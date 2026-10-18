เจ้าอาวาสวัดดัง บุรีรัมย์ ปัดคบซ้อน 3 คน ยันคบหาแค่คนเดียว จ่อสึกวันออกพรรษา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 16:39 น.
เจ้าอาวาสวัดดัง บุรีรัมย์ ปัดคบซ้อน 3 คน ยันคบหาแค่คนเดียว จ่อสึกวันออกพรรษา

เจ้าอาวาสวัดดัง จ.บุรีรัมย์ ร่ำไห้รับจีบสาวจริง ปมคลิปเสียงด่าบนกุฏิ ปัดคบซ้อน 3 คน ยันคบหาแค่คนเดียว เตรียมสึกวันออกพรรษา

จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงหญิงสาวรายหนึ่งบุกเข้าไปด่าทอเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ อย่างรุนแรงภายในกุฏิ โดยเนื้อหาในคลิปมีลักษณะตัดพ้อและกล่าวถึงเรื่องความหึงหวง ทำนองกล่าวหาว่าเจ้าอาวาสคบซ้อน นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงพฤติกรรมทำลายข้าวของภายในกุฏิ สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านที่ทราบเรื่อง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

ล่าสุดช่วงเช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2569 นางพิชชาวริน สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านกรวด และผู้นำชุมชน ได้นิมนต์พระครูโสภณจิตราภิรมย์ หรือ ดร.จิตตสุโภ อายุ 49 ปี เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง มาสอบถามถึงสาเหตุและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่วัดบ้านกรวด โดยใช้เวลานานเกือบ 2 ชั่วโมง ท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียด

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พระครูโสภณจิตราภิรมย์ชี้แจงว่า หญิงสาวคนดังกล่าวเมาสุราแล้วเข้ามาด่าทอตนเองจริง พร้อมยอมรับว่าเคยพูดคุยจีบกับหญิงรายนี้ผ่านเฟซบุ๊ก แต่ยืนยันว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กันตามที่ชาวบ้านสงสัย ส่วนกระแสข่าวว่าคบหาผู้หญิงถึง 3 คน เจ้าตัวระบุว่า ตนเองคบหาเพียง 1 คนเท่านั้น

พระครูโสภณจิตราภิรมย์กล่าวทั้งน้ำตาว่า การพูดคุยกับสีกาผ่านเฟซบุ๊กยังไม่ถึงขั้นปาราชิกตามพระธรรมวินัย อย่างไรก็ตาม เพื่อความสบายใจของญาติโยมและรักษาชื่อเสียงของคณะสงฆ์ ตนจึงตัดสินใจว่าจะลาสิกขาในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวยังเป็นประเด็นที่ชาวบ้านให้ความสนใจ โดยข้อกล่าวหาและรายละเอียดที่ปรากฏในคลิปยังต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง ขณะที่การลาสิกขาตามที่เจ้าอาวาสแจ้งไว้ มีกำหนดในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 16:39 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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