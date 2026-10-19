ภาพประทับใจ เฟี๊ยต มธุกร อดีตสามี ร่วมงานแต่ง โอ๋ ภัคจีรา พร้อมครอบครัว
เฟี๊ยต มธุกร อดีตสามี โอ๋ ภัคจีรา เดินทางมาร่วมงานแต่งของเธอกับ เบียร์ สรณัฐ พร้อมครอบครัว ถ่ายภาพร่วมกันอย่างอบอุ่น ขณะที่แขกในงานแซวมุกโหนกระแสเรียกเสียงหัวเราะ
ภาพที่คนพูดถึงมากที่สุดจากงานแต่งของ โอ๋ ภัคจีรา กับ เบียร์ สรณัฐ ไม่ใช่ภาพคู่บ่าวสาว เป็นภาพสุดประทับใจของ เฟี๊ยต มธุกร อดีตสามีของเจ้าสาว ที่เดินทางมาร่วมงานพร้อมครอบครัว และยืนถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวพสวงศ์อย่างอบอุ่น
งานแต่งโอ๋เบียร์ จัดขึ้นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 มีครอบครัวและเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมยินดีอย่างคับคั่ง รวมถึงแก๊งเพื่อนเจ้าสาวอย่าง เมย์ เฟื่องอารมย์, หนิง ปณิตา, เอ๋ พรทิพย์, กระแต ศุภักษร และฮาน่า ทัศนาวลัย
ทั้งนี้ เฟี๊ยต มธุกรกับโอ๋แต่งงานกันตั้งแต่ปี 2552 มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือ น้องแสนดี ก่อนประกาศแยกทางเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565
ตอนนั้นโอ๋ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมว่า ทั้งสองเปลี่ยนสถานะเป็นพี่น้อง ไม่ได้เกลียดหรือโกรธกัน ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกสาวร่วมกันต่อไป
ก่อนหน้านี้เฟี๊ยตและน้องแสนดีก็เคยไปร่วมแสดงความยินดีในวันที่เบียร์คุกเข่าขอโอ๋แต่งงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มาแล้วเช่นกัน
อีกช่วงที่เรียกเสียงหัวเราะทั้งงาน คือตอนที่จอในงานเปิดคลิปรายการโหนกระแสฉบับพิเศษ ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย สัมภาษณ์เจ้าบ่าวถึงความรักที่มีต่อเจ้าสาว
ระหว่างนั้นมีแขกในงานตะโกนแซวขึ้นมาว่า “ถ้าไม่บริสุทธิ์จริงอย่าไปโหนกระแส” ก่อนบรรยากาศจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งเมื่อเจ้าสาวได้ฟังคำบอกรักจากสามี
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ขอบคุณภาพจาก : IG/nazznapizzz