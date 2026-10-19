ไฟไหม้ใหญ่กลางกรุงฮานอย เผาวอดอาคารหลังคาสังกะสี ควันดำพุ่งสูงหลายสิบเมตร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 22:01 น.
ไฟไหม้ใหญ่กลางกรุงฮานอย เผาวอดอาคารหลังคาสังกะสี ควันดำพุ่งสูงหลายสิบเมตร
ภาพจาก : สำนักข่าว Thanh Niên

ไฟไหม้กลางกรุงฮานอย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 บริเวณกลุ่มอาคารชั่วคราวหลังคาสังกะสี ใกล้ซอย 67 ถนนฟุ่งควาง (Phùng Khoang) แขวงด่ายโหมะ (Đại Mỗ) เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงพร้อมกลุ่มควันดำหนาทึบพวยพุ่งสูงหลายสิบเมตร เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าดับไฟอย่างเร่งด่วน

ความรุนแรงของไฟทำให้เกิดกลุ่มควันดำขนาดใหญ่ลอยสูงหลายสิบเมตรเหนือพื้นที่เกิดเหตุ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตร

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เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ภาพจาก : สำนักข่าว Thanh Niên

หลังได้รับแจ้งเหตุจากประชาชน หน่วยดับเพลิงและกู้ภัยของตำรวจกรุงฮานอยส่งรถดับเพลิงหลายคัน พร้อมเจ้าหน้าที่หลายสิบนายเข้าควบคุมสถานการณ์ทันที แต่การดับไฟเป็นไปอย่างยากลำบาก

เนื่องจากบริเวณเกิดเหตุเป็นกลุ่มอาคารชั่วคราวที่มีไม้และข้าวของเครื่องใช้ซึ่งติดไฟได้ง่าย ทำให้ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแขวงด่ายโหมะเปิดเผยกับ Thanh Niên ว่า ณ เวลา 08.30 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งควบคุมและดับไฟให้สนิท พร้อมฉีดน้ำลดความร้อนและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ

เบื้องต้น ทางการท้องถิ่นยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้และมูลค่าความเสียหายยังไม่มีการเปิดเผย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 22:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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