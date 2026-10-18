แพรรี่ โพสต์เดือด ซัดคนวิจารณ์บ้าน อ้างซินแสบอกฮวงจุ้ยไม่ดี ลั่นกูไม่ใช่ลูกคนจีน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 18:17 น.
แพรรี่ โพสต์เดือด ซัดคนวิจารณ์บ้าน อ้างซินแสบอกฮวงจุ้ยไม่ดี ลั่นกูไม่ใช่ลูกคนจีน

แพรรี่ โพสต์เดือด ซัดคนวิจารณ์บ้าน อ้างซินแสบอกฮวงจุ้ยไม่ดี โยงเรื่องพ่อเสียชีวิต ลั่นกูไม่ใช่ลูกคนจีน ถามบ้านซินแสมีคนตายไหม

“แพรรี่” ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากมีผู้ใช้บัญชี X รายหนึ่งโพสต์ภาพบ้านของแพรรี่พร้อมระบุข้อความที่มีการอ้างคำบอกกล่าวของซินแสว่าการขุดบ่อน้ำลึกบริเวณบ้านถือเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดีนั้น

แพรรี่ ไพรวัลย์ ระบุว่า “ฝากบอกชินแสด้วยนะคะว่า ถ้าไม่ได้ช่วยออกเงิน ไม่ต้องเสือกออกความเห็น รวมถึงไอ้คนที่เอารูปบ้านกูไปวิจารณ์ด้วย ครอบครัวมึงไม่เคยมีคนตายหรอคะ ฮวงจุ้ยดีแล้วแปลว่า มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครตายห่าจากกันหรอคะ #บ้านซินแสมีคนตายไหม

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อย่ามาเสือกกับการสร้างบ้านแปลงเรือนของคนอื่นค่ะ กูเป็นลูกพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ลูกคนจีน จะมาฮวงจุ้ยHeeแตd อะไรกับกูก่อน เตือนเก่งบอกเก่ง E

โพสต์ของ แพรรี่ ไพรวัลย์
FB/ ไพรวัลย์ วรรณบุตร

อย่ามาเอาความตายของพ่อกูไปซัพพอร์ตความเชื่อนอกศาสนาของพวกมึงค่ะ เก็บความเชื่อที่มึงเชื่อไปใช้กับคนที่เค้าพร้อมจะเชื่อนะคะ และที่สำคัญกูฝากไปเตือนซินแสมึงด้วยว่า วันหนึ่งตัวชินแสเองก็จะตายห่าเหมือนกัน อย่าลืมสัจธรรมข้อนี้ และอย่าประมาทในการสร้างบุญกุศล อย่ามัวแต่วิจารณ์บ้านคนอื่น จนลืมวิจารณ์สันดานตัวเอง ฝากไว้ค่ะ จากซินแสแพรรี่”

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า “บางบ้านเค้าทำสวนเลี้ยงปลา มึงไม่ให้กูขุดบ่อเก็บน้ำ มึงจะให้กูเอาเยี่ยวซินแสมารดต้นไม้หรอ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 18:17 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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