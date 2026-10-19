สลดคาโบสถ์ ไม้กางเขนยักษ์ ร่วงทับบาทหลวง ระหว่างมิสซาถ่ายทอดสด เอกวาดอร์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 08:59 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 12:03 น.
ภาพเปรียบเทียบก่อนและขณะไม้กางเขนร่วงทับบาทหลวง ระหว่างพิธีมิสซาที่โบสถ์ในเมืองกวายากิล เอกวาดอร์

เกิดเหตุสลดระหว่างพิธีทางศาสนาที่ประเทศเอกวาดอร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569 บาทหลวงปาตริซิโอ อัลเฟรโด ซานเชซ โมลินารี เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งความช่วยเหลือนิรันดร ทางตอนใต้ของเมืองกวายากิล เสียชีวิตหลังไม้กางเขนขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บนผนังด้านหลังแท่นบูชาหลุดร่วงลงมาทับขณะกำลังประกอบพิธีมิสซา

ภายในวัดแม่พระแห่งความช่วยเหลือนิรันดร เมืองกวายากิล ขณะบาทหลวงประกอบพิธีมิสซา โดยมีไม้กางเขนติดอยู่บนผนังด้านหลังแท่นบูชา

เหตุสยองถูกบันทึกไว้โดยการถ่ายทอดสดพิธีมิสซาผ่านเฟซบุ๊กของทางวัด ขณะเกิดเหตุบาทหลวงยืนอยู่หลังแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสัตบุรุษ จึงไม่เห็นว่าไม้กางเขนด้านหลังกำลังหลุดออกจากผนัง ก่อนที่กางเขนไม้ขนาดใหญ่จะโน้มลงมาข้างหน้าและกระแทกเข้าที่ท้ายทอยของเขาอย่างจัง ทำให้หมดสติคาที่และไม่ลุกขึ้นอีกเลย

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ภาพจากคลิปถ่ายทอดสด ขณะไม้กางเขนเริ่มหลุดออกจากผนังด้านหลังแท่นบูชา

ขณะที่ในคลิปได้ยินเสียงสัตบุรุษกรีดร้องและร้องไห้ด้วยความตกใจ มีเสียงผู้หญิงรายหนึ่งตะโกนขอให้เรียกรถพยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ชีพรุดถึงที่เกิดเหตุ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตบาทหลวงไว้ได้

ภาพจากคลิปถ่ายทอดสด ขณะไม้กางเขนร่วงลงมาเหนือแท่นบูชา

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ทั้งนี้ คลิปถ่ายทอดสดดังกล่าวถูกลบออกไปในภายหลัง แต่ภาพนาทีเกิดเหตุได้แพร่กระจายในโซเชียลมีเดียไปทั่วโลกแล้ว

ต่อมาอัครสังฆมณฑลกวายากิลออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิต ลงนามโดยพระคาร์ดินัลหลุยส์ เฆราร์โด กาเบรรา เอร์เรรา อาร์ชบิชอปแห่งกวายากิล โดยระบุว่า บาทหลวงปาตริซิโอ อัลเฟรโด ซานเชซ โมลินารี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดแปร์เปตูโอ โซกอร์โร ในเขตวิการิอาเซนโตร ได้จากไปสู่บ้านของพระบิดาเพื่อชื่นชมยินดีในพระสิริของพระองค์ พร้อมข้อความภาวนาขอให้เขาพักผ่อนในสันติ

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ประวัติ บาทหลวงปาตริซิโอ ซานเชซ เพิ่งฉลองครบรอบวันบวช ก่อนกางเขนยักษ์หล่นทับดับ

สำหรับบาทหลวงผู้ล่วงลับเป็นสมาชิกคณะพระมหาไถ่ หรือ Congregation of the Most Holy Redeemer ซึ่งปรากฏตัวย่อ CSsR ต่อท้ายชื่อในแถลงการณ์ของอัครสังฆมณฑล

ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุว่าเหตุใดไม้กางเขนจึงหลุดออกจากผนัง โดยอัครสังฆมณฑลไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพการติดตั้งหรือโครงยึดของไม้กางเขนที่ร่วงลงมา รวมถึงไม่ได้ระบุว่าบาทหลวงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือหลังได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 08:59 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 12:03 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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