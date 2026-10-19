ม็อบฝรั่งเศส เผาศาลากลางเมืองลิโมจ์ อายุกว่า 140 ปี วอดทั้งหลัง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 09:34 น.
ม็อบฝรั่งเศส เผาศาลากลางเมืองลิโมจ์ ฝรั่งเศส อายุ 140 ปี วอดทั้งหลัง

ศาลากลางเมืองลิโมจ์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ถูกไฟไหม้เสียหายหนักจนใช้การไม่ได้ หลังผู้ชุมนุมบางส่วนบุกเข้าไปจุดไฟเผาในวันชุมนุมใหญ่ 17 ต.ค. 2569 หอระฆังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพังถล่ม ขณะนายกเทศมนตรีขู่ลาออกหากรัฐไม่ออกค่าบูรณะ

เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ศาลากลางเมืองลิโมจ์ (Limoges) แคว้นนูแวล-อากีแตน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569 หลังกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนแยกตัวจากขบวนเดินขบวนมุ่งหน้าเข้าใจกลางเมือง และบุกเข้าไปจุดไฟที่ชั้นล่างของอาคาร ก่อนเปลวไฟลุกลามขึ้นสู่หลังคาอย่างรวดเร็วต่อหน้าผู้บริหารเมืองที่ได้แต่ยืนมองด้วยความตกตะลึง

สถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆ โดยเมื่อถึงเวลาราว 19.40 น. ไฟยังคงลุกไหม้ต่อเนื่อง หลังคาของอาคารส่วนกลางถูกเปลวไฟกลืนเกือบทั้งหมด ควันพวยพุ่งออกมาจากใต้กระเบื้อง ขณะที่หน้าจั่วด้านขวาของอาคารพังเสียหายทั้งหมดจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องถอนสายฉีดน้ำออกจากจุดนั้น

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Protesters watch a fire during a demonstration against rising living costs, joining students’ grievances, in Paris, Saturday, Oct. 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าศาลากลางถูกเผาจนเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นเป็นระยะ กระทั่งในที่สุดหอระฆังหรือคัมปานิเล ซึ่งเป็นหอคอยสัญลักษณ์ของศาลากลางเมืองลิโมจ์ ก็พังถล่มลงมาจากความเสียหายของไฟ พร้อมกับโครงสร้างส่วนใหญ่ของอาคาร

เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้สำเร็จในวันรุ่งขึ้น คือวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม แต่ความเสียหายอยู่ในระดับมหาศาล ภาพที่เทศบาลเมืองเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นโถงต้อนรับที่ไหม้เกรียม โดยมีเพียงอาคารสำนักงานด้านหลังที่รอดจากเปลวไฟมาได้จากการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ขณะที่ทางการยังกังวลว่าโครงสร้างบางส่วนอาจถล่มเพิ่ม เนื่องจากพื้นอาคารอ่อนแรงจากการรับน้ำหนักหลังคาที่ถล่มลงมาทั้งหมด ทำให้ตัวอาคารไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป

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เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นการรวมตัวประท้วงปัญหาค่าครองชีพแพง โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของนักเรียนมัธยมที่เรียกร้องเรื่องคุณภาพการศึกษา ทั้งปัญหาครูไม่เพียงพอ ห้องเรียนแน่น อาคารเรียนทรุดโทรม และระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ก่อนขยายวงไปสู่นักศึกษาและสหภาพแรงงาน จนกลายเป็นการชุมนุมใหญ่ที่รวมความไม่พอใจหลายเรื่องเข้าด้วยกัน

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Firefighters extinguish a fire after a demonstration against rising living costs, joining students’ grievances, in Paris, Saturday, Oct. 17, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva)

ด้านความเคลื่อนไหวทางการเมือง กีโยม เกแร็ง นายกเทศมนตรีเมืองลิโมจ์ ออกมาขู่ว่าจะลาออกหากรัฐบาลไม่สนับสนุนงบประมาณบูรณะศาลากลาง ขณะที่เซบาสเตียง เลอกอร์นู นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ส่งหนังสือถึงนายกเทศมนตรีในวันถัดมา ยืนยันว่าศาลากลางแห่งนี้จะได้รับการสร้างขึ้นใหม่ พร้อมให้คำมั่นเรื่องการสนับสนุนทรัพยากร

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สำหรับศาลากลางเมืองลิโมจ์เป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์ที่ก่อสร้างระหว่างปี 2418 ถึง 2436 และเป็นหนึ่งในอาคารสัญลักษณ์ของเมือง โดยเมืองลิโมจ์เองเป็นที่รู้จักระดับโลกในฐานะเมืองหลวงแห่งเครื่องเคลือบพอร์ซเลนของฝรั่งเศส

Protesters stand in front of burning bicycles during a demonstration against rising living costs, joining students’ grievances, in Paris, Saturday, Oct. 17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
Firefighters extinguish a small truck during a demonstration against rising living costs and in support of students’ grievances in Paris, Saturday, Oct. 17, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 09:34 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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