โพสต์สุดท้าย ‘โรโบคอป เมืองนนท์’ 2 ชั่วโมงก่อนดับสลด ตำรวจน้ำดีถูกเก๋งตัดหน้า
สิ้น ส.ต.ท.ธนวัฒน์ เข้าใจการ หรือ โรโบคอป เมืองนนท์ ตำรวจขี่ จยย. ออกเวรถูกเก๋งตัดหน้าชนเสียชีวิต ย้อนโพสต์สุดท้ายก่อนจากไปเพียง 2 ชั่วโมง
วันที่ 18 ตุลาคม 2569 เกิดอุบัติเหตุกรณี ส.ต.ท.ธนวัฒน์ เข้าใจการ ผบ.หมู่ ป.สภ.บางศรีเมือง หรือที่รู้จักกันในฉายา “โรโบคอป เมืองนนท์” เจ้าของเพจดัง โจ้เม็ดกะจี้ ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 76,000 คน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบริเวณปากซอยแปดหมื่น ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ ส.ต.ท.ธนวัฒน์ ซึ่งสวมเสื้อยืดสีดำและกางเกงยีนส์ขาสามส่วน กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางหลังเพิ่งออกเวร ภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงจับภาพวินาทีที่รถเก๋งคันหนึ่งขับออกจากบ้านพักที่อยู่ติดริมถนน ก่อนจะหักพวงมาลัยกลับรถไปอีกฝั่ง เป็นจังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์ของ ส.ต.ท.ธนวัฒน์ ขับขี่มาทางตรงพอดี ทำให้พุ่งชนเข้ากับรถเก๋งอย่างรุนแรง ร่างของคนขับกระเด็นลอยไปตกที่พื้นถนนในเลนฝั่งตรงข้าม
หลังรับแจ้งเหตุ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รุดลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโรโบคอป เมืองนนท์ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่พยายามปฐมพยาบาลและยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ แต่สุดท้ายไม่เป็นผลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบสภาพรถในที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 125 ไอ สีน้ำเงิน (ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน) ล้มอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุในสภาพพังยับเยินทั้งคัน ส่วนรถของคู่กรณีจอดห่างออกไปประมาณ 100 เมตร เป็นรถฮอนด้า รุ่นแอคคอร์ด สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน วอ 6403 กทม. สภาพมีร่องรอยการถูกพุ่งชนอย่างแรงบริเวณประตูฝั่งขวาด้านคนขับ และกระจกหน้ารถแตก
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถไปยัง สภ.บางศรีเมือง เพื่อทำการสอบปากคำอย่างละเอียด พร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดโดยรอบเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
หลังอุบัติเหตุดังกล่าวแฟนเพจเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ พบว่าเขาเพิ่งจะโพสต์ข้อความสั้น ๆ เมื่อ 2 ชั่วโมงก่อนเกิอุบัติเหตุบนท้องถนน ระบุว่า “รอหมดหน้าฝนก่อน เดี๋ยว ‘หนาว’ แน่” ฝั่งแฟนคลับและผู้ที่รู้จักเข้ามาคอมเมนต์แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไป
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