ประวัติ บาทหลวงปาตริซิโอ ซานเชซ เพิ่งฉลองครบรอบวันบวช ก่อนกางเขนยักษ์หล่นทับดับ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 10:29 น.
ประวัติ บาทหลวงปาตริซิโอ ซานเชซ เพิ่งฉลองครบรอบวันบวช ก่อนกางเขนยักษ์หล่นทับดับ
ภาพจาก : FB/Patricio Sanchez

เปิดประวัติ บาทหลวงปาตริซิโอ ซานเชซ โมลินารี เจ้าอาวาสโบสถ์ในเมืองกวายากิล ประเทศเอกวาดอร์ เพิ่งฉลองครบรอบวันบวชได้เพียง 1 วัน และเทศนาเรื่องความตายไม่กี่นาทีก่อนไม้กางเขนหล่นทับเสียชีวิต

บาทหลวงปาตริซิโอ อัลเฟรโด ซานเชซ โมลินารี (Patricio Alfredo Sánchez Molinari) วัย 53 ปี เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งความช่วยเหลือนิรันดร (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro) ในเมืองกวายากิล (Guayaquil) ประเทศเอกวาดอร์ เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569 หลังไม้กางเขนขนาดใหญ่หลุดจากผนังหล่นลงมาทับระหว่างพิธีมิสซาที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่

สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สะเทือนใจคนทั้งประเทศ คือเนื้อหาที่เขาเทศน์อยู่ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาที โดยกล่าวกับผู้ร่วมพิธีว่า “พี่น้องที่รัก สักวันหนึ่งทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะตายเช่นกัน”

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เปิดประวัติ บาทหลวงปาตริซิโอ ซานเชซ โมลินารี
ภาพจาก : FB/Patricio Sanchez

จากนั้นเขาชวนให้ทุกคนลองทบทวนว่าใช้เวลาไปกับงาน ความบันเทิง และข้าวของมากแค่ไหน เมื่อเทียบกับเวลาที่ให้พระเจ้า คู่ชีวิต ลูก และครอบครัว

สื่อท้องถิ่นรายงานว่าไม้กางเขนหล่นลงมาในนาทีที่ 27 ของการถ่ายทอดสด ขณะที่ผู้ร่วมพิธีกำลังอ่านบทภาวนา โดยกางเขนติดอยู่บนผนังด้านหลังแท่นบูชาซึ่งเป็นจุดที่เขายืนอยู่พอดี

ทันทีที่เกิดเหตุ ผู้ร่วมพิธีกรูเข้าไปช่วยเหลือ มีเสียงตะโกนขอรถพยาบาล ก่อนที่การถ่ายทอดสดจะหยุดลง

ค่ำวันเดียวกัน อัครสังฆมณฑลกวายากิลออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิต ลงนามโดยพระคาร์ดินัลหลุยส์ เฆราร์โด กาเบรรา เอร์เรรา พร้อมระบุว่าเขาเป็นเจ้าอาวาสในเขตวิการิอาเซนโตร (Vicaría Centro) และเป็นสมาชิกคณะพระมหาไถ่

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าเหตุใดไม้กางเขนจึงหลุดออกจากผนัง และยังไม่มีการเปิดเผยว่าโครงยึดมีปัญหาหรือไม่ รวมถึงจะมีการประเมินทางเทคนิคตามมาหรือเปล่า

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ย้อนไปที่ประวัติของเขา บาทหลวงปาตริซิโอเกิดที่เมืองกูเองกา (Cuenca) ทางตอนใต้ของเอกวาดอร์ เมื่อปี 2516 ตามข้อมูลของ El Universo ก่อนเข้าสังกัดคณะพระมหาไถ่ (Congregation of the Most Holy Redeemer) หรือชื่อย่อ CSsR

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เปิดประวัติ บาทหลวงปาตริซิโอ ซานเชซ โมลินารี
ภาพจาก : FB/Patricio Sanchez

คณะพระมหาไถ่ก่อตั้งขึ้นที่อิตาลีเมื่อปี 2275 โดยนักบุญอัลฟองโซ มารีอา เด ลิกอรี (San Alfonso María de Ligorio) มีพันธกิจคือการประกาศพระวรสารแก่คนยากจนและผู้ถูกทอดทิ้ง และเข้ามาทำงานในเอกวาดอร์ตั้งแต่ปี 2413

ก่อนย้ายมาอยู่ที่กวายากิล เขาเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดซานลอเรนโซ เด บินเซส (San Lorenzo de Vinces) จังหวัดโลสริโอส (Los Ríos) อยู่หลายปี จนเมื่อข่าวการเสียชีวิตแพร่ออกไป ตำบลบินเซสก็แจ้งข่าวแก่สัตบุรุษในพื้นที่ด้วย

สิ่งที่หลายคนพูดถึงคือจังหวะเวลา เพราะวันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันก่อนเกิดเหตุเพียงวันเดียว เพิ่งครบรอบการบวชเป็นบาทหลวงของเขาอีก 1 ปี และอัครสังฆมณฑลกวายากิลก็โพสต์แสดงความยินดีในวันนั้น

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เปิดประวัติ บาทหลวงปาตริซิโอ ซานเชซ โมลินารี
ภาพจาก :
Noticias Telemundo

เขาเป็นบาทหลวงที่ใช้โซเชียลมีเดียถ่ายทอดพิธีและแบ่งปันข้อคิดอยู่เป็นประจำ เพื่อให้คนที่ไม่สะดวกเดินทางมาวัดได้ร่วมพิธีด้วย ส่วนผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็นใต้โพสต์ของอัครสังฆมณฑลเล่าตรงกันว่า เขาใกล้ชิดเยาวชน ร่วมงานกับสถาบันการศึกษา และห่วงใยสุขภาพของผู้ศรัทธา

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ต่อมาวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม อัครสังฆมณฑลและคณะพระมหาไถ่จัดพิธีมิสซาไว้อาลัยที่วัดเดียวกัน เริ่มเวลา 21.00 น. โดย Teleamazonas รายงานว่ามีผู้ร่วมพิธีและเฝ้าศพหลายสิบคน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 10:29 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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