หนุ่ม กรรชัย เซอร์ไพรส์กลางงานแต่ง ยกโหนกระแสมาเปิดตัว “ทนายเบียร์” เจ้าบ่าวของ โอ๋ ภัคจีรา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 08:51 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 08:51 น.
หนุ่ม กรรชัย เซอร์ไพรส์กลางงานแต่ง ยกโหนกระแสมาเปิดตัว “ทนายเบียร์” เจ้าบ่าวของ โอ๋ ภัคจีรา
ตีท้ายครัว

หนุ่ม กรรชัย โผล่กลางงานแต่ง โอ๋ ภัคจีรา ผ่านคลิปโหนกระแสฉบับพิเศษ เปิดตัวเจ้าบ่าวเป็นทนายความคนใหม่ ก่อนเปิดทางให้บอกรักเจ้าสาวกลางงาน

กลางงานแต่งของ โอ๋ ภัคจีรา กับ เบียร์ สรณัฐ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569 จอในงานไม่ได้ขึ้นภาพคู่บ่าวสาวอย่างที่แขกคาดไว้ แต่กลับขึ้นเป็นฉากรายการโหนกระแส พร้อมกับ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย นั่งอยู่หลังโต๊ะผู้ดำเนินรายการ

ประกาศโหนกระแสกลางงานแต่ง
ตีท้ายครัว

คลิปเปิดมาเหมือนรายการข่าวจริง กรรชัยเกริ่นว่ากำลังจะเปิดตัวทนายความคนใหม่ ก่อนเฉลยว่าคนคนนั้นคือทนายเบียร์ เจ้าบ่าวของงานนั่นเอง

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จากนั้นบรรยากาศเปลี่ยนจากรายการข่าวเป็นการสัมภาษณ์เรื่องความรัก กรรชัยถามเจ้าบ่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อเจ้าสาว เบียร์ให้คำมั่นว่าจะพยายามเป็นสามีที่ดีที่สุดเพื่อให้โอ๋ภูมิใจ พร้อมบอกรักภรรยาผ่านรายการ

พี่หนุ่มยกโหนกระแสโผล่งานแต่ง
ตีท้ายครัว

โอ๋ซึ่งไม่รู้มาก่อนว่าจะมีเซอร์ไพรส์นี้ หันไปสวมกอดเบียร์ที่ยืนอยู่ข้าง ๆ ทันทีที่คลิปจบลง ปิดท้ายด้วยกรรชัยอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขในชีวิตคู่

งานแต่งโอ๋
ตีท้ายครัว

คลิปบรรยากาศในงานเผยแพร่โดยเพจเฟซบุ๊ก ตีท้ายครัว พร้อมแคปชั่นว่า “ประกาศกลางรายการ #โหนกระแส เบียร์รักโอ๋มากนะครับ #โอ๋ภัคจีรา #โอ๋เบียร์”

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ทั้งคู่เข้าพิธีวิวาห์ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการบันเทิง หลังฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ต.ค. 2569 08:51 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2569 08:51 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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