แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสาเหตุพ่อเสียกะทันหัน ทั้งที่แข็งแรงมาก ไร้สัญญาณเตือน
แพรรี่ ไพรวัลย์ เล่านาทีสูญเสียพ่อกะทันหัน หลังล้มหมดสติ-ไม่มีชีพจร ทั้งที่ก่อนหน้านี้แข็งแรง เพิ่งขี่ม้ารอบหมู่บ้าน แพทย์ชี้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร แจ้งข่าวสูญเสีย คุณพ่อกำพล วรรณบุตร อย่างกะทันหัน หลังจาก คุณแม่อารมย์ วรรณบุตร จากไปสงบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 เพิ่งผ่านไปเพียง 24 วันเท่านั้น ก่อนหน้านี้แพรรี่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพ่อเป็นลมหมดสติและจับชีพจรไม่ได้
ล่าสุด แพรรี่ไลฟ์สดเพื่ออธิบายสาเหตุการเสียชีวิตของพ่อ ยอมรับว่าไม่ทันได้เตรียมใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเล่าว่าช่วงกลางคืนก่อนเกิดเหตุ พ่อร่างกายแข็งแรง จนวันสุดท้ายก่อนเสียชีวิตยังขี่ม้ารอบหมู่บ้านและไปตัดหญ้าในช่วงเช้า คาดว่าพ่อน่าจะมีโรคประจำตัวซ่อนอยู่ แต่คนแก่มักไม่ค่อยได้ไปตรวจสุขภาพ
“ตอนกลางคืนไม่มีอะไร นอนปกติ ดิฉันตื่นมาประมาณ 10.00 น. น้องสาวโทรศัพท์มาบอกว่าพ่อพี่เป็นลมนะอยู่บ้านเพื่อนดิฉันเอง พ่อชอบไปนั่งคุยเล่นที่นู่น ดิฉันก็คิดว่าแค่เป็นลม ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวเก็บบ้านเสร็จจะไปดูพ่อ ที่ไหนได้พี่ไปตรวจเบาหวานที่โรงพยาบาลแล้วเห็นรถกู้ชีพกำลังออกจากโรงพยาบาลไป ได้รับเคสรายงานว่ามีคนแก่อายุประมาณ 60-70 ปีไม่มีชีพจร ชีพจรไม่ขึ้น ฉันก็ใจเสียแล้ว พ่อxูเปล่าวะ
ทุกคนมันเร็วมากเลยอะ ไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจ ไม่เคยคิดเลย กรณีที่เสียเป็นห่วงเยอะเพราะช่วงหลังป่วย แต่กับพ่อเขาแข็งแรงทุกอย่าง วันสุดท้ายก่อนที่จะเสียยังขี่ม้ารอบหมู่บ้านอยู่เลย ตอนเช้ายังไปตัดหญ้าอยู่ เขาน่าจะมีโรคประจำตัวแต่คนแก่เขาไม่ได้ตรวจโรค เขาอาจจะคิดว่าเป็นลมพักแปบนึงก็หาย
คนที่อยู่ในเหตุการณ์จะให้พ่อไปโรงพยาบาล แต่พ่อบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก ไม่ต้องไปหรอก เดี่ญวนอนแปบนึงก็ดีขึ้น นอนยาวไปเลย ไม่ตื่น น่าจะหัวใจล้มเหลว หมอลงความเห็นว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน”
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