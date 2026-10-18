รวบแก๊งวัยรุ่น จับชายวัย 53 โยนลงแม่น้ำ กลางโอซาก้า แจ้งข้อหาพยายามฆ่า
รวบแก๊งวัยรุ่น จับชายวัย 53 โยนลงแม่น้ำโดทงโบริ กลางโอซาก้า ก่อนแจ้งข้อหาพยายามฆ่า ขณะที่ผู้เสียหายรอดชีวิต
เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เข้าจับกุมผู้ต้องหา 5 คน ในข้อหาพยายามฆ่า หลังร่วมกันอุ้มชายวัย 53 ปีที่กำลังร้องเพลงอยู่ริมแม่น้ำโดทงโบริในอาการมึนเมา แล้วจับโยนลงแม่น้ำด้วยความตั้งใจเอาชีวิต ผู้ต้องหารายหลักคือ นายไอโตะ นากาเอะ อายุ 23 ปี ประกอบอาชีพอิสระ อาศัยในเขตโจโต พร้อมเยาวชนอีก 3 คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 06.10 น. บริเวณทางเดินริมแม่น้ำทมโบริ เขตชูโอ พนักงานพาร์ตไทม์วัย 53 ปียืนร้องเพลงอยู่ในอาการมึนเมา จู่ ๆ ผู้ชายราว 3 คนเดินเข้ามาโดยไม่มีสาเหตุ อุ้มร่างขึ้นแล้วจับโยนลงแม่น้ำโดทงโบริทันที พนักงานพาร์ตไทม์ยืนยันกับตำรวจว่าไม่ได้เข้าไปหาเรื่องก่อน
ประชาชนที่เดินผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือดังมาจากในน้ำ จึงรีบโทรแจ้งหน่วยกู้ภัย เจ้าหน้าที่รุดมาช่วยพนักงานพาร์ตไทม์ที่เกาะอยู่ริมตลิ่ง ก่อนนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างเร่งด่วน แพทย์ระบุว่ามีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำผิดปกติ แต่อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
ตำรวจสืบสวนระบุว่าผู้ต้องหาทั้ง 5 คนเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกัน และไม่เคยรู้จักกับพนักงานพาร์ตไทม์ผู้เสียหายมาก่อน สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุและเข้าจับกุมได้หลังสอบปากคำที่ร้านอาหารในละแวกใกล้เคียงไม่นานหลังเกิดเหตุ
ขณะนี้ตำรวจเมืองโอซาก้ากำลังเร่งสอบสวนรายละเอียดทั้งหมด เพื่อหาสาเหตุความขัดแย้งที่แน่ชัด ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
ที่มา: TOKYO REPORTER
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