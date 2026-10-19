เปิดคำชี้แจงเต็ม สาวนักธุรกิจเชียงใหม่ ขอถอนจด NENE ROYAL อ้างห่วงเสื้อก๊อป ตั้งใจโอนให้น้องเนเน่ฟรี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 09:26 น.
เปิดคำชี้แจงเต็ม สาวเชียงใหม่ขอถอนจด NENE ROYAL อ้างห่วงเสื้อก๊อป ตั้งใจโอนให้น้องเนเน่ฟรี
ภาพจาก : FB/Nunoy Ponchaisri

กัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรี นักธุรกิจหญิงจากจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความจำนงขอเพิกถอนคำขอจดเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL ต่อนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมขออภัยครอบครัวและแฟนคลับของเนเน่ รอยัล (Nene Royal) ผ่านโพสต์ชี้แจงที่ผู้จัดการออนไลน์รายงานเมื่อ 19 ต.ค. 2569

เนเน่ รอยัล เป็นศิลปินสาวไทยที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ (America’s Got Talent) หรือ AGT ข่าวการจดเครื่องหมายการค้าชื่อเดียวกับเธอกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์เมื่อ 17 ต.ค. 2569

ต้นเรื่องมาจากโพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อ 28 ก.ย. 2569 ซึ่งเผยแพร่ภาพโลโก้ NENE ROYAL พร้อมข้อความว่า ผู้โพสต์ขอมอบใบคำขอจดเครื่องหมายการค้าให้น้องเนเน่ นำไปสร้างธุรกิจของตัวเอง ผู้โพสต์เรียกตัวเองว่า “น้าหนู” ชาวเน็ตรายหนึ่งถามในคอมเมนต์ว่า “จดแทนน้องเหรอครับ” เจ้าตัวตอบว่า “ใช่แล้วค่ะ ป้องกันไว้ให้น้องค่ะ” หลายคนจึงตั้งคำถามว่าผู้โพสต์มีความเกี่ยวข้องกับเนเน่อย่างไร

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กัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรี นักธุรกิจหญิงจากจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความจำนงขอเพิกถอนคำขอจดเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL
ภาพจาก : FB/Nunoy Ponchaisri

ในโพสต์ชี้แจง กัญญ์ภัสสร์ ซึ่งมีชื่อเล่นว่าหนูน้อย ระบุว่ายื่นคำขอจดทะเบียนในสินค้าจำพวกที่ 25 หมวดเสื้อพิมพ์ลาย เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2569 เหตุผลคือก่อนยื่นคำขอ เธอทราบว่ามีการนำรูปแบบเสื้อของน้องเนเน่ไปลอกเลียนแบบ จึงห่วงว่าชื่อและโลโก้ของน้องอาจถูกบุคคลอื่นนำไปใช้หรือยื่นจดทะเบียน ซึ่งอาจกระทบสิทธิและผลประโยชน์ของน้องในอนาคต

กัญญ์ภัสสร์ระบุว่าตั้งใจประสานงานโอนสิทธิในคำขอให้น้องเนเน่หรือผู้มีสิทธิที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน หากการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขทางกฎหมาย

เธอยืนยันว่าไม่เคยมีความประสงค์นำชื่อหรือโลโก้ไปประกอบธุรกิจหรือหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่เคยผลิตหรือจำหน่ายเสื้อภายใต้เครื่องหมาย NENE ROYAL ไม่เคยเปิดรับคำสั่งซื้อ และไม่เคยมีรายได้จากการขายเสื้อ พร้อมระบุว่ายินดีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามช่องทางที่เหมาะสม

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คำชี้แจงของนักธุรกิจสาวเชียงใหม่-2
ภาพจาก : FB/Nunoy Ponchaisri

กัญญ์ภัสสร์ยอมรับว่าเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อและโลโก้ของน้อง ควรปรึกษาและได้รับความเข้าใจร่วมกันจากผู้เกี่ยวข้องก่อน เธอเห็นว่าความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวไม่พอ หากวิธีดำเนินการทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน

เมื่อทราบข้อกังวล กัญญ์ภัสสร์จึงทบทวนเรื่องทั้งหมด และตัดสินใจแสดงความจำนงเพิกถอนคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 19 ต.ค. 2569 เพื่อรับผิดชอบต่อความกังวลที่เกิดขึ้น และไม่ให้คำขอของเธอเป็นเรื่องที่สร้างความไม่สบายใจแก่ครอบครัวน้องเนเน่และผู้สนับสนุน

เธอกราบขออภัยครอบครัวน้องเนเน่ คุณจอน แฟนคลับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และบอกว่าไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนเห็นด้วยกับการตัดสินใจที่ผ่านมา เพียงหวังให้ได้รับทราบที่มาของเหตุการณ์และเจตนาของเธอ เธอน้อมรับทุกความเห็น และจะนำเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้ตัดสินใจอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 09:26 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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