รวบแก๊งวัยรุ่น จับชายวัย 53 โยนลงแม่น้ำ กลางโอซาก้า แจ้งข้อหาพยายามฆ่า

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 15:24 น.
รวบแก๊งวัยรุ่น จับชายวัย 53 โยนลงแม่น้ำ กลางโอซาก้า แจ้งข้อหาพยายามฆ่า

รวบแก๊งวัยรุ่น จับชายวัย 53 โยนลงแม่น้ำโดทงโบริ กลางโอซาก้า ก่อนแจ้งข้อหาพยายามฆ่า ขณะที่ผู้เสียหายรอดชีวิต

เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เข้าจับกุมผู้ต้องหา 5 คน ในข้อหาพยายามฆ่า หลังร่วมกันอุ้มชายวัย 53 ปีที่กำลังร้องเพลงอยู่ริมแม่น้ำโดทงโบริในอาการมึนเมา แล้วจับโยนลงแม่น้ำด้วยความตั้งใจเอาชีวิต ผู้ต้องหารายหลักคือ นายไอโตะ นากาเอะ อายุ 23 ปี ประกอบอาชีพอิสระ อาศัยในเขตโจโต พร้อมเยาวชนอีก 3 คน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 06.10 น. บริเวณทางเดินริมแม่น้ำทมโบริ เขตชูโอ พนักงานพาร์ตไทม์วัย 53 ปียืนร้องเพลงอยู่ในอาการมึนเมา จู่ ๆ ผู้ชายราว 3 คนเดินเข้ามาโดยไม่มีสาเหตุ อุ้มร่างขึ้นแล้วจับโยนลงแม่น้ำโดทงโบริทันที พนักงานพาร์ตไทม์ยืนยันกับตำรวจว่าไม่ได้เข้าไปหาเรื่องก่อน

โฆษณา

ประชาชนที่เดินผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือดังมาจากในน้ำ จึงรีบโทรแจ้งหน่วยกู้ภัย เจ้าหน้าที่รุดมาช่วยพนักงานพาร์ตไทม์ที่เกาะอยู่ริมตลิ่ง ก่อนนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างเร่งด่วน แพทย์ระบุว่ามีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำผิดปกติ แต่อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว

ตำรวจสืบสวนระบุว่าผู้ต้องหาทั้ง 5 คนเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกัน และไม่เคยรู้จักกับพนักงานพาร์ตไทม์ผู้เสียหายมาก่อน สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุและเข้าจับกุมได้หลังสอบปากคำที่ร้านอาหารในละแวกใกล้เคียงไม่นานหลังเกิดเหตุ

ขณะนี้ตำรวจเมืองโอซาก้ากำลังเร่งสอบสวนรายละเอียดทั้งหมด เพื่อหาสาเหตุความขัดแย้งที่แน่ชัด ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

ที่มา: TOKYO REPORTER

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 15:24 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 15:24 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพรรี่ โพสต์เดือด ซัดคนวิจารณ์บ้าน อ้างซินแสบอกฮวงจุ้ยไม่ดี ลั่นกูไม่ใช่ลูกคนจีน

แพรรี่ โพสต์เดือด ซัดคนวิจารณ์บ้าน อ้างซินแสบอกฮวงจุ้ยไม่ดี ลั่นกูไม่ใช่ลูกคนจีน

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2569
เจ้าอาวาสวัดดัง บุรีรัมย์ ปัดคบซ้อน 3 คน ยันคบหาแค่คนเดียว จ่อสึกวันออกพรรษา

เจ้าอาวาสวัดดัง บุรีรัมย์ ปัดคบซ้อน 3 คน ยันคบหาแค่คนเดียว จ่อสึกวันออกพรรษา

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2569
ถึงกับอึ้ง! &#8220;บุ๊ค ใบหยก&#8221; ว่าที่คุณแม่ป้ายแดง ประกาศตั้งท้องแล้ว ลั่นไม่คิดจะเร็วขนาดนี้

ถึงกับอึ้ง! “บุ๊ค ใบหยก” ว่าที่คุณแม่ป้ายแดง ประกาศตั้งท้องแล้ว ลั่นไม่คิดจะเร็วขนาดนี้

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2569
นายกฯ โชว์ลีลาตักน้ำลำไย แจกนักท่องเที่ยว ชวนชิมเมนูน่าลองของไทย

นายกฯ โชว์ลีลาตักน้ำลำไย แจกนักท่องเที่ยว ชวนชิมเมนูน่าลองของไทย

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
แพรรี่ โพสต์เดือด ซัดคนวิจารณ์บ้าน อ้างซินแสบอกฮวงจุ้ยไม่ดี ลั่นกูไม่ใช่ลูกคนจีน ข่าว

