นายกฯ โชว์ลีลาตักน้ำลำไย แจกนักท่องเที่ยว ชวนชิมเมนูน่าลองของไทย
นายกฯ อนุทิน โพสต์คลิป โชว์ลีลาตักน้ำลำไย แจกนักท่องเที่ยว ชวนชิมเมนูน่าลองของไทย นอกจาก “โอเลี้ยง”
18 ตุลาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะช่วยแม่ค้าตักน้ำลำไยใส่แก้วพร้อมกับแจกจ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยระบุข้อความว่า
“Apart from Iced Black Coffee “O-LIANG”, the “Longan-Juice” is also worth to try when you walk by Bangkok’s market places.” (นอกจากกาแฟดำเย็นหรือ “โอเลี้ยง” แล้ว “น้ำลำไย” ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลองเมื่อคุณเดินผ่านตลาดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ)
ขณะที่นายกฯ กำลังตักน้ำลำไยนั้นก็ได้มีการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมกับพูดว่า “Enjoy Thailand” และแม่ค้าที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวได้พูดว่า ““ท่านนายกฯ แจกนะคะทุกท่าน ท่านนายกฯ ใจดีมาก”
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