เปิดคำชี้แจงเต็ม สาวนักธุรกิจเชียงใหม่ ขอถอนจด NENE ROYAL อ้างห่วงเสื้อก๊อป ตั้งใจโอนให้น้องเนเน่ฟรี
กัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรี นักธุรกิจหญิงจากจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความจำนงขอเพิกถอนคำขอจดเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL ต่อนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมขออภัยครอบครัวและแฟนคลับของเนเน่ รอยัล (Nene Royal) ผ่านโพสต์ชี้แจงที่ผู้จัดการออนไลน์รายงานเมื่อ 19 ต.ค. 2569
เนเน่ รอยัล เป็นศิลปินสาวไทยที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ (America’s Got Talent) หรือ AGT ข่าวการจดเครื่องหมายการค้าชื่อเดียวกับเธอกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์เมื่อ 17 ต.ค. 2569
ต้นเรื่องมาจากโพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อ 28 ก.ย. 2569 ซึ่งเผยแพร่ภาพโลโก้ NENE ROYAL พร้อมข้อความว่า ผู้โพสต์ขอมอบใบคำขอจดเครื่องหมายการค้าให้น้องเนเน่ นำไปสร้างธุรกิจของตัวเอง ผู้โพสต์เรียกตัวเองว่า “น้าหนู” ชาวเน็ตรายหนึ่งถามในคอมเมนต์ว่า “จดแทนน้องเหรอครับ” เจ้าตัวตอบว่า “ใช่แล้วค่ะ ป้องกันไว้ให้น้องค่ะ” หลายคนจึงตั้งคำถามว่าผู้โพสต์มีความเกี่ยวข้องกับเนเน่อย่างไร
ในโพสต์ชี้แจง กัญญ์ภัสสร์ ซึ่งมีชื่อเล่นว่าหนูน้อย ระบุว่ายื่นคำขอจดทะเบียนในสินค้าจำพวกที่ 25 หมวดเสื้อพิมพ์ลาย เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2569 เหตุผลคือก่อนยื่นคำขอ เธอทราบว่ามีการนำรูปแบบเสื้อของน้องเนเน่ไปลอกเลียนแบบ จึงห่วงว่าชื่อและโลโก้ของน้องอาจถูกบุคคลอื่นนำไปใช้หรือยื่นจดทะเบียน ซึ่งอาจกระทบสิทธิและผลประโยชน์ของน้องในอนาคต
กัญญ์ภัสสร์ระบุว่าตั้งใจประสานงานโอนสิทธิในคำขอให้น้องเนเน่หรือผู้มีสิทธิที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน หากการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขทางกฎหมาย
เธอยืนยันว่าไม่เคยมีความประสงค์นำชื่อหรือโลโก้ไปประกอบธุรกิจหรือหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่เคยผลิตหรือจำหน่ายเสื้อภายใต้เครื่องหมาย NENE ROYAL ไม่เคยเปิดรับคำสั่งซื้อ และไม่เคยมีรายได้จากการขายเสื้อ พร้อมระบุว่ายินดีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามช่องทางที่เหมาะสม
กัญญ์ภัสสร์ยอมรับว่าเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อและโลโก้ของน้อง ควรปรึกษาและได้รับความเข้าใจร่วมกันจากผู้เกี่ยวข้องก่อน เธอเห็นว่าความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวไม่พอ หากวิธีดำเนินการทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน
เมื่อทราบข้อกังวล กัญญ์ภัสสร์จึงทบทวนเรื่องทั้งหมด และตัดสินใจแสดงความจำนงเพิกถอนคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 19 ต.ค. 2569 เพื่อรับผิดชอบต่อความกังวลที่เกิดขึ้น และไม่ให้คำขอของเธอเป็นเรื่องที่สร้างความไม่สบายใจแก่ครอบครัวน้องเนเน่และผู้สนับสนุน
เธอกราบขออภัยครอบครัวน้องเนเน่ คุณจอน แฟนคลับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และบอกว่าไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนเห็นด้วยกับการตัดสินใจที่ผ่านมา เพียงหวังให้ได้รับทราบที่มาของเหตุการณ์และเจตนาของเธอ เธอน้อมรับทุกความเห็น และจะนำเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้ตัดสินใจอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เนเน่ รอยัล ตอบแล้ว เงินรางวัลแชมป์ AGT2026 จะเลือกรับแบบไหน?
- คลิปเวทีเดือด “เนเน่ รอยัล” แจม Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์ โซโล่กีตาร์ไฟลุก
- แอ๊ด คาราบาว ตอบดราม่าเพลง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ ถูกล้อเลียนท่อนฮุคจนดัง