แพรรี่ โพสต์เดือด ซัดคนวิจารณ์บ้าน อ้างซินแสบอกฮวงจุ้ยไม่ดี ลั่นกูไม่ใช่ลูกคนจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสวัดดัง บุรีรัมย์ ปัดคบซ้อน 3 คน ยันคบหาแค่คนเดียว จ่อสึกวันออกพรรษา ข่าว

เจ้าอาวาสวัดดัง บุรีรัมย์ ปัดคบซ้อน 3 คน ยันคบหาแค่คนเดียว จ่อสึกวันออกพรรษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ โชว์ลีลาตักน้ำลำไย แจกนักท่องเที่ยว ชวนชิมเมนูน่าลองของไทย ข่าว

นายกฯ โชว์ลีลาตักน้ำลำไย แจกนักท่องเที่ยว ชวนชิมเมนูน่าลองของไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น พระครูนิวิฐโสตถิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผักแว่น จ.ชัยภูมิ มรณภาพอย่างสงบ ข่าว

สิ้น พระครูนิวิฐโสตถิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผักแว่น จ.ชัยภูมิ มรณภาพอย่างสงบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มแจ้งจับ การ์ดผับน่าน 4-5 คนรุมทำร้าย ไม่ทราบสาเหตุ ยันไม่เคยมีเรื่องกับใคร ข่าว

หนุ่มแจ้งจับ การ์ดผับน่าน 4-5 คนรุมทำร้าย ไม่ทราบสาเหตุ ยันไม่เคยมีเรื่องกับใคร

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกสาวชี้แจง จดชื่อ NENE ROYAL ย้ำหากแอบอ้างปัดตกทันที ข่าว

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกสาวชี้แจง จดชื่อ NENE ROYAL ย้ำหากแอบอ้างปัดตกทันที

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตง.สุรินทร์ ขอโทษ ปมโพสต์ฟาดสำนักข่าว โต้แทรกแซงสื่อ รับลืมสลับแอ็กเคานต์ ข่าว

สตง.สุรินทร์ ขอโทษ ปมโพสต์ฟาดสำนักข่าว โต้แทรกแซงสื่อ รับลืมสลับแอ็กเคานต์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ด.ต.สาโรจน์ โหดนวล เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ที่อ.ศรีสาคร ข่าว

อาลัย ด.ต.สาโรจน์ โหดนวล เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ที่อ.ศรีสาคร

1 วัน ที่แล้ว
รังสิมันต์ โรม เคลื่อนไหว หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีมีหุ้นเว็บพนันออนไลน์ แค่ 1% ยันไม่ใช่เจ้าของ-ไม่เอี่ยวสแกมเมอร์ ข่าว

รังสิมันต์ โรม เคลื่อนไหว หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีมีหุ้นเว็บพนันออนไลน์ แค่ 1%

1 วัน ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน ฉบับ 1 วันที่ 18-25 ต.ค.นี้ หลายพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมาก ข่าว

กรมอุตุฯ เตือน ฉบับ 1 วันที่ 18-25 ต.ค.นี้ หลายพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมาก

1 วัน ที่แล้ว
นายช่าง หึงโหดขัง นศ.สาว 3 วันเต็ม ขืนใจ-หักเล็บมือ แม่ช้ำตร.แนะรับเงินแลกจบคดี ข่าว

นายช่าง หึงโหดขัง นศ.สาว 3 วันเต็ม ขืนใจ-หักเล็บมือ แม่ช้ำตร.แนะรับเงินแลกจบคดี

1 วัน ที่แล้ว
เหลือจะเชื่อ! สาวโพสต์อ้าง จดเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL เป็นของขวัญให้แชมป์ AGT2026 ข่าว

เหลือจะเชื่อ! สาวโพสต์อ้าง จดเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL เป็นของขวัญให้แชมป์ AGT2026

1 วัน ที่แล้ว
ดราม่าร้อน! นักเล่าเรื่องผี ทำยอดวิวทะลุล้าน ชาวเน็ตจับโป๊ะตรงพล็อตซีรีส์ดังของเกาหลี ข่าว

ดราม่าร้อน! นักเล่าเรื่องผี ทำยอดวิวทะลุล้าน ชาวเน็ตจับโป๊ะตรงพล็อตซีรีส์ดังของเกาหลี

1 วัน ที่แล้ว
นาทีชีวิต! สาว พลาดท่าร่วงน้ำตก กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดร่างหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม ข่าว

นาทีชีวิต! สาว พลาดท่าร่วงน้ำตก กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดร่างหาย ยังไม่รู้ชะตากรรม

