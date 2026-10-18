ระทึกอินเดีย! ฝูงชนแตกตื่น เหยียบกันกลางงานศาสนา ดับสลด 19 ศพ เจ็บสาหัสอื้อ
ระทึกอินเดีย! ฝูงชนแตกตื่น เหยียบกันกลางงานศาสนา หลังเกิดฝนตกหนัก ผู้แสวงบุญแห่แย่งออกจากพื้นที่ ดับสลด 19 ศพ เจ็บสาหัสอื้อ
เกิดโศกนาฏกรรมฝูงชนเบียดเสียดเหยียบกันตายในงานเทศกาลทางศาสนาฮินดูภาคตะวันออกของอินเดีย ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 19 คน บาดเจ็บสาหัสอีก 24 คน สำนักข่าวต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
นายซูเวนดู อธิการี มุขมนตรีรัฐเบงกอลตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจสอบและแถลงต่อสื่อมวลชนว่า เหตุเกิดขึ้นบริเวณด้านนอกปะรำพิธีเทศกาลทุรคาบูชาในเมืองโกลกาตา ในกลุ่มผู้เสียชีวิตพบร่างเด็กหญิงวัยเพียง 7 ขวบรวมอยู่ด้วย เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นได้แล้ว 6 คน กำลังเร่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลส่วนที่เหลือ
สื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่า จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณประตูทางออกในย่านกิริชพาร์ก สาเหตุหลักมาจากฝนตกลงมาอย่างหนักและกะทันหัน ผู้แสวงบุญจำนวนมากจึงพยายามเบียดเสียดแย่งกันออกจากงานพร้อมกัน ประกอบกับมีเสียงประกาศในงานที่ทำให้ฝูงชนแตกตื่น ผู้ที่รออยู่ด้านนอกปะรำต่างผลักดันกันไปข้างหน้า จนล้มลงกับพื้นและเกิดการเหยียบกัน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพและตำรวจท้องที่เร่งอพยพผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ญาติผู้ประสบเหตุต่างร้องไห้สวมกอดกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดภาพจากกล้องวงจรปิดตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมเตรียมดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผ่านเฟซบุ๊กและแพลตฟอร์ม X รัฐบาลกลางประกาศมอบเงินเยียวยา 200,000 รูปีแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และเงินช่วยเหลือ 50,000 รูปีแก่ผู้บาดเจ็บทุกคน ด้านรัฐบาลรัฐเบงกอลตะวันตกเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง
ที่มา: cna
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