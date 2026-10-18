ถึงกับอึ้ง! “บุ๊ค ใบหยก” ว่าที่คุณแม่ป้ายแดง ประกาศตั้งท้องแล้ว ลั่นไม่คิดจะเร็วขนาดนี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 14:46 น.
ถึงกับอึ้ง! “บุ๊ค ใบหยก” ว่าที่คุณแม่ป้ายแดง ประกาศตั้งท้องแล้ว ลั่นไม่คิดจะเร็วขนาดนี้

ถึงกับอึ้ง! “บุ๊ค ใบหยก” ว่าที่คุณแม่ป้ายแดง ประกาศตั้งท้องแล้ว ลั่นไม่คิดจะเร็วขนาดนี้ ด้านคุณตาเปย์ที่ดินสร้างบ้านรับขวัญหลาน

วงการบันเทิงและแวดวงไฮโซต้องขอแสดงความยินดีดังๆ ต้อนรับทายาทคนใหม่ “บุ๊ค พิมพ์เลิศ ใบหยก” ทายาทตระกูลใบหยกลูกสาวคนเล็กของคุณพันธ์เลิศและคุณปริยะดา ใบหยก ประกาศข่าวดีกำลังตั้งครรภ์ทายาทคนแรกอายุครรภ์ 13 สัปดาห์ หลังจากจูงมือ “บอล ภัสพงษ์ อร่ามเสรีวงศ์” เข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับครอบครัวและแฟนคลับอย่างมาก

บุ๊ค พิมพ์เลิศ ได้ระบุข้อความเปิดใจถึงเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์นี้ว่า “จากคนที่แพลนว่าจะไม่มีลูก Plot twist : we’re having a baby ติดง่ายแบบงงมาก ลูกแทบจะขุดดินขึ้นมาเกิดเองแล้ว เดือนแรกก็คือไม่มีใครรู้ตัวเลย แม่ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงอยู่ Italy ทั้งเดือน แบกกระเป๋า เดินวันละ 20,000 steps, even drank

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จนอยู่ดีๆ ชั้นเริ่มกินอะไรไม่ลง ซึ่งแปลกมาก เพราะปกติปัญหาของชั้นคือหยุดกินไม่ได้มากกว่า 55555 ถึงไทยปุ๊บ แม่บุ้งบุ๋มบังคับให้ตรวจ จบ ท้องค่ะ! อึ้งไปเลยคุณแม่ ยอมรับว่าซึมและงงไปเดือนนึง ตอนนี้ก็ยังซึมอยู่5555 ไม่ได้แพลน ไม่พร้อมมมมม และไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้เร็วขนาดนี้

โพสต์ของ บุ๊ค ใบหยก
IG/ @bookbaiyoke

But here we are, 13 weeks later 13 weeks แล้ว แม่ก็ยัง process กับ step ใหม่ของชีวิตนี้อยู่เลย กำลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ว่าจะใช้ชีวิตแบบเดิมให้มากที่สุด เป็นตัวเองเหมือนเดิม แค่ดูแลตัวเองให้ดีขึ้น แล้วก็ต้องขอบคุณตาตา หลังจากบอกว่าจะมีหลานเพิ่มอีกหนึ่งคนได้แค่ 7 วัน ตาตาก็ไปซื้อที่ดินข้างบ้านให้เลยค่ะ บอกว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้หลาน

ยังไม่ทันเกิด เริ่มสปอยล์หลานแล้ว งงมาก Thank you ตาตา for the sweetest surprise. But one thing is very clear: This baby REALLY wanted to be here. See you soon, little one.You really did invite yourself.”

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งานนี้คงต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าทายาทตระกูลใบหยกคนใหม่นี้จะเป็นตี๋น้อยหรือหมวยเล็ก แฟนๆ เตรียมตัวจับตาดูความน่ารักของเบบี๋ที่มาพร้อมความเปย์ขั้นสุดของคุณตากันได้เลย

IG/ @bookbaiyoke
IG/ @bookbaiyoke
IG/ @bookbaiyoke
IG/ @bookbaiyoke

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 14:46 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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