ถึงกับอึ้ง! “บุ๊ค ใบหยก” ว่าที่คุณแม่ป้ายแดง ประกาศตั้งท้องแล้ว ลั่นไม่คิดจะเร็วขนาดนี้
ถึงกับอึ้ง! “บุ๊ค ใบหยก” ว่าที่คุณแม่ป้ายแดง ประกาศตั้งท้องแล้ว ลั่นไม่คิดจะเร็วขนาดนี้ ด้านคุณตาเปย์ที่ดินสร้างบ้านรับขวัญหลาน
วงการบันเทิงและแวดวงไฮโซต้องขอแสดงความยินดีดังๆ ต้อนรับทายาทคนใหม่ “บุ๊ค พิมพ์เลิศ ใบหยก” ทายาทตระกูลใบหยกลูกสาวคนเล็กของคุณพันธ์เลิศและคุณปริยะดา ใบหยก ประกาศข่าวดีกำลังตั้งครรภ์ทายาทคนแรกอายุครรภ์ 13 สัปดาห์ หลังจากจูงมือ “บอล ภัสพงษ์ อร่ามเสรีวงศ์” เข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับครอบครัวและแฟนคลับอย่างมาก
บุ๊ค พิมพ์เลิศ ได้ระบุข้อความเปิดใจถึงเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์นี้ว่า “จากคนที่แพลนว่าจะไม่มีลูก Plot twist : we’re having a baby ติดง่ายแบบงงมาก ลูกแทบจะขุดดินขึ้นมาเกิดเองแล้ว เดือนแรกก็คือไม่มีใครรู้ตัวเลย แม่ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงอยู่ Italy ทั้งเดือน แบกกระเป๋า เดินวันละ 20,000 steps, even drank
จนอยู่ดีๆ ชั้นเริ่มกินอะไรไม่ลง ซึ่งแปลกมาก เพราะปกติปัญหาของชั้นคือหยุดกินไม่ได้มากกว่า 55555 ถึงไทยปุ๊บ แม่บุ้งบุ๋มบังคับให้ตรวจ จบ ท้องค่ะ! อึ้งไปเลยคุณแม่ ยอมรับว่าซึมและงงไปเดือนนึง ตอนนี้ก็ยังซึมอยู่5555 ไม่ได้แพลน ไม่พร้อมมมมม และไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้เร็วขนาดนี้
But here we are, 13 weeks later 13 weeks แล้ว แม่ก็ยัง process กับ step ใหม่ของชีวิตนี้อยู่เลย กำลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ว่าจะใช้ชีวิตแบบเดิมให้มากที่สุด เป็นตัวเองเหมือนเดิม แค่ดูแลตัวเองให้ดีขึ้น แล้วก็ต้องขอบคุณตาตา หลังจากบอกว่าจะมีหลานเพิ่มอีกหนึ่งคนได้แค่ 7 วัน ตาตาก็ไปซื้อที่ดินข้างบ้านให้เลยค่ะ บอกว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้หลาน
ยังไม่ทันเกิด เริ่มสปอยล์หลานแล้ว งงมาก Thank you ตาตา for the sweetest surprise. But one thing is very clear: This baby REALLY wanted to be here. See you soon, little one.You really did invite yourself.”
งานนี้คงต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าทายาทตระกูลใบหยกคนใหม่นี้จะเป็นตี๋น้อยหรือหมวยเล็ก แฟนๆ เตรียมตัวจับตาดูความน่ารักของเบบี๋ที่มาพร้อมความเปย์ขั้นสุดของคุณตากันได้เลย
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