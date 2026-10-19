คนขับเก๋ง เล่านาทีชน ‘โรโบคอป เมืองนนท์’ ยกมือไหว้ขอขมา ยันไม่ได้เมาหรือคิดหนี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 10:39 น.
ลุงเอ คนขับเก๋งวัย 70 เล่านาทีเกิดอุบัติเหตุชน โรโบคอป เมืองนนท์ เสียชีวิต

คนขับเก๋งวัย 70 ปี เผยนาทีประสบอุบัติเหตุชน ‘โรโบคอป เมืองนนท์’ ดับ ยืนยันไม่ได้คิดหลบหนีและไม่ได้เมาสุรา กล่าวขอโทษญาติผู้เสียชีวิต

จากกรณี ส.ต.ท.ธนวัฒน์ เข้าใจการ ผบ.หมู่ ป.สภ.บางศรีเมือง หรือ “โรโบคอป เมืองนนท์” เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก โจ้เม็ดกะจี้ ที่มีแฟนคลับติดตามกว่า 76,000 คน ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถเก๋งอย่างรุนแรง บริเวณปากซอยแปดหมื่น ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จนร่างกระเด็นข้ามเลนและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ล่าสุดจากการสอบปากคำ ลุงเอ (นามสมมุติ) วัย 70 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋ง เดินทางเข้าให้การกับพนักงานสอบสวน สภ.บางศรีเมือง เล่าว่า ก่อนจะกลับรถออกไปได้มองสำรวจเส้นทางรอบ ๆ แล้วเห็นว่าตอนแรกไม่มีรถวิ่งมาจึงตัดสินใจขับรถเลี้ยวออกไป แต่ในขณะกำลังเลี้ยว รถจักรยานยนต์ทางตรงได้พุ่งเข้าชนอย่างจังบริเวณประตูฝั่งคนขับ “มันจำอะไรไม่ได้เลยไง มันโดน มันตุ้ม มันตุ้มก็หมุนเลย รถก็หมุน”

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พร้อมเล่าเพิ่มว่า ในจังหวะที่กำลังเลี้ยวออกไปนั้น ตนเองเห็นลักษณะเหมือนเงามืดพุ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนจะชนเข้าด้านหน้าฝั่งคนขับทันที

หลังเกิดเหตุตนเองอยู่ในอาการตกใจ มึนงง และงง ๆ จากแรงกระแทกอย่างหนัก เนื่องจากจุดที่ถูกชนอยู่ตรงประตูฝั่งคนขับพอดี เมื่อตั้งสติได้จึงได้ขับรถไปจอดชิดข้างทางด้านหน้า ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 100 เมตร โดยไม่ได้คิดจะหลบหนีไปไหน และพยายามมองหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ว่ากระเด็นไปตกอยู่ตรงไหน จนกระทั่งมองไปรอบ ๆ อีกครั้งจึงเห็นร่างของผู้ขับขี่นอนนิ่งอยู่บนพื้นถนน ตนจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบโดยด่วน พร้อมยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีอาการมึนเมาสุราและไม่ได้คิดจะหลบหนี

นอกจากนี้ผู้ก่อเหตุได้นำดอกไม้ ธูป เทียน เดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนา เพื่อจุดธูปไหว้ขอขมาต่อหน้าศพของผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งกล่าวคำขอโทษต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากใจจริงกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ส.ต.ท.ธนวัฒน์
ภาพจาก Facebook : โจ้เม็ดกะจี๊”

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 10:39 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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