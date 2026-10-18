สถานทูตจีน เตือนพลเมืองเที่ยวไทย ระวังมิจฉาชีพหลอกทำงาน อ้างรายได้สูง
สถานทูตจีน ประกาศเตือน พลเมืองเที่ยวไทย ระวังมิจฉาชีพหลอกทำงาน ลงทุน และอุ้มกักขังบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา อ้างรายได้สูง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์แจ้งเตือนประชาชนจีนให้ระมัดระวังขณะเดินทางมายังประเทศไทย โดยระบุว่า
เมื่อไม่นานมานี้ เกิดเหตุพลเมืองจีนเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วสูญหาย ขาดการติดต่อ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฎหมาย และถูกหลอกลวงให้เดินทางไปยังชายแดนไทย-เมียนมาหลายคดี มิจฉาชีพบางกลุ่มใช้ข้ออ้างเรื่องการจ้างงานรายได้ดี การดูงานธุรกิจ การร่วมลงทุน หรือการเชิญชวนทำโปรเจกต์ต่างๆ เพื่อล่อลวงพลเมืองจีนให้เดินทางมาไทยแล้วก่ออาชญากรรม ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองจีน
นอกจากนี้ เมื่อไม่นานนี้ยังมีคดีหลอกลวงโดยส่งคำเชิญให้มาถ่ายทำหรือแสดงงานต่างๆ ซึ่งพุ่งเป้าไปที่กลุ่มสตรีมเมอร์และนักแสดงในประเทศจีน สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยจึงขอเตือนให้พลเมืองจีนที่เดินทางมาไทยเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ และปกป้องความปลอดภัยของตนเองอย่างเคร่งครัด
1. ระวังการจ้างงานรายได้ดี และระวังหลุมพรางในการหางาน ควรระมัดระวังเป็นพิเศษต่อข้อมูลการจ้างงานในต่างประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งประกาศบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โซเชียลมีเดีย หรือผ่านการแนะนำจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เสนอค่าจ้างสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด รายละเอียดงานคลุมเครือ เงื่อนไขการรับสมัครหละหลวมผิดปกติ รวมถึงการรับปากว่าจะออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักและอาหารให้ หรือไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
ควรตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทที่รับสมัคร สถานที่ทำงาน รายละเอียดงาน และเงื่อนไขในสัญญาอย่างละเอียด อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาประเภท “หาเงินง่าย” หรือ “งานรายได้สูง” หากมีการขอให้ไปรายงานตัวในสถานที่ที่ไม่ชัดเจน ควรระมัดระวังตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพ การกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือขบวนการค้ามนุษย์
2. ระวังสิ่งล่อใจประเภทผลตอบแทนสูง กำไรสูง และอย่าประมาทคิดว่าไม่เป็นไร ควรตั้งสติและพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับโปรเจกต์การลงทุนที่อ้างว่าได้ผลตอบแทนสูง การร่วมธุรกิจที่ได้กำไรสูง และโอกาสประเภท “รับประกันว่าไม่มีขาดทุน” อื่นๆ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโปรเจกต์ คุณสมบัติของผู้ร่วมธุรกิจ และเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
อย่าหลงเชื่อ “ช่องทางวงใน” หรือ “โอกาสพิเศษ” ที่คนแปลกหน้าหรือคนรู้จักแนะนำ อย่ามองข้ามความเสี่ยงที่แฝงอยู่เพียงเพราะความโลภในค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่สูง หรือคิดไปเองว่า “คงไม่เป็นไรหรอก” ควรมีขอบเขตในการตัดสินใจ ละทิ้งความโลภและความประมาท เพื่อหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปตกอยู่ในอันตรายจากการหลงเชื่อคนอื่นง่ายเกินไป
3. เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง และใช้ความรอบคอบเมื่อใช้บริการรถที่คนอื่นจัดหาให้ ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐานและบริการที่ถูกกฎหมาย ระมัดระวังในการรับบริการรถรับส่งฟรีจากคนแปลกหน้าหรือแม้แต่คนรู้จัก การเปลี่ยนรถกะทันหัน หรือการถูกเชิญไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
หากพบสถานการณ์ผิดปกติ เช่น มีการเปลี่ยนจุดหมายปลายทางกะทันหัน หรือคนขับปฏิเสธที่จะบอกเส้นทาง ควรระวังตัว ปฏิเสธทันที และแจ้งสถานการณ์ให้ญาติหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้ทราบ อย่ามอบหนังสือเดินทาง โทรศัพท์มือถือ บัตรธนาคาร และสิ่งของสำคัญอื่นๆ ให้คนอื่นเก็บรักษาโดยเด็ดขาด
4. ระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยสูง เช่น บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยของจุดหมายปลายทางให้ดี ประเมินความจำเป็นอย่างรอบคอบก่อนเดินทางไปยังชายแดนไทย-เมียนมาและพื้นที่ห่างไกลอื่นๆ หากไม่จำเป็น ไม่ควรเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูง
หากมีการจัดทริปให้เดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนโดยอ้างว่าเพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน หางานทำ หรือลงทุน หรือมีการขอให้เปลี่ยนแผนการเดินทางกะทันหัน หรือให้เดินทางผ่านจุดผ่านแดนที่ไม่เป็นทางการ ควรปฏิเสธอย่างเด็ดขาด หากพบว่าตนเองถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ ถูกขอให้ไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก หรือพบสถานการณ์น่าสงสัยอื่นๆ ควรรีบขอความช่วยเหลือจากตำรวจท้องที่และติดต่อสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
5. รักษาระบบการติดต่อสื่อสารให้พร้อมใช้งาน และแจ้งกำหนดการเดินทางให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ ก่อนเดินทางมาไทย ควรแจ้งข้อมูลเที่ยวบิน ที่พัก กำหนดการเดินทาง และผู้ร่วมเดินทางให้ครอบครัวหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้ทราบ พร้อมทั้งเก็บรักษาหนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรมไว้ให้ดี ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ควรเปิดโทรศัพท์มือถือให้ติดต่อได้เสมอ หลีกเลี่ยงการขาดการติดต่อเป็นเวลานาน หากมีการเปลี่ยนแผนการเดินทางกะทันหัน ควรแจ้งให้ครอบครัวหรือเพื่อนทราบทันที
หากพบว่าญาติหรือเพื่อนขาดการติดต่อและต้องสงสัยว่าสูญหาย ควรรีบแจ้งความกับตำรวจท้องที่ในไทย โดยให้ข้อมูลระบุตัวตน บันทึกการเข้าเมือง เวลาที่ติดต่อได้ครั้งสุดท้าย สถานที่ที่พบเห็นครั้งสุดท้าย และเบาะแสที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดต่อสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขอเตือนพลเมืองจีนอีกครั้งว่า ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทางให้ละเอียด ประเมินความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบคอบ
อย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อเรื่องงานรายได้ดีหรือผลตอบแทนสูง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีรายละเอียดคลุมเครือ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันความเสี่ยงและทักษะในการป้องกันตัว หากพบเหตุฉุกเฉิน โปรดขอความช่วยเหลือจากตำรวจไทยและติดต่อสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยอย่างทันท่วงที
ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
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