หนุ่มแจ้งจับ การ์ดผับน่าน 4-5 คนรุมทำร้าย ไม่ทราบสาเหตุ ยันไม่เคยมีเรื่องกับใคร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 10:16 น.
หนุ่มแจ้งจับ การ์ดผับน่าน 4-5 คนรุมทำร้าย ไม่ทราบสาเหตุ ยันไม่เคยมีเรื่องกับใคร

หนุ่มวัย 29 แจ้งความจับ หลังการ์ดผับน่าน 4-5 คนรุมทำร้าย ไม่ทราบสาเหตุ ยันไม่เคยมีเรื่องกับใคร แฉซ้ำร้านเปิดเกินเที่ยงคืน

ว่าที่ ร.ต.อ.วัฒนพล บ้านสระ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองน่าน จ.น่าน รับแจ้งจากนายมงคลชัย อายุ 29 ปี ว่าถูกการ์ดของร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ

ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 02.00 น. ขณะกำลังเดินออกจากร้านบริเวณทางเข้า ได้เดินชนกับชายคนหนึ่งซึ่งไม่รู้จักกัน จากนั้นมีกลุ่มการ์ดของร้านประมาณ 4–5 คน เข้ามารุมทำร้าย ทั้งชกต่อยบริเวณขมับซ้ายและตามร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ

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ผู้เสียหายเผยว่า ตลอดเวลาที่อยู่ภายในร้านไม่ได้มีปัญหาหรือมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน รวมถึงชายที่เดินชนกันก็ไม่เคยรู้จักกัน จึงไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้ถูกทำร้าย ก่อนเดินทางเข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ผู้เสียหายยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเวลาเปิดให้บริการของสถานบันเทิงดังกล่าว โดยระบุว่าพื้นที่นี้อยู่นอกเขตโซนนิ่ง และตามที่ผู้เสียหายเข้าใจ ร้านควรปิดไม่เกินเวลาเที่ยงคืน แต่เหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น.

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุการณ์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุ รวมถึงประเด็นเวลาเปิดให้บริการ ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 10:16 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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