนให้ทุกคนลองทบทวนว่าใช้เวลาไปกับงาน ความบันเทิง และข้าวของมากแค่ไหน เมื่อเทียบกับเวลาที่ให้พระเจ้า คู่ชีวิต ลูก และครอบครัว
สื่อท้องถิ่นรายงานว่าไม้กางเขนหล่นลงมาในนาทีที่ 27 ของการถ่ายทอดสด ขณะที่ผู้ร่วมพิธีกำลังอ่านบทภาวนา โดยกางเขนติดอยู่บนผนังด้านหลังแท่นบูชาซึ่งเป็นจุดที่เขายืนอยู่พอดี
ทันทีที่เกิดเหตุ ผู้ร่วมพิธีกรูเข้าไปช่วยเหลือ มีเสียงตะโกนขอรถพยาบาล ก่อนที่การถ่ายทอดสดจะหยุดลง
ค่ำวันเดียวกัน อัครสังฆมณฑลกวายากิลออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิต ลงนามโดยพระคาร์ดินัลหลุยส์ เฆราร์โด กาเบรรา เอร์เรรา พร้อมระบุว่าเขาเป็นเจ้าอาวาสในเขตวิการิอาเซนโตร (Vicaría Centro) และเป็นสมาชิกคณะพระมหาไถ่
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าเหตุใดไม้กางเขนจึงหลุดออกจากผนัง และยังไม่มีการเปิดเผยว่าโครงยึดมีปัญหาหรือไม่ รวมถึงจะมีการประเมินทางเทคนิคตามมาหรือเปล่า
ย้อนไปที่ประวัติของเขา บาทหลวงปาตริซิโอเกิดที่เมืองกูเองกา (Cuenca) ทางตอนใต้ของเอกวาดอร์ เมื่อปี 2516 ตามข้อมูลของ El Universo ก่อนเข้าสังกัดคณะพระมหาไถ่ (Congregation of the Most Holy Redeemer) หรือชื่อย่อ CSsR
คณะพระมหาไถ่ก่อตั้งขึ้นที่อิตาลีเมื่อปี 2275 โดยนักบุญอัลฟองโซ มารีอา เด ลิกอรี (San Alfonso María de Ligorio) มีพันธกิจคือการประกาศพระวรสารแก่คนยากจนและผู้ถูกทอดทิ้ง และเข้ามาทำงานในเอกวาดอร์ตั้งแต่ปี 2413
ก่อนย้ายมาอยู่ที่กวายากิล เขาเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดซานลอเรนโซ เด บินเซส (San Lorenzo de Vinces) จังหวัดโลสริโอส (Los Ríos) อยู่หลายปี จนเมื่อข่าวการเสียชีวิตแพร่ออกไป ตำบลบินเซสก็แจ้งข่าวแก่สัตบุรุษในพื้นที่ด้วย
สิ่งที่หลายคนพูดถึงคือจังหวะเวลา เพราะวันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันก่อนเกิดเหตุเพียงวันเดียว เพิ่งครบรอบการบวชเป็นบาทหลวงของเขาอีก 1 ปี และอัครสังฆมณฑลกวายากิลก็โพสต์แสดงความยินดีในวันนั้น
เขาเป็นบาทหลวงที่ใช้โซเชียลมีเดียถ่ายทอดพิธีและแบ่งปันข้อคิดอยู่เป็นประจำ เพื่อให้คนที่ไม่สะดวกเดินทางมาวัดได้ร่วมพิธีด้วย ส่วนผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็นใต้โพสต์ของอัครสังฆมณฑลเล่าตรงกันว่า เขาใกล้ชิดเยาวชน ร่วมงานกับสถาบันการศึกษา และห่วงใยสุขภาพของผู้ศรัทธา
ต่อมาวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม อัครสังฆมณฑลและคณะพระมหาไถ่จัดพิธีมิสซาไว้อาลัยที่วัดเดียวกัน เริ่มเวลา 21.00 น. โดย Teleamazonas รายงานว่ามีผู้ร่วมพิธีและเฝ้าศพหลายสิบคน
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