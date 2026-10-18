สิ้น พระครูนิวิฐโสตถิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผักแว่น จ.ชัยภูมิ มรณภาพอย่างสงบ
สิ้น พระครูนิวิฐโสตถิธรรม (หลวงพ่อทองสุข โสตฺถิโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผักแว่น จ.ชัยภูมิ มรณภาพอย่างสงบ ศิษยานุศิษย์ร่วมอาลัยเนืองแน่น
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โพสต์ข้อความอาลัยต่อการมรณภาพของ พระครูนิวิฐโสตถิธรรม (หลวงพ่อทองสุข โสตฺถิโก) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเพชร เขต 1 อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผักแว่น ได้ถึงแก่มรณภาพลงที่โรงพยาบาลชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 13.51 น.
สำหรับกำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูนิวิฐโสตถิธรรม (ทองสุข โสตฺถิโก) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเพชร เขต 1 อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผักแว่น ณ วัดหนองผักแว่น ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2569 มีรายละเอียดต่อไปนี้
เวลา 07.30 น.
- เคลื่อนศพพระครูนิวิฐโสตถิธรรม มายังกุฏิสงฆ์วัดหนองผักแว่น
เวลา 08.00 – 13.30 น.
- คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน สรงน้ำศพพระครูนิวิฐโสตถิธรรม
เวลา 14.00 น.
- คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ กุฏิสงฆ์วัดหนองผักแว่น
- ผู้เข้าร่วมพิธีตั้งแถวรอรับน้ำหลวงสรงศพ
เวลา 14.30 น.
- เจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพมาถึงบริเวณพิธี
- เจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพไปตั้งบริเวณศีรษะด้านขวาของศพ
- พระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ วัดไพรีพินาศ
- ประธานในพิธีสรงน้ำสรงศพพระครูนิวิฐโสตถิธรรม
- เจ้าหน้าที่กองงานราชพิธีฯประกอบพิธีสุกำศพ บรรจุใส่หีบ
- ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล 10 ไตร
- พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล
- ประธานในพิธี กรวดน้ำ
- พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียน หน้าตู้พระอภิธรรม
- พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม
- ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
- ประธานในพิธี กรวดน้ำ
- พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
- เสร็จพิธี
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