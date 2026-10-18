กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกสาวชี้แจง จดชื่อ NENE ROYAL ย้ำหากแอบอ้างปัดตกทันที

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 09:40 น.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกสาวชี้แจง จดชื่อ NENE ROYAL ย้ำหากแอบอ้างปัดตกทันที

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกสาวชี้แจง จดเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL ยันตรวจสอบหลักฐานอย่างเข้มงวด ย้ำหากแอบอ้างปัดตกทันที

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับการนำชื่อศิลปินหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงไปยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

โดยกรมฯ เร่งตรวจสอบพบการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จริง แต่อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการขอรับความคุ้มครอง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นจะได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นโดยอัตโนมัติ ย้ำทุกคำขอต้องผ่านการตรวจสอบและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

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นางสาวจิตติมา ศรีถาพร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของชื่อ โดยเฉพาะศิลปิน ดารา และบุคคลสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีการนำชื่อของคนดังมายื่นจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อ และมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการแอบอ้างสิทธิหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงของผู้อื่นโดยไม่สุจริต อาจถือเป็นเหตุให้กรมฯ ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้

นางสาวจิตติมา กล่าวว่า ในกระบวนการพิจารณาคำขอ นายทะเบียนจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ ทั้งที่มาของเครื่องหมายการค้า ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ยื่นคำขอกับเจ้าของชื่อ รวมถึงหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อดังกล่าว

โดยนายทะเบียนมีอำนาจตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการเรียกผู้ยื่นคำขอให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาว่าคำขอนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL ชี้แจงข้อมูลดังกล่าวด้วยแล้ว

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ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอยืนยันว่า จะตรวจสอบและพิจารณาคำขอตามข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสนำชื่อเสียงของผู้อื่นมาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ พร้อมคุ้มครองสิทธิของเจ้าของชื่ออย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกสาวชี้แจง ปมจดเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL
FB/ กรมทรัพย์สินทางปัญญา DIP

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2569 09:40 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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