1 วัน ที่แล้ว
อาลัย เฮียเพ้ง เสียชีวิตอย่างสงบ สิ้นเซียนพระและผู้ก่อตั้งร้านดังในตำนาน ข่าว

อาลัย เฮียเพ้ง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิ้นเซียนพระและผู้ก่อตั้งร้านดังในตำนาน

1 วัน ที่แล้ว
ผอ.ฟ้า จับโป๊ะ! สาวอ้างเป็นลูก ลุงโยธิน แสร้งร้องไห้อยากเจอพ่อ-ขอเงินค่ารถ บันเทิง

ผอ.ฟ้า จับโป๊ะ! สาวอ้างเป็นลูก ลุงโยธิน แสร้งร้องไห้อยากเจอพ่อ-ขอเงินค่ารถ

1 วัน ที่แล้ว
สุดเศร้า! แก้มบุ๋ม ปรียาดา-พีท กันตพร สูญเสียลูกในท้อง คนบันเทิงร่วมส่งกำลังใจ บันเทิง

สุดเศร้า! แก้มบุ๋ม ปรียาดา-พีท กันตพร สูญเสียลูกในท้อง คนบันเทิงร่วมส่งกำลังใจ

1 วัน ที่แล้ว
สส.ไอเดียร์ ยันสามี ไม่ใช่เจ้าของเว็บพนัน-ไม่เอี่ยวสแกมเมอร์ มีหุ้นแค่ 1% โต้พรรคลอยแพ ข่าว

สส.ไอเดียร์ ยันสามี ไม่ใช่เจ้าของเว็บพนัน-ไม่เอี่ยวสแกมเมอร์ มีหุ้นแค่ 1% โต้พรรคลอยแพ

1 วัน ที่แล้ว
ช็อกดาวรุ่งวัย 19 ย้อนรอย มาเตอุส ปาฟลัก ข่าวต่างประเทศ

ช็อกดาวรุ่งวัย 19 ย้อนรอย “มาเตอุส ปาฟลัก” นักเพาะกายบราซิล ดับปริศนาคาเตียงนอน

2 วัน ที่แล้ว
ไคลี เจนเนอร์ เปิดใจ อยากอัปไซซ์หน้าอกเพิ่ม ลั่นชอบความอึ๋ม บันเทิง

ไคลี เจนเนอร์ เปิดใจ อยากอัปไซซ์หน้าอกเพิ่ม ลั่นชอบความอึ๋ม

2 วัน ที่แล้ว
เปิดวาร์ป มากิ โฮโจ นางเอก AV รุ่นใหญ่แห่งค่าย Madonna กับเสน่ห์สาววัยผู้ใหญ่ บันเทิง

เปิดวาร์ป “มากิ โฮโจ” นางเอก AV สาวใหญ่ คัพ E แห่งค่าย Madonna

2 วัน ที่แล้ว
ฉาว UAE ตร.สั่งคุมประพฤติ สมาชิกสาวราชวงศ์ หลังเสพยาจนนอนหมดสติข้างถนน ข่าว

ฉาว UAE ตร.สั่งคุมประพฤติ สมาชิกสาวราชวงศ์ หลังเสพยาจนนอนหมดสติข้างถนน

2 วัน ที่แล้ว
ช็อกทั้งวงการ พระเอกซีรีย์ดัง ป่วยหนัก 7 ปี ตัดลำไส้ใหญ่ทิ้ง หมอยังหาสาเหตุไม่เจอจนวันนี้ บันเทิง

ช็อกทั้งวงการ พระเอกดัง ป่วยหนัก 7 ปี ตัดลำไส้ใหญ่ทิ้ง หมอยังหาสาเหตุไม่เจอจนวันนี้

2 วัน ที่แล้ว
โบ โยฮันส์สัน อดีตกุนซือทีมชาติเดนมาร์ก เสียชีวิตแล้ว วัย 83 ปี เจ้าของผลงานบอลโลก 1998 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ข่าวต่างประเทศ

โบ โยฮันส์สัน อดีตกุนซือทีมชาติเดนมาร์ก เสียชีวิตแล้ว วัย 83 ปี เจ้าของผลงานบอลโลก 1998 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

2 วัน ที่แล้ว
หลังคาโรงเรียนเอกชนในปากีสถานถล่ม ข่าวต่างประเทศ

ภาพสลด หลังคาโรงเรียนถล่ม ทับเด็ก-ครูดับ 35 ศพ พ่อแม่ใจสลาย รอรับร่างทั้งน้ำตา

2 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไประทึกอินเดีย! ฝูงชนแตกตื่น เหยียบกันกลางงานศาสนา ดับสลด 19 ศพ เจ็บสาหัสอื้